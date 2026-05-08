18天開一店！JINS慶祝在台百店落成 分眾化戰略續創佳績

日系眼鏡領導品牌JINS進入台灣市場屆滿十週年，今日於統一時代百貨台北店舉辦盛大慶祝活動，正式宣布達成在台100家門市的里程碑。JINS台灣總經理邱明琪感性表示，十年前品牌首場記者會便是在此地舉辦，當時人潮洶湧的盛況奠定了品牌發展信心。為回饋消費者長期支持，JINS今日特別邀請100位VIP到場，並大方贈送價值近四千元的「睛彩100VIP禮盒」、內含墨鏡與眼鏡兌換券，展現品牌深耕台灣十年的誠摯心意。

自2015年登台以來，JINS以「定價透明、平價時尚」的配鏡模式顛覆台灣眼鏡零售版圖，十年來累計服務人次已突破250萬，平均每1.2個月即開出一間新門市。進入2025年後展店節奏更再次提升，平均每18天便有一間新店點開幕。此種將眼鏡視為時尚配件、即時取件的消費體驗，不僅成功吸引追求效率與潮流的消費者，亦展現品牌服務全台民眾的市場影響力。

展望未來，JINS台灣總經理邱明琪宣布經營策略將朝向分眾化邁進，除了針對年輕族群推出潮流姊妹牌RIM BY JINS，亦打造「大人系店鋪」滿足成熟世代需求，在企業社會責任方面，JINS連續兩年舉辦「野餐我PET你」音樂市集，並自2022年推動「廢鏡新思」環保計畫，此外也透過多元公益投入，以領先視野帶人看見美好，並實現品牌與在地社會的共好願景。

日系平價眼鏡品牌JINS今日舉辦記者會，慶祝在台展店達100間、成為在台最快達成百店的日系品牌。圖／JINS提供