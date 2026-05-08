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699元起燒肉＋自助吧吃到飽！台中烤狀猿新店開幕 打卡加碼送生蠔
台中燒肉控開吃！老井餐飲集團旗下人氣燒肉品牌「烤狀猿」，正式回歸台中南屯區，「新文心店」即日起正式進入試營運，除提供經典699元、超值799元、豪華海陸饗宴1,199元共3種吃到飽方案，更為慶祝開幕推出限時優惠，即日起至5月14日止，只要追蹤官方Threads帳號，並現場出示地標打卡畫面，每個帳號即可免費兌換生蠔1顆，每日限量100顆。
除開幕優惠，也針對壽星推出多種優惠方式。當日壽星只要1～3位大人同行出示證件即享85折，揪滿4位大人以上同行，壽星本人直接下殺65折優惠，若是當月壽星出示證件，也能享有9折優惠。
「烤狀猿」過去曾在台中鍋烤節勇奪巷弄美食組第一名，在台中深耕多年，累積不少死忠燒肉粉絲。這次新開幕的「新文心店」，除菜單全新升級，更推出不少創意新菜色。
比如視覺效果超霸氣的「戰斧豬排」，以及上桌後直接點火、香氣四溢的「娘子吊豬肉」，都成為不少網友討論焦點。吃到飽的自助吧還能吃到現烤披薩、古早味刈包、日式手捲、甜甜圈等，沙拉、飲料、北海道霜淇淋也都是無限享用；等於以699元門檻，就能燒肉、海鮮＋自助吧吃到飽，CP值破表。
「烤狀猿」新文心店接受電話與線上訂位，用餐時間限時120分鐘，最後30分鐘為最後加點時間；為維護餐點品質，每次點餐上限15份，每品項上限2份。
◎烤狀猿LEVEL UP（新文心店）
．地址：台中市南屯區文心路1段302號
．訂位專線：04-22256498
．線上訂位：https://reurl.cc/Z282Qg
．營業時間：週一至五11：30～00：00／週六、日 11：00～00：00
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