全聯會考季大作戰！「包中」限定商品爆紅 文昌帝君也來應援

下週末即將迎來一年一度的國中教育會考，考季氛圍升溫！迎接考試到來，全聯5月8日~5月21日推出「考季大作戰」，集結超過20款結合文昌帝君意象的限定版備考應援商品，從趣味變包商品到象徵「沖」歐趴的沖泡飲品，為考生加持好運、增添應試信心。

5月8日~5月21日全聯超市沖泡飲品單筆消費每滿339元現折30元（單筆可累折）；凡於全聯、大全聯選購文昌變包商品任3件，還可獲贈宜蘭傳藝園區點心燈現折150元體驗券（單筆不累贈）。書讀累了，也能打開LINE試試手氣，5月8日~7月9日只要綁定全聯、大全聯官方LINE帳號並參與求籤活動，即有機會抽中0元免費商品，寓意文昌帝君加持祝福，為考生祈願金榜題名，不論是全力衝刺的考生，或在一旁默默應援的家長與親友，都能用一點小小儀式感，替努力加點好運。

應考「沖」歐趴，5月8日~5月21日全聯超市沖泡飲品*祭出單筆每滿339元現折30元(單筆可累折)優惠！快速提神就喝「伯朗ONE BREW易搖咖啡球-無糖濃萃黑咖啡25mlx10入」5月8日~5月21日每盒129元；濾掛、粉狀同步優惠，「西雅圖極品濾掛咖啡 極品綜合/藍山綜合8gx10入」5月8日~5月21日買1送1，平均每盒92元；「西雅圖極品咖啡貝瑞斯塔3+1/2+1 21~23gx18入」5月8日~5月21日買1送1，平均每盒154.5元。同場加映，全聯獨家星巴克驚喜咖啡盲盒，3款隨機星巴克杯限量販售，「星巴克星時刻特選咖啡 馬克杯探索禮盒-輕柔風味/明亮風味」5月8日~5月21日每組499元，限定門市、限量販售，售完為止。

集結超過20款文昌帝君限定版商品，快到全聯、大全聯討個好彩頭為考生加油打氣！不只包裝印有Q版文昌帝君加持，相關商品5月8日~5月21日也祭出優惠助攻。暢快消暑還能補充維生素B2和C「維他露P汽水250ml」單罐8元，一次24罐整箱買省更多，平均單罐只要7.8元；象徵「特上」好考運的「御茶園特上 紅茶/檸檬茶/奶茶 300mlx6入」單組特價57元，任2組109元，平均每組54.5元。象徵考運旺旺的「旺旺仙貝經濟包420g」每包129元；全聯加碼限定販售「滿天星原味40g」每包19元。

考季必備精補品一次囤貨，熬夜K書補體力就選「白蘭氏雞精68mlx19入」單盒特價959元，2盒特價1,898元，平均每盒只要949元；好康加碼，白蘭氏全系列單筆每滿1,000元，現折100元。「紅牛聰勁植優蛋白-無加糖黑巧克力風味907g」每罐759元，補充蛋白質營養，快速又方便。快到全聯、大全聯選購文昌變包商品任3件，就可獲贈宜蘭傳藝園區點心燈現折150元體驗券。