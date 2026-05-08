國泰航空夏季線上旅展全球71個熱門航點最優8折起

夏季旅遊旺季即將到來，國泰航空限時推出「夏季線上旅展」，為旅客帶來驚喜優惠！即日起至2026年5月29日，凡預訂由台北或高雄出發前往全球71個精選航點機票，經濟艙最優8折起，特選經濟艙與商務艙93折起。

本次國泰航空夏季線上旅展優惠涵蓋香港、中國大陸、東北亞、東南亞、南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等熱門航線，適用台北及高雄出發旅客，出發期間為即日起至2026年12月31日。無論是短期城市快閃，還是長途深度遊，都能輕鬆啟程，探索世界的美好。

如果想來點近距離的文化切換，可以前往香港品嚐道地港味，或到曼谷享受時尚購物與街頭美食。長途旅行則推薦飛往舊金山，自由穿梭復古電車與現代街區；漫步阿姆斯特丹的運河水影，浪漫滿分；也可以飛往南半球雪梨，在壯麗自然與悠閒城市氛圍間，找到屬於自己的旅行。

除線上旅展優惠外，國泰航空也將於5月22日至5月25日參與「TTE 台北國際觀光博覽會」，於台北世貿一館C推出多項限定活動。

國泰航空的國泰會員凡於現場購買任一國泰航空限定商品或下單機票，即可獲得精美贈品。單筆機票消費滿TWD15,000，即贈「航點帆布袋」。

凡購買入境香港來回機票，即可獲得「Hello Hong Kong」限定帆布袋。

活動期間現場下單任一機票，即可參加抽獎，有機會獲得「台北－香港雙人來回機票」。