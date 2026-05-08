美妝保養、珠寶飾品全上榜！十大母親節禮物類型揭曉 百貨商場一站式買齊

別再送安全牌組合！百貨商場買得到的母親節禮物一次看

母親節快到了，你還在煩惱要送什麼嗎？別再只會送康乃馨＋蛋糕的安全牌組合了，今年就讓媽媽直接在百貨商場被寵成VVIP！

從美妝保養品、香氛到按摩家電、質感配件，百貨公司根本是母親節禮物的寶藏地圖，不只選擇多、品牌齊全，還常常搭配優惠活動，一不小心連自己也一起買好買滿。

送禮選項琳瑯滿目，究竟哪一種最能打中媽媽的心？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點百貨商場買得到的十大母親節禮物，這次別再臨時抱佛腳，趕快來看看網友推薦商品，把「最動人的愛意」送到媽媽的心坎裡。

No.1 保養品

翻攝官網／蘭蔻Lancôme、SHISEIDO 資生堂國際櫃

「保養品」穩坐近一年母親節送禮類型網路聲量冠軍！從清潔、保濕到修護，每一道保養程序，都是讓媽媽的肌膚慢慢找回穩定與透亮光采的關鍵。

看準這波送禮熱潮，近期開幕的台中漢神洲際同步推出多款專櫃保養優惠，從化妝水、精華到乳液、乳霜一次備齊，不僅有獨家組合，折扣力道也相當有感。例如雅詩蘭黛「特潤超導全方位修護露」組合特價4,450元（價值8,277元），加購任一商品再贈年輕無敵膠原霜（5ml）；蘭蔻「超極限肌因賦活露+精華露」組合特價4,650元（價值6,602元）；資生堂國際櫃「紅妍山茶花修護精華」組合則以5,600元（價值12,832元）即可入手，輕鬆升級媽媽的保養清單。

此外，漢神洲際1樓更打造全台首創精品美妝旗艦店，集結BVLGARI、CHANEL、DIOR、GIORGIO ARMANI、GUCCI、PRADA、YSL等國際品牌，逛街同時還能在布娜飛香檳沙龍小酌香檳、紅白酒，搭配甜點與輕食，打造微醺又優雅的購物體驗。4月23日至5月10日，化妝品滿2,000元送200元電子商品券；5月7日至10日品牌日再加碼，單筆消費滿10,000元加贈200元、滿20,000元再加贈200元，趁著優惠檔期，帶媽媽一起邊逛邊享受、拉滿儀式感吧！

No.2 保健食品、血壓機

示意圖／pexels

示意圖／pexels

保健食品、血壓機看似務實，卻是貼近日常的貼心選擇。從補充營養的保健食品，如雞精、燕窩、魚油、鈣片、葉黃素和維生素B群，到隨時掌握健康狀況的血壓機，都能讓媽媽在忙碌生活中，多一份安心感，也把你的關心，變成看得見、用得到的溫柔守護。

許多網友也透露保健食品是母親節送禮的好選擇，「我是送魚油跟鈣」、「保健品感覺最適合，可以看媽媽缺什麼就補什麼給她」、「每次逢年過節送給長輩的禮物最實用的就是保健食品了，包紅包他們會捨不得花，不如幫他們買好讓他們吃健康」。

No.3 珠寶飾品

翻攝官網／APM Monaco、FB／TASAKI

「珠寶飾品」一直是許多網友心目中的母親節夢幻禮物清單！無論是一條細緻項鍊、一對優雅耳環，還是簡約耐看的手鍊、戒指，都能在媽媽舉手投足之間，閃爍低調卻迷人的光芒。

如果還在煩惱該從哪裡下手，不妨直接走一趟漢神洲際。商場2至3樓匯聚多個珠寶品牌，從經典到設計款一次滿足：像是台灣品牌蘇菲亞的「圓滿1.5克拉鑽戒」，以精緻八心八箭車工展現璀璨光澤；日本品牌TASAKI的「balance arm neo」系列墜鍊、耳環，則以高低錯落的珍珠排列勾勒層次，搭配18K黃金溫潤光輝，散發現代優雅氣質；若偏好手鍊款式，來自摩納哥的APM Monaco「Art Deco密鑲手鍊」以純手工打造，戴在媽媽手上更是細節滿滿、質感出眾。

