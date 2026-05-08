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韓劇男神邊佑錫帥出新高度！攜手Johnnie Walker藍牌 見證高光時刻

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
邊佑錫持續展現兼具魅力與實力的迷人風采，成為當代演藝圈最受矚目的焦點之一。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
邊佑錫持續展現兼具魅力與實力的迷人風采，成為當代演藝圈最受矚目的焦點之一。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在韓劇《背著善宰跑》中展現驚人魅力後，韓國人氣男神邊佑錫再度迎來事業巔峰。全球奢華蘇格蘭威士忌品牌 Johnnie Walker 藍牌，正式宣布與邊佑錫展開合作，慶祝其在演藝旅程中不斷努力與蛻變後的高光瞬間，這份堅持不懈的態度，正完美呼應了品牌經典的「Keep Walking」邁步向前精神。

從模特兒身分嶄露頭角，到如今成為家喻戶曉的頂尖男演員，邊佑錫的每一步都走得堅定且非凡。隨著他主演的新戲《21世紀大君夫人》於今年四月首播後引發現象級討論，他在劇中的亮眼表現與現實中的進取精神，使其成為 Johnnie Walker 藍牌致敬人生各階段成就的絕佳代言。

作為品牌最具代表性的高端酒款，Johnnie Walker 藍牌以極致珍稀的蘇格蘭酒液調和而成，在一萬桶酒藏中僅有一桶能符合藍牌嚴苛的品質標準。其匯聚繁複的八維層次風韻，將煙燻與果香層層堆疊，口感滑順深邃，向來是慶祝人生重要篇章的首選。此次透過與邊佑錫的深度合作，品牌將帶領粉絲共同見證男神不斷追求卓越的內在世界，並在每個值得紀念的非凡時刻，以珍稀酒液點亮邁步向前的勇氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Johnnie Walker Blue Label 藍牌調和威士忌，建議售價5,800元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Johnnie Walker Blue Label 藍牌調和威士忌，建議售價5,800元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

邊佑錫從模特兒身分嶄露頭角，到如今成為家喻戶曉的頂尖男演員。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
邊佑錫從模特兒身分嶄露頭角，到如今成為家喻戶曉的頂尖男演員。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Johnnie Walker藍牌攜手邊佑錫開啟全新篇章。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Johnnie Walker藍牌攜手邊佑錫開啟全新篇章。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 韓國

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