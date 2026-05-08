搭近鐵去看海！伊勢志摩珍珠之旅 住進寶生苑的海灣時光

搭乘西班牙式的遊船一訪珍珠的故鄉、品嘗海女們現撈現烤的美味，再住進可收納整片美麗海灣的飯店。這趟伊勢志摩之旅，重寫了旅日的新體驗。

●搭船尋訪「珍珠之鄉」伊勢志摩

在伊勢志摩，「珍珠」是日常，也是一段與海共生的歷史。

19世紀末，日本實業家御木本幸吉成功培育了人工養殖珍珠，讓英虞灣一躍成為全球珍珠產業的重要據點。如今，從賢島望向海面，可見珍珠養殖筏排排靜列，如同漂浮海上的節奏符號。

而望海，最佳的體驗方式之一，是搭乘賢島西班牙遊船航向美麗的英虞灣。這艘船仿造自16世紀大航海時代帆船設計，共有3層，1、2樓是客室，3樓是開放式甲板，1樓設有購物小櫃台，以及一處寬敞舒適的VIP特別室，每人只需另付500日圓，即可坐進舒適的沙發椅輕鬆望海，推門前行，還有船頭獨享的賞景空間。

最開闊的3樓甲板，則是網美最愛的拍照打卡區，設有各樣大航海時期的船帆、人物造景；立於船畔，微風輕來，船隻繞行在礁岩、海岸與珍珠養殖筏之間，還有散布其間大大小小約60座島嶼，讓人望之心怡。據說，其中只有賢島、間崎島及橫山島有人住居，其餘皆是無人島。

●走進海女小屋感受溫厚人情

若說珍珠是海的禮物，那麼海女便是與海對話的人。

伊勢志摩至今仍保留日本最完整的海女文化。此行來到「海女小屋」體驗海女生活，讓我們大嘆驚奇。一是，小屋前成排羅列的新鮮海味，二是平均年齡七、八十歲的海女婆婆現烤的鮮美滋味，再來，則是海女們輕鬆自在的歌舞，讓小屋幻化成一座沈浸式的舞台，每個人都是主角。

小屋裡沒有華麗的裝潢，只有炭火與海味。剛從海中採集的鮑魚、牡蠣與伊勢龍蝦，在炭火上滋滋作響，身穿白衣、頭臉緊裹的海女一邊烤著食材，一邊講述潛水故事，有驚險、有專業，也有海女們這一生對海的敬意。

小屋主人今年94歲，從海女到創業，依然保持著昂然的鬥志。她說，現場服務的現役海女們，都有四、五十年下海的經驗，旅人若要品鮮，3月藻類豐富、4到9月是鮑魚的季節，11、12月海螺海蔘收穫豐碩，1、2月則是休息的時節。小屋門前可拍照，備有各國國旗，以及海女們專業合影。

●親子遊看這裡！樂園、水族館玩樂不需遠求

來到伊勢志摩，海洋的故事會一路相隨。

創立於1955年的鳥羽水族館，是日本展示生物種類最多的水族館之一。館內沒有固定參觀路線，旅人可以自由探索。最受矚目的，是日本唯一飼育儒艮的展示區，以及與黑白海豚、海獺、海象與海豹的療癒互動，當然也有各種餵食秀。

相較大型都市水族館的科技感，鳥羽水族館更強調「與海洋生物共處」。在此，大人小孩都會不自覺的慢下腳步，重新認識海洋。

另一處推薦，是以西班牙安達魯西亞為靈感打造的「志摩西班牙村」（志摩スペイン村），是日本少數結合文化主題與度假氛圍的遊樂園。

紅瓦屋頂、白牆廣場與佛朗明哥表演，讓人彷彿瞬間置身在歐洲南部。園區不強調高刺激的遊樂設施，而是更像一座可讓人輕鬆散步的異國小鎮，每間小屋就像一個微縮的小小世界，可以轉換角色、快樂打卡。無怪乎許多日本旅人形容這裡是「大人的主題樂園」。

●推薦必住「寶生苑」

若要真正感受伊勢志摩，必得在這住一晚。

位於鳥羽高台的戶田家溫泉區「寶生苑」，是收覽英虞灣最美的窗口。客房多半面海設計，開窗即可見海灣、綠意與一排排的珍珠養殖筏，清晨霧氣飄浮、傍晚夕陽沉入海面，時間在這裡彷彿慢了下來。

飯店除了絕美窗景，溫泉與會席料理也不可錯過，晚餐常可品嘗到伊勢龍蝦、鮑魚與松阪牛等三重代表食材。而最令人難忘的，是露天溫泉，浸泡湯池中，看海色從藍轉橘，再慢慢沉入夜色，旅行的疲憊在此完全消散。寶生苑完美展演了「住進風景」的旅行體驗。

●近鐵串起海灣旅行

旅人從大阪、京都或名古屋出發，搭乘近畿日本鐵道（近鐵）即可直達伊勢志摩。尤其推薦近鐵觀光特急列車，如「Shimakaze（しまかぜ）」與「Hinotori」，大片車窗讓海景逐漸開展，座椅寬敞、節奏舒適，餐點選擇也很多元。

在伊勢志摩，多數景點都圍繞著近鐵沿線——鳥羽、賢島、志摩西班牙村彼此串聯，無需自駕也能輕鬆旅行。

資深海女們身兼服務人員，也配合拍照打卡。記者羅建怡/攝影

海中船筏是為收穫圓滑珍珠。記者羅建怡/攝影

住進寶生苑，開窗美景盡收。記者羅建怡/攝影

遊樂園除了異國情味濃，不時也有巡遊演出。記者羅建怡/攝影

庭園露天風呂的晨曦。圖/寶生苑提供

處處可見珍珠養殖區，周邊店家也提供各種珍珠飾品，價廉物美。記者羅建怡/攝影

飯店裡最美的望景角落，也是遊客最愛的發呆區。記者羅建怡/攝影

遊樂園精彩演出不間斷。圖/志摩西班牙村提供

敲敲玻璃，與遊客親切互動。記者羅建怡/攝影

日本三重美食可一次品嘗。記者羅建怡/攝影

海女婆婆創業開店，服務人員皆是資深海女夥伴。記者羅建怡/攝影

海女們現烤海味，直送旅客餐桌。記者羅建怡/攝影

水族館裡海豚悠游。記者羅建怡/攝影

樂園裡也有歐風建築，小屋裡提供各種場景供遊客拍照打卡。圖/志摩西班牙村提供

可愛水中動物造型的咖喱飯，是水族館餐廳裡的熱門選項。記者羅建怡/攝影