母親節聚餐、送禮推薦！五大餐飲與食品品牌 用公益行動傳遞溫暖

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

隨著五月悄然登場，空氣裡開始彌漫著一股熟悉的溫柔氣息。母親節，不只是行事曆上的節日，更像是一場集體的情感召喚，提醒我們停下腳步，對那位總是把愛放在第一順位的人，好好說聲感謝。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》來看「慶祝母親節」近一年網路熱門關鍵字，可以發現「溫馨、幸福、快樂、感謝、感恩、偉大、無私、辛苦、付出、照顧、溫柔、陪伴、健康、平安、關懷、驚喜、溫暖、感動及傳遞」等字詞，勾勒出大眾心目中對母親節最深刻的情感輪廓。

《網路溫度計DailyView》

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對多數網友而言，母親節始終是一個充滿溫馨與幸福的日子。除了送上一句「母親節快樂」，更承載著媽媽長年無私奉獻與溫柔陪伴的感謝，期望她們能夠健康平安。近年來，這份情感也逐漸從家庭延伸至社會層面，無論是縣市政府或企業品牌，紛紛以關懷弱勢為出發點，讓這個美好節日不再只是單純的聚餐與送禮驚喜，而是一場溫暖與感動的傳遞。

觀察近期趨勢，越來越多餐飲與食品業者跳脫價格戰與優惠競爭，選擇將「對媽媽的心意」轉化為更具意義的實際行動，結合公益計畫，讓一頓飯、一份禮盒，都能成為傳遞愛的媒介，溫暖更多需要被幫助的人。《網路溫度計DailyView》也透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，以4月22日前的網路資料為基礎，盤點五大推廣母親節公益活動的餐飲食品品牌。帶著媽媽吃大餐、挑選禮盒，在慶祝節日的時刻，也把愛分享出去，讓溫暖以不同形式持續加乘！

No.1 胡同燒肉、胡同裏燒肉

翻攝IG／@hutong.yakiniku、FB／胡同燒肉

翻攝IG／@hutong.yakiniku、FB／胡同燒肉

橘焱胡同集團旗下以日式職人精緻燒肉打響名號的胡同燒肉與胡同裏燒肉，即日起至5月20日推出「記得我愛您 母愛最大燒肉季」活動，直接把四人份「女神套餐」高級盛宴端上桌。從入口即化的日本A5和牛肋眼、油香四溢的A5和牛肋條，到口感彈嫩的和牛牛舌、嚼勁十足的和牛內橫膈膜、甜香厚實的達拉斯，再搭配上等豬五花、炙燒干貝，並贈送價值1,880元的大雪場蟹腳，海陸雙拼一次滿足，每一口都是奢華享受。

副食部分同樣不馬虎，香氣十足的和牛肉燥飯與粒粒分明的越光米飯，越吃越涮嘴，搭配綜合野菜、日本山藥與韓國泡菜點綴，不只解膩，更能讓整體風味層層堆疊。餐點還貼心附上開胃的梅汁鹹豬肉沙拉，酸香清爽為味蕾暖身；用餐同時啜飲高山冷泡茶與青梅蘇打飲，清新又解膩。對媽媽來說，這不只是一頓飯，更是一場從味覺到心情都被細心款待的節日饗宴。

翻攝IG／@hutong.yakiniku

翻攝IG／@hutong.yakiniku

最特別的是，胡同燒肉、胡同裏燒肉攜手社團法人台灣失智症協會發起「母親節關懷失智公益活動」，每賣出一份女神套餐，即捐贈銷售金額3%予台灣失智症協會，讓慶祝不只停留在餐桌上的儀式感，更化為實際行動，把愛延伸到更多需要被照顧的人身上。

除了女神套餐之外，還有好玩有趣的活動！單筆消費滿3,000元即可挑戰一次記憶遊戲、滿6,000元兩次，以此類推、最多可玩四次，只要順利過關，就能加碼獲得一杯無酒精飲品。今年不妨帶著媽媽一起吃美食、做公益、玩遊戲，體驗不一樣卻有意義的母親節吧！

No.2 谷溜谷溜

翻攝FB／谷溜谷溜 GULIU GULIU

谷溜谷溜、COFFEELAND與三能食品器具共同打造充滿心意的「愛傳承禮盒」，把對媽媽的呵護，從味蕾一路延伸到生活細節。谷溜谷溜將「井裡月銀耳露」納入禮盒，以台灣阿里山新鮮銀耳，搭配紅棗、枸杞、冰糖等食材熬煮而成，每一口都蘊含天然食材的純粹與養生理念，讓媽媽在養顏美容、日常保健之餘，也能享受療癒系甜品的好滋味。

甜品上桌，怎能少了好用又有設計感的餐具？三能食品器具推出的「甜品勺」，將刀、叉、勺三種功能巧妙融合；貼心的掛耳夾片設計，可隨手掛在口袋或包包上，外出攜帶既環保又方便。表面使用氮化鈦（TiN）PVD真空鍍膜處理，不僅提升耐磨與耐用性，製程也更加潔淨。

COFFEELAND藝伎咖啡則推出淺焙「極品藝伎」與「天使藝伎」兩款風味：前者彷彿穿梭晨曦中的薑花田，蜂蜜甜韻與檸檬微酸交織，細膩柔滑如絲；後者則像漫步暖陽黃花小徑，熟成蘋果的清甜與檸檬的明亮層層堆疊，口感溫潤療癒。

「愛傳承禮盒」收入所得將捐贈給台灣優質生命協會，讓這份送給媽媽的祝福，不只停留在此刻，更化為一股持續流動的溫柔力量。

No.3 金格食品

翻攝官網／金格食品

金格食品在母親節前夕推出「幸福香橙蛋糕禮盒」，嚴選來自西班牙瓦倫西亞的夏橙，經長時間蜜漬後，果香層層釋放、尾韻優雅迷人，揉合台灣小農竹薑與黑糖粉的溫潤辛香，交織出帶有深度的風味層次，加上紐西蘭無鹽奶油的純淨乳香，並以海藻糖細緻調和口感，讓整體質地柔潤、甜而不膩。

另一款應景登場的「母親節烙印長崎蛋糕」，兩種經典口味包含增量四倍泰國龍眼花蜂蜜的「厚蜜・蜂蜜長崎蛋糕」、以黃金比例打造濃厚蛋香的「厚蛋・五三燒長崎蛋糕」。表面精緻烙印康乃馨與祝福字樣，讓心意一眼就被看見。

除了美味與質感兼具，金格也攜手桃園市政府、桃園捷運、momo購物網及財團法人九如禪林基金會，舉辦第六屆「捷伴做公益」活動，消費者購買指定公益禮盒或長崎蛋糕，即提撥部分銷售所得至市政府社會急難救助專戶，讓每一份甜點都多了一層溫暖意義。

此外，會員即日起至5月11日於官網選購母親節DM商品，單筆消費滿520元，即可獲得康乃馨烙印蛋糕一盒（每位會員限贈一次），數量有限、送完為止。趕快把握機會對媽媽表達愛意，將這份心意傳遞給更多人吧！

有些愛，不需要說得太多，只要用心準備一桌飯、一份甜，就能被完整接住。從炭火上滋滋作響的和牛，到入口化開的橙香蛋糕，這些細膩的滋味，其實都是替我們說出口的那句「謝謝妳一直都在」。今年母親節，不只是慶祝，更像是一場溫柔的回應，把平常說不出口的心意，好好地端到她面前。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年4月22日至2026年4月21日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『慶祝母親節』、『推廣母親節公益活動的餐飲食品品牌』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「網路聲量」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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