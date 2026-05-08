暖心直達家門！酷澎物流中心發起母親節傳愛，優質酷澎工作環境落實全方位家庭關懷

酷澎物流中心營運長 Ashish Shukla 親臨母親節活動，感謝所有身為媽媽的物流人員，現場氣氛溫馨和樂。 圖／Coupang 提供

適逢 5 月母親節，美商 Coupang 酷澎本週在其物流中心舉辦「愛在酷澎，火箭甜蜜發送」活動。為了落實友善的工作環境，酷澎特別邀請第一線物流人員透過手寫卡片向家人及夥伴傳遞謝意，並準備數千份金莎花禮。這項活動不僅展現了酷澎物流中心對所有人員的重視，更讓致力於「令顧客驚艷」的夥伴，在投身酷澎工作的同時，也能在溫馨節日裡對身邊的人傳遞溫暖。

Coupang酷澎今年也宣布啟用第四座倉儲物流中心，展現深耕台灣市場的決心，擴展倉儲建設的同時，也吸引包含二度就業婦女與銀髮族回流等多元人才投入，為台灣倉儲物流產業注入新動能。

Coupang 酷澎致力打造友善職場 發起母親節傳愛行動

Coupang 酷澎物流中心長期致力於打造友善且有活力的工作環境，透過多元員工活動，持續關注同仁的身心健康與團隊凝聚力。考量到物流中心有許多女性同仁，團隊特別在母親節期間規劃「愛在酷澎物流中心，火箭甜蜜發送」活動，將象徵祝福的金莎花束傳遞給第一線物流人員。

火箭倉儲物流人資長嚴儀眉表示：「酷澎倉儲物流中心是一個友善且多元的職場環境，讓不同背景與人生階段的人都能適才適所、安心工作。我們相信，即使在高度科技化的物流體系中，『人的溫度』依然非常重要。因此除了提升作業效率與工作環境，也希望讓第一線同仁在日常中感受到被重視與被關懷，獲得歸屬感與成就感。」她也補充，此次母親節活動中的金莎花朵象徵一份真誠心意，希望透過簡單、有溫度的方式，感謝物流人員的付出，並把這份關懷延伸到他們的家庭與生活。

Coupang 酷澎重視每位工作夥伴 實踐全方位家庭關懷

本次「愛在酷澎物流中心，火箭甜蜜發送」活動開放所有物流人員自由取用傳愛小卡，員工可寫下對母親、家人或同事的感謝話語，並由酷澎協助寄送至收件人手中。本次活動也邀請各倉儲物流中心主管特別預留時間，親自書寫卡片傳遞支持與肯定，讓整體活動更具溫度與互動性。

參與活動的物流人員劉小姐分享：「現在已經越來越少有機會手寫文字，這次母親節活動讓我能靜下心來，好好向身邊重要的人表達感謝，真的很有意義。」她也提到，這樣的安排再次讓她感受到節日的意義，並藉由卡片、金莎花等物品放大這份溫暖。

Coupang酷澎長期以「全方位家庭關懷」為核心理念，將物流人員福利延伸至家庭層面。不僅在節日透過活動傳遞溫暖，也提供涵蓋父母與岳父母花甲之喜、手足婚嫁等人生重要時刻的津貼支持，陪伴物流人員與家人共享幸福時刻。

隨著更多物流據點的拓展與服務升級，Coupang酷澎也將持續在台灣深化發展，成為線上零售產業推進引擎及傳遞人文溫暖的指標企業。