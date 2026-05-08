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皮克斯粉絲衝了！香港迪士尼加100港幣多玩一天、酒店連住7折

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
香港迪士尼樂園將於6月12日起呈獻首個最盛大的 Pixar夏日狂歡趴。圖/香港迪士尼樂園提供
香港迪士尼樂園將於6月12日起呈獻首個最盛大的 Pixar夏日狂歡趴。圖/香港迪士尼樂園提供

今夏主題樂園大戰正式開打！香港迪士尼樂園度假區將於6月12日至8月31日推出史上規模最大的「Pixar夏日狂歡趴」，集結人氣皮克斯角色、全新夜間匯演、主題餐飲與住宿優惠，打造從白天到夜晚不間斷的沉浸式暑假派對，同步推出「多加港幣100元多玩一日」與酒店連住7折專案，搶攻暑期旅遊市場。

今年夏天，樂園將全面化身為皮克斯世界，多位經典角色將以驚喜互動形式現身園區，包含《玩具總動員》、《腦筋急轉彎》、《超人特攻隊》、《天外奇蹟》、《青春養成記》、《可可夜總會》與《勇敢傳說》等人氣角色，透過見面互動、巡遊與限定活動，帶領旅客投入熱鬧的夏日嘉年華。

今年最大亮點為全新「Pixar好友星空匯演」，將於夜間經典節目「迪士尼星夢光影之旅」前登場。匯演結合無人機演出、投影技術與音樂敘事，透過奇妙夢想城堡與美國小鎮大街的光影效果，重現皮克斯動畫中的友情故事，成為暑假夜間必看焦點。

白天則可參與全新動畫藝術教室，親手繪製《玩具總動員》角色後再與角色本人見面互動；人氣「Pixar 水花大街派對！」也將清涼回歸，讓遊客在炎炎夏日中邊玩水邊狂歡。

活動期間，整個度假區將推出多款皮克斯主題餐飲與互動體驗，包括DIY三眼仔造型點心、主題冰品及打卡美食；同時同步推出皮克斯限定商品與全新互動式購物體驗，7月更將開設期間限定皮克斯主題爆谷店。

此外，旅程也可從樂園延伸至度假酒店，旅客可入住迪士尼探索家度假酒店等園區飯店，參與《海底奇兵》主題池畔活動、手作課程與角色體驗，打造完整沉浸式假期。

配合活動登場，香港迪士尼同步推出暑期優惠，即日起至9月30日購買「連玩2日門票」，只需於正價1日門票基礎上加港幣100元，即可連續兩日入園；預訂度假區酒店連續入住兩晚以上，則可享房價7折優惠，讓旅客盡情暢玩整個皮克斯夏日。

整個度假區將推出多款皮克斯主題美食。圖/香港迪士尼樂園提供
整個度假區將推出多款皮克斯主題美食。圖/香港迪士尼樂園提供

人氣活動「Pixar 水花大街派對！」將於今夏清爽回歸。圖/香港迪士尼樂園提供
人氣活動「Pixar 水花大街派對！」將於今夏清爽回歸。圖/香港迪士尼樂園提供

多款香港迪士尼獨家皮克斯球主題商品將陸續上架，奇妙護照亦將推出全新皮克斯特別版。圖/香港迪士尼樂園提供
多款香港迪士尼獨家皮克斯球主題商品將陸續上架，奇妙護照亦將推出全新皮克斯特別版。圖/香港迪士尼樂園提供

《玩具總動員》系列商品將陸續上架，包括頭箍、玩偶、服飾及文具。圖/香港迪士尼樂園提供
《玩具總動員》系列商品將陸續上架，包括頭箍、玩偶、服飾及文具。圖/香港迪士尼樂園提供

香港迪士尼 皮克斯 香港

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