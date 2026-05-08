自然主義的當代律動 鍾瑶、楊祐寧氣質站台CHAUMET新光A9專門店

法國殿堂級珠寶世家CHAUMET自1780年創立，至今已近250年。2026年4月CHAUMET正式進駐台北新光三越A9，並於5月8日（五）盛大開幕。現場邀請品牌亞太區董事總經理Vivian Tan、台灣總經理Julia Lin、新光三越許詩錡協理與王裕仁店長共同剪綵。此次開幕焦點為遠渡重洋首度來台展出的七件骨董典藏之作，匯集「羽翼意象」、「皇室象徵」與「自然主義」三大品牌核心主題，展現深厚藝術底蘊。

演員楊祐寧以Bamboo頂級珠寶系列胸針瀟灑現身，胸針使用了蛋面黑色蛋白石、沙弗萊石、鑽石，展現耀眼的明亮氣場，同時手上再搭配一條Bee de Chaumet系列蜂巢圖騰手環，透過蜜蜂意念帶出豐饒、生機的暗示；鍾瑶則配戴L’Épi de Blé de Chaumet高級珠寶系列，精雕黃金麥穗鋪鑲明亮式切割鑽石，珠寶皆隨身體動態呈現光芒，散發穗浪般的柔韌恬淡，宛如從名畫中走出的法式優雅女神。

法國高級珠寶品牌CHAUMET是由創辦人Marie-Étienne Nitot所創立，品牌歷史並與拿破崙、約瑟芬皇后緊密相關，奠定其「皇室御用珠寶匠」的名聲與高度。CHAUMET擅長將自然萬物轉化為具建築美感與自然靈氣的珠寶，自十八世紀浪漫主義風格的弗森（Fossin）時期甚或是十九世紀對羽翼與花卉的高擬真描摹重現，CHAUMET並以獨到精湛的「刀鋒工藝」與金屬紋理處理，引領跨越兩世紀的藝術性珠寶風潮。

本次展出亮點包含1894年創作的蜂鳥冠飾，使用白金與銀、並鑲嵌鑽石與紅寶石，刀鋒般的尾部設計將鳥類俯衝的瞬間定格，並可轉換為胸針配戴；另一件款1970年蜜蜂胸針則運用了黃金與珍珠母貝，靜謐體現拿破崙「蜜蜂王朝」的權力與奢華象徵；1969年的花卉項鍊與耳環套組則帶人看到由六片豐富紋理的黃金花瓣包裹了綠松石花蕊，鮮明的色彩對比展現六、七十年代典型的自然美學，是世家傳承自然主義的最佳見證。

CHAUMET在台灣目前共有五間專門店，其中A9專門店改用全新店裝概念，陳列珠寶的空間從封閉式櫥櫃改為漂浮式，讓整體空間更為輕盈、有機感。同時店裝保留了右邊牆面上CHAUMET經典的浮雕式皇冠，另一面則從品牌經典的麥穗元素得到靈感的麥穗牆，營造出優雅的法式田園野趣，宛如南法的鄉村之風輕輕拂過。其中一間的VIC空間則呈現珠寶盒的意念，因為CHAUMET也將貴客視為珍寶般接待，同時牆面再滿佈16頂CHAUMET引以為傲的奢華冠冕，展現法式貴族風範。

本次骨董珠寶將僅停留短暫時間，如欲欣賞，建議可提前去電預約，或洽CHAUMET新光三越A9專門店，地址為台北市松壽路9號，或電洽：02-8772-0618。

CHAUMET新光三越A9專門店已於近日正式揭幕。圖／CHAUMET提供

VIC室內一整牆16頂的冠冕，具現了CHAUMET引以為傲的皇室奢華氣場。圖／CHAUMET提供

「蜂鳥」白鷺羽飾冠冕 by Joseph Chaumet，約1880年。圖／CHAUMET提供

明亮寬敞的空間感受並加入了CHAUMET特有藍色，帶有法國皇家的聯想。圖／CHAUMET提供

CHAUMET Bamboo頂級珠寶系列18K白金、黃金及鉑金胸針，鑲嵌2顆橢圓形蛋面黑色蛋白石，各約重7.11和6.69克拉；２顆E VVS1等級明亮式切割鑽石，各約重0.39和0.38克拉，以及圓形沙弗萊石和明亮式切割鑽石，1,242萬元。圖／CHAUMET提供

鍾瑶今日身上配戴的L'Épi de Blé de Chaumet 18K黃金項鍊，451萬1,000元。圖／CHAUMET提供

CHAUMET Bee de Chaumet 18K白金手環，鋪鑲明亮式切割鑽石，164萬5,000元。圖／CHAUMET提供

「蜂鳥」白鷺羽飾冠冕並可拆卸成為胸針配戴，空靈飄逸。圖／CHAUMET提供

楊祐寧身上配戴了CHAUMET的Bamboo頂級珠寶系列胸針與Bee de Chaumet系列蜂巢圖騰手環。記者王聰賢／攝影

Pauline Guyone骨董高級珠寶項鍊，柔軟、服貼，除了重現1960、1970年代人們內心對於愉悅、豐盛的追求，也符合CHAUMET品牌的自然寫實風格。圖／CHAUMET提供

鍾瑶以俐落褲裝搭配CHAUMET珠寶，散發時髦的法式氣場。記者王聰賢／攝影

亞太區董事總經理Vivian Tan（左二）、台灣總經理Julia Lin（右二）、新光三越許詩錡協理（左一）與王裕仁店長共同剪綵。記者王聰賢／攝影