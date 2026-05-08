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母親節吃王品有驚喜！打卡送花束再抽黃金 日料品牌訂位熱翻

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
日式定食「品田牧場」為媽媽送上兩波暖心獻禮。王品/提供
日式定食「品田牧場」為媽媽送上兩波暖心獻禮。王品/提供

溫馨五月帶媽媽用餐還能抽黃金手鍊，日式定食「品田牧場」為媽媽送上兩波暖心獻禮，即日起至5月31日，完成拍照上傳任務就有機會「戴」走「黃金達摩手鍊」。5月10日母親節當天到店用餐，完成指定步驟再送限量香氛花束，將儀式感拉好拉滿。5月底前，到「藝奇 日式料理」用精緻日料犒賞媽咪，消費套餐並出示指定活動畫面，就招待「明太子鮮蝦佐牡蠣」1份，目前母親節訂位已突破8成，消費者趕緊手刀預訂搶席。

「品田牧場」以酥炸、炙烤、鍋煮和醬燒四大技法，打造經典炸豬排、醬烤板腱牛排、蔥鹽香烤雞腿排和蒲燒鰻魚蓋飯等多款定食，隨餐附漬物、日式蒸蛋、季節甜品和可續加的味噌湯，還有歡樂吧無現供應白飯、高麗菜絲和各式飲品，定食249元起對荷包相當友好，無論平假日都是親子客群的外食首選。

即日起至5月31日，到店消費並拍照打卡，上傳至個人FB或IG限時動態，並設定公開且標記官方帳號「@pinnada_tw」，就有機會獲得約0.3錢的「黃金達摩手鍊」。達摩是日本傳統文化的象徵之一，不僅被日本人視為能招來好運的吉祥物，也可作消災解厄的護身符。

5月10日母親節當天，「品田牧場」將過節的儀式感拉滿，帶媽媽到店用餐並拍照打卡，上傳至個人FB或IG限時動態，設定公開並標記官方帳號，再送限量香氛花束，隨機贈送紅色系與粉色系2款，全台準備超過2,500束獨寵媽咪。

以職人精神打造高性價比日料饗宴的「藝奇」，即日起至5月31日，凡內用消費一客套餐並出示指定活動畫面，就招待在座1位媽媽「明太子鮮蝦佐牡蠣」1份，鹹香明太子醬與口感紮實彈牙的大蝦層次豐富，金黃炸牡蠣以蒜香奶醬點綴，香氣濃郁，消費兩客套餐即招待2位媽媽贈菜2份，以此類推，極致禮遇無上限。

王品 母親節

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