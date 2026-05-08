星宇高爾夫聯誼賽進軍布拉格 限量24席商務艙今開賣

星宇航空隨著首座歐洲航點—捷克即將啟航，今（8）日宣布廣受好評的「高爾夫聯誼賽」將首度移師捷克布拉格，並升級為「全商務艙」高規格配置，限量 24 席，2026年9月29日至10月7日，9天7夜涵蓋5場球賽的深度高球假期，5月8日正式開賣，售價每人429,900起，敬邀高球愛好者共襄盛舉，同步感受結合頂級飛行、高球運動與歐洲文化饗宴的極致行程。

星宇航空表示，為回饋球友，曾參與過任一站高球活動者可享20,000優惠；新球友於6月30日前報名，更可享10,000早鳥折扣，鼓勵更多高球玩家一同參與這場年度盛事。

活動精選捷克多座國際級頂尖球場，包含風景優美的Karlovy Vary高爾夫球場、歷史與景觀兼具的Karlštejn Golf Resort，以及被譽為歐洲頂級場地之一的Albatross Golf Resort等。重頭戲則安排於Casa Serena舉行正式比賽，該場地以高隱私性的頂級私人莊園球場著稱，讓球友能在專屬場域中盡情揮桿，享受純粹且尊榮的競賽體驗。同時更安排前往PGA National Czech Republic Oaks Prague等指標球場揮桿，全面升級比賽規格與挑戰性。

賽事獎項同樣精彩豐富，「一桿進洞」得主有機會獲得不限航點頭等艙來回機票，冠軍將獲得全球不限航點商務艙來回機票，亞軍則可獲得豪華經濟艙來回機票，淨桿季軍可獲得高端奢華球具MAJESTY x Resurrection桿袋；另備有「Lucky 7」特別獎項，可獲虹夕諾雅 谷關水明房型雙人住宿券一晚，並搭配品牌精選好禮與現場抽獎活動，讓每位參與者皆有機會滿載而歸。

除了精彩賽事，整體行程更融合豐富的歐洲文化體驗。球友將走訪溫泉名城卡羅維瓦利（Karlovy Vary）、世界文化遺產庫倫洛夫小鎮（Český Krumlov），並安排伏爾塔瓦河遊船，從不同角度欣賞布拉格之美。住宿方面精選多家五星級與歷史地標飯店，其中包含創建於1701年的Grandhotel Pupp，這座新巴洛克式建築不僅為卡羅維瓦利代表性地標，更曾被選為《007：皇家夜總會》拍攝場景之一，散發濃厚經典與奢華氛圍。本次特別安排入住河景房型，開窗即可飽覽特普拉河景與兩岸繽紛建築，沉浸於迷人的波希米亞風情；另搭配頂級奢華的Fairmont Golden Prague與米其林推薦餐廳及特色餐飲安排，讓旅客在競技之外也能盡享生活品味。

本次活動詳情與報名資訊請至 https://event.liontravel.com/zh-tw/liongolf/starluxgolfgame 查詢。