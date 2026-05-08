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韓劇男神邊佑錫帥出新高度！攜手Johnnie Walker藍牌 見證高光時刻
在韓劇《背著善宰跑》中展現驚人魅力後，韓國人氣男神邊佑錫再度迎來事業巔峰。全球奢華蘇格蘭威士忌品牌 Johnnie Walker 藍牌，正式宣布與邊佑錫展開合作，慶祝其在演藝旅程中不斷努力與蛻變後的高光瞬間，這份堅持不懈的態度，正完美呼應了品牌經典的「Keep Walking」邁步向前精神。
從模特兒身分嶄露頭角，到如今成為家喻戶曉的頂尖男演員，邊佑錫的每一步都走得堅定且非凡。隨著他主演的新戲《21世紀大君夫人》於今年四月首播後引發現象級討論，他在劇中的亮眼表現與現實中的進取精神，使其成為 Johnnie Walker 藍牌致敬人生各階段成就的絕佳代言。
作為品牌最具代表性的高端酒款，Johnnie Walker 藍牌以極致珍稀的蘇格蘭酒液調和而成，在一萬桶酒藏中僅有一桶能符合藍牌嚴苛的品質標準。其匯聚繁複的八維層次風韻，將煙燻與果香層層堆疊，口感滑順深邃，向來是慶祝人生重要篇章的首選。此次透過與邊佑錫的深度合作，品牌將帶領粉絲共同見證男神不斷追求卓越的內在世界，並在每個值得紀念的非凡時刻，以珍稀酒液點亮邁步向前的勇氣。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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