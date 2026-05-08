7-ELEVEN 聯名「線條小狗」爆紅預定！限量保冷袋超萌

時序進入5月溫度已逐漸攀高，7-ELEVEN觀察今年涼感食飲銷售於4月已提前啟動，自5月起推動「沁涼攻略」，除了5月13日起攜手線條小狗於全台逾7千家推出「冰品抽抽樂」最低任2件0元外，品嚐療癒甜點也有全新結構「水果三明治」，同時迎接自有甜點品牌「LaDears」2周年還能享優惠小確幸，今夏揪冰友一起透心涼。

5月立夏，入夏後進入冰品銷售高峰，7-ELEVEN觀察氣溫超過30度平均可帶動入店消費購買冰飲、冰品人次增加4成、更可帶動冰品銷量增加逾2成。同時7-ELEVEN開發商品結構近2年也鎖定年輕族群喜好「豐富層次口感」為主，推薦必買新品「LOTTE 爽冰淇淋-藍莓優格口味」、「井村屋Truffle松露巧克力冰淇淋」、「小美巧敲冰-提拉米蘇」等內餡附有流心、咀嚼系的濃郁口感體驗；在全台近千家的海島型冰櫃同時陳列更完整的品項，讓消費者精準選購，限定搶先販售「GODIVA榛果蓉白巧流心雪糕」，還能享有限定優惠，精省又能充實家中冰庫。

7-ELEVEN這次更攜手軟萌教主「線條小狗」推出冰品抽抽樂優惠，自5月13日起至7月7日止，集結逾百款冰品，每日包含實體門市、使用7-ELEVEN APP/LINE最高有5次中獎機率，線上線下同步玩有機會抽到最低任2支0元起以及5折、7折、9折不等優惠，指定冰品買2件加價69元就可獲得「線條小狗保冷提袋」，共8款數量有限換完為止，思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋同步加入抽抽樂優惠。5月13日-6月9日行動隨時取購買20杯特大杯思樂冰(899元)，6/30期限內全數兌換完就送芬達®迷你相機免費預購兌換券乙張(市價$999元)，限量500組售完為止。

除了冰品以外，7-ELEVEN多元化甜品結構也成為夏日消暑首選，目前全台已有逾5千台甜點專櫃，整合豐富多元商品結構，整合進口與手工甜點、布丁、優格、果凍、優菓甜坊甜品等合計近百款豐富選擇，近2年平均帶動銷售業績翻倍成長，累計逾千萬人次體驗，成為超商高成長商品類別，尤其又以進口、話題聯名、手工甜點最受到消費者喜愛，進一步發現近期消費者口感由喜愛濕潤鬆軟轉而到Q彈口感系列，因此在新結構開發也加入新靈感，像是「榛果脆脆可麗捲」就加入日本研發配方，將可麗餅皮加入Q皮口感。

此外，掌握消費者已養成搭餐併買習慣，7-ELEVEN持續打造全台最綿密的全日型療癒甜食補給站，其中迎接LaDears周年慶，持續以小份量、精緻化與降低負擔感三大主軸進行新品開發，提供蛋糕、泡芙、塔類逾30款豐富甜點選擇，更有億元級商品「德式布丁」，累計銷售已超過2百萬個，平均每銷售出10個甜點，就有1個是德式布丁，成為顧客日常固定的選擇，其次提拉米蘇蛋糕杯、北海道生乳捲皆是熱銷商品，豐富結構平均帶動相關類別業績銷售成長3成。

7-ELEVEN表示，迎接LaDears周年慶，除了自5月13日起至5月26日止推出甜點指定品項第二件省20元優惠外，推薦必買「LaDears焦糖布蕾」、「LaDears焦糖布蕾馬卡龍」等新品，將經典法式甜點精隨變成布蕾、馬卡龍，不敗口味碰撞出新滋味，嚐鮮必買！暢銷口味推出「LaDears法式乳酪塔」使用法國愛樂薇乳酪、「LaDears草莓黑森林蛋糕」使用比利時巧克力與在地大湖草莓製成草莓醬，原料升級，在超商就能吃到甜點專賣店風味。

不僅如此，甜點結構也再添新的生力軍，7-ELEVEN自有三明治品牌「原賞」於5月13日起也開賣日本流行的甜點三明治，「綠寶石葡萄三明治」以柔軟的土司搭配豐富智利葡萄入餡，嚴選法國鮮奶油搭配香草卡士達醬，微甜不膩口；「檸檬卡士達綜合水果三明治」嚴選西班牙水蜜桃，搭配法國鮮奶油檸檬卡士達，酸甜交織，兩種新品滿足不同需求！同時7-ELEVEN也觀察到單入、小份量的個人化土司結構持續穩定成長，下週也推出新品「巧克力蛋糕土司」、「肉鬆奶皇捲餡土司」、「托斯卡尼雙餡土司」並自5月13日至5月26日祭出指定土司商品第2件省10元優惠，方便夏日出遊隨手即食。