除了今生金飾、點睛品、周大福的黃金與手工飾品，5月7日至10日，漢神洲際的名品與珠寶單筆消費滿10,000元還可獲得500元電子商品券。趕快把握難得的機會，替媽媽挑選能長久珍藏、每次配戴都能想起你的珍貴禮物吧！

No.4 流行服飾、鞋子

示意圖／shutterstock

示意圖／shutterstock

小時候媽媽總是給我們穿最好的，長大後該換我們替她們「換季補貨」了！在母親節前夕，不妨帶著媽媽走進百貨公司，挑選舒適好穿的百搭單品，搭配一雙走得再久也不會累的好鞋，打造煥然一新的穿搭風格，輕鬆駕馭日常外出與聚會場合。

一名網友近日在Threads上表示，先生說要買母親節禮物給她，還堅持去百貨公司。結果原PO在喜歡的衣服品牌挑了三件衣服，買單時卻不見先生蹤影，等到付完錢對方才表示「怎麼自己付掉了呢？」雖然原PO強調先生不是故意的，仍引發其他脆友留言回應，「下次先把錢包扣下，他愛去哪逛去逛」、「我會跟小姐說待會我先生會過來結帳」、「不用不好意思，叫他立刻轉帳」。

No.5 包包、皮夾

示意圖／shutterstock

示意圖／shutterstock

對媽媽來說，包包、皮夾不只是收納配件，更像是一種隨身攜帶的品味宣言。不論是通勤用的大容量包款、外出聚會的精緻小包，還是實用又有設計感的皮夾，選對款式與顏色，不只讓整體穿搭更有層次，還能在不同場合大大加分。

有網友在Dcard上詢問手上有4至5萬元預算，想送給60歲的媽媽一顆名牌包，建議買哪個品牌比較好，釣出許多網友回應，「我媽現在很愛COACH」、「LOEWE拼圖包蠻好看的，給媽媽可以買中的或大的」、「買LV錢包應該不錯」、「4～5萬可以選LV麻將包，Burberry好像有一些5萬以下」。

No.6 家用電器

示意圖／shutterstock

示意圖／shutterstock

2022年有網友在Dcard上分享，男友原本想在母親節送吸塵器、洗碗機或掃地機器人而與原PO發生爭執。原PO認為，「這類的家電應該是全家人共用的，而不是母親專屬的」。貼文一出引發熱烈討論，多數網友認為「送家電是大忌」，但也有人提出不同看法，「我媽就自己提出要吸拖合一的吸塵器」、「平常買，要是我媽就會說浪費錢沒必要，但母親節就有理由送禮物而且可以送比較好」。

對於部分媽媽來說，送百貨商場高級家用電器反而是貼心禮物選項。從熨斗、掛燙機輕鬆撫平皺摺，吸塵器、掃地機器人接手清潔任務，到洗衣機、烘衣機、智慧衣櫥一條龍整理衣物，繁瑣家務都能被大幅分擔。除濕機、空氣清淨機則能維持居家最舒適的狀態，讓媽媽的生活多一點輕鬆、少一點負擔。

No.7 3C產品

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

別以為3C產品只是年輕人的專利，現在的媽媽用得比你還勤！從追劇更過癮的平板、拍照更清晰的手機，到智慧穿戴裝置幫忙記錄健康與作息，每一樣都能讓生活更便利、更有質感。選對實用又好上手的3C好物，才能讓她在數位生活裡玩得開心、用得順手，輕鬆跟上時代節奏。

