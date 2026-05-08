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7-ELEVEN攜手「線條小狗」！限時推冰品抽抽樂最低「任2件0元」起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN攜手線條小狗，5月13日至7月7日推出「冰品抽抽樂」優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手線條小狗，5月13日至7月7日推出「冰品抽抽樂」優惠。圖／7-ELEVEN提供

時序進入5月溫度逐漸攀高，7-ELEVEN自5月起推動「沁涼攻略」，除了5月13日至7月7日攜手線條小狗於全台逾7千家門市推出「冰品抽抽樂」最低任2件0元起之外，療癒甜點也推出全新「水果三明治」，同時迎接自有甜點品牌「LaDears」2周年還能享優惠小確幸。

鎖定年輕族群喜好的豐富層次口感，7-ELEVEN推薦必買新品「LOTTE爽冰淇淋—藍莓優格口味」、「井村屋Truffle松露巧克力冰淇淋」、「小美巧敲冰—提拉米蘇」等內餡附有流心、咀嚼系的濃郁口感；在全台近千家的海島型冰櫃陳列更完整的品項，限定搶先販售「GODIVA榛果蓉白巧流心雪糕」。

7-ELEVEN這次攜手軟萌教主「線條小狗」推出冰品抽抽樂優惠，自5月13日起至7月7日止，集結逾百款冰品，每日包含實體門市、使用7-ELEVEN APP／LINE官方帳號最高有5次中獎機率，線上線下同步玩有機會抽到最低任2支0元起以及5折、7折、9折不等優惠，購買指定冰品2件加價69元就可獲得「線條小狗保冷提袋」，共8款（款式隨機），數量有限換完為止；思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋同步加入抽抽樂優惠。

5月13日至6月9日於「行動隨時取」購買20杯特大杯思樂冰（售價899元），並於6月30日前期限內全數兌換完就送芬達®迷你相機免費預購兌換券一張（市價999元），限量500組售完為止。

除了冰品以外，7-ELEVEN多元化甜品也成為夏日消暑首選，目前全台已有逾5千台甜點專櫃，整合進口與手工甜點、布丁、優格、果凍、優菓甜坊甜品等合計近百款選擇，尤其又以進口、話題聯名、手工甜點最受歡迎，進一步發現近期消費者口感由喜愛濕潤鬆軟轉而到Q彈口感系列，因此在新品開發也融入新靈感，像是「榛果脆脆可麗捲」就採用日本研發配方，將可麗餅皮加入Q皮口感。

此外，迎接自有甜點品牌「LaDears」周年慶，5月13日至5月26日推出甜點指定品項第二件省20元優惠，推薦必買「LaDears焦糖布蕾」、「LaDears焦糖布蕾馬卡龍」等新品；暢銷口味推出「LaDears法式乳酪塔」使用法國愛樂薇乳酪、「LaDears草莓黑森林蛋糕」使用比利時巧克力與在地大湖草莓製成草莓醬，原料升級，在超商就能吃到甜點專賣店風味。

7-ELEVEN自有三明治品牌「原賞」於5月13日起也開賣日本流行的甜點三明治，「綠寶石葡萄三明治」以智利葡萄入餡，嚴選法國鮮奶油搭配香草卡士達醬，微甜不膩口；「檸檬卡士達綜合水果三明治」嚴選西班牙水蜜桃，搭配法國鮮奶油檸檬卡士達，酸甜交織。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN LaDears焦糖布蕾、焦糖布蕾馬卡龍、法式乳酪塔新品登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN LaDears焦糖布蕾、焦糖布蕾馬卡龍、法式乳酪塔新品登場。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自5月13日至6月9日酷聖霜鐵觀音歐蕾新品限定登場，同步加入冰品抽抽樂優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月13日至6月9日酷聖霜鐵觀音歐蕾新品限定登場，同步加入冰品抽抽樂優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手軟萌教主「線條小狗」，5月13日至7月7日推出冰品抽抽樂優惠，逾百款冰品線上線下同步玩有機會抽到最低任2支0元起以及5折、7折、9折不等優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手軟萌教主「線條小狗」，5月13日至7月7日推出冰品抽抽樂優惠，逾百款冰品線上線下同步玩有機會抽到最低任2支0元起以及5折、7折、9折不等優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自有三明治品牌「原賞」於5月13日起開賣日本流行的甜點三明治，新品推薦「綠寶石葡萄三明治」、「檸檬卡士達綜合水果三明治」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有三明治品牌「原賞」於5月13日起開賣日本流行的甜點三明治，新品推薦「綠寶石葡萄三明治」、「檸檬卡士達綜合水果三明治」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自有甜點品牌「LaDears」周年慶，5月13日至5月26日推出甜點指定品項第二件省20元優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有甜點品牌「LaDears」周年慶，5月13日至5月26日推出甜點指定品項第二件省20元優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手軟萌教主「線條小狗」，5月13日至7月7日推出冰品抽抽樂優惠，逾百款冰品線上線下同步玩有機會抽到最低任2支0元起以及5折、7折、9折不等優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手軟萌教主「線條小狗」，5月13日至7月7日推出冰品抽抽樂優惠，逾百款冰品線上線下同步玩有機會抽到最低任2支0元起以及5折、7折、9折不等優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手線條小狗，5月13日至7月7日推出「冰品抽抽樂」優惠，購買指定冰品2件加價69元就可獲得「線條小狗保冷提袋」，共8款（款式隨機），數量有限換完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手線條小狗，5月13日至7月7日推出「冰品抽抽樂」優惠，購買指定冰品2件加價69元就可獲得「線條小狗保冷提袋」，共8款（款式隨機），數量有限換完為止。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自5月13日至6月9日芬達®橘子思樂冰新口味限定登場，同步加入冰品抽抽樂優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月13日至6月9日芬達®橘子思樂冰新口味限定登場，同步加入冰品抽抽樂優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN LaDears焦糖布蕾。圖／7-ELEVEN提供
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甜點 冰品 水果

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