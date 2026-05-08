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台鐵推期間限定便當 經典客家味下周一開賣

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵公司攜手客家委員會客家文化發展中心，共同響應「國際博物館日」，推出期間限定的聯名「旅客食光便當」。圖／台鐵公司提供
台鐵公司攜手客家委員會客家文化發展中心，共同響應「國際博物館日」，推出期間限定的聯名「旅客食光便當」。圖／台鐵公司提供

台鐵公司攜手客家委員會客家文化發展中心，共同響應「國際博物館日」，推出期間限定的聯名「旅客食光便當」。這款便當融合客家特色食材與在地風味，打造兼具文化意涵與美味享受的餐飲體驗。便當自5月11日下周一至19日限時販售，每份售價150元。

「旅客食光便當」以經典客家料理梅干爌肉為主菜，選用肥瘦相間的五花肉，濃郁油香與梅干菜的鹹香回甘相互交融，經長時間細火燉煮，肉質軟嫩、入口即化，是最令人回味的佐飯佳餚。再搭配客家傳統開胃料理醃蒜絲，將細嫩雞肉絲拌入醃製入味的蒜苗之中，口感清脆爽口，帶出清新開胃的層次。

配菜則嚴選客家庄經典風味，其中包含名列客家「四炒」之一的客家小炒，再佐以香氣濃郁的客家炒茄子與爽脆鹹香的豆豉炒山蘇等道地客家料理。最後以一顆醃漬梅作為點綴，酸香回甘之中，喚起客庄居民記憶中最純樸、最熟悉的兒時滋味。

本次「旅客食光便當」於5月11日下周一開始販售，旅客可以在台鐵台中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站的台鐵便當店購買，每個售價為150元，每日限量販售，販售至5月19日止，售完為止。

台鐵 便當 客家

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