日前有鄉民在PTT上透露，媽媽目前服役的手機為iPhone SE，考慮在她生日升級iPhone 16e、iPhone 15或其他款式，但擔心換手機有很長的陣痛期。除了一名網友表示，「我也是預期母親節要買16e給家母當禮物」，也有人建議考量螢幕大小，「建議至少Plus開始選」、「可以帶媽媽直接去店裡摸摸看、操作一下實機比較快」。

No.8 按摩、舒壓產品

翻攝FB／TBC Senang 仙滿谷

想替媽媽把積累已久的疲勞清空？「按摩、舒壓產品」絕對是貼心又實用的選項。透過按摩椅、筋膜槍、美腿機等輔助工具，都能在家中即時舒緩，成為現代人替媽媽分擔疲憊的日常解方。除了居家型產品，按摩課程也受到不少送禮者青睞。位於漢神洲際5樓的日系頂級SPA美容沙龍品牌「TBC仙滿谷（Senang）」以「Total Well-Being全方位身心平衡放鬆」為核心理念，結合純正日式專業手技與自有研究所科研數據，在米白和淺木色交織的靜謐空間中，帶來從身體到情緒的深層修復體驗。

在課程選擇上，也依不同需求提供多元方案。在意初老肌膚的媽媽，可選擇「85分鐘絲柔光抗老課程」，透過細膩溫潤手技喚醒肌膚光采；長時間久坐久站，推薦「60分鐘淋巴雕塑課程」，幫助促進循環、釋放壓力；若想徹底沉浸式放鬆，「80分鐘經典玫瑰舒放課程」以300朵玫瑰精萃搭配日式手技，在療癒香氣下慢慢卸下疲憊，讓媽媽身心靈都被好好照顧。

No.9 彩妝品

翻攝官網／CHANEL

即便成為媽媽，也能保有屬於自己的變身時刻！「彩妝品」不只是修飾氣色的工具，更像是一鍵切換心情的魔法濾鏡。輕刷一層底妝、點上氣色唇彩，再添一抹眼神光澤，選對色號與質地，不只讓整體更顯精神，每一次出門，也都多了一份自信與閃耀氣場。

有網友曾在Dcard上詢問適合媽媽的專櫃口紅品牌與色號，並透露媽媽膚色偏白、嘴唇偏薄，希望可以有潤唇效果。許多熱心卡友推薦CHANEL香奈兒，「媽媽年紀就香奈兒比較有面子，直接去問櫃姐即可，她們會告訴你媽媽客群喜歡的顏色」，還有人補充，「要紅但不是大紅，不能橘色也不能帶土色，裸色也不行，她們會覺得沒氣色」。

No.10 香水、香氛

翻攝官網／DIOR、YSL

打開瓶蓋的那一瞬間，像是替日常按下了浪漫開關。從清新花果調到溫潤木質香，香水、香氛不只是氣味，更像是一種專屬於媽媽的氣場標記。她可以在忙碌生活中，隨時用一抹香氣切換心情，優雅、療癒或帶點小性感，全都由她自己定義。

漢神洲際也特別在1、2樓打造「香氛藝廊」，從頂級沙龍香到獨特小眾香全部網羅。例如Dior迪奧香氛世家於今年1月獻上的「皮革木語香氛」，呼應品牌於千禧年代推出的經典馬鞍包，前調是柔美明亮的白花香氣，在輕盈木質調襯托下愈顯綻放；南韓女團TWICE成員Sana愛用同款、YSL的「自由不羈沁心之果香水」，則是將酸甜覆盆莓沉浸在滑順椰奶香中，搭配同系列迷你蠟燭、情挑誘光水唇膏與精品化妝鏡，只要6,600元即可入手。

另外，5月9日14時至17時，在ACQUA DI PARMA櫃位消費達指定門檻（含指定品項）即享藝術家香水瓶客製刻字服務。5月7日至10日，全館滿6,000元再送300元電子商品券，趕快帶著媽媽來尋找命定香味吧！

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月28日至2026年4月27日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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