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大谷翔平請客吃這間！東京一星燒鳥「Torishiki ICHIMON」首度登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
雞胗。記者陳睿中／攝影
雞胗。記者陳睿中／攝影

由日本燒鳥大師池川義輝創立、被譽為「東京最難預約燒鳥」體系的「Torishiki ICHIMON（鳥しき一門）」，首度由MMHG引進台灣，在台打造全新品牌「TORIKAZE TAIPEI（台北鳥風），店內提供有15道式的燒鳥套餐，預計將於6月正式開幕，並於5月26日開放訂位。

由池川義輝創立的「Torishiki（鳥しき）」自 2011年起多次獲得米其林一星，屬於一位難求的超人氣店家，也是燒鳥界指標性的名店。2025年3月，洛杉磯道奇隊赴東京時，大谷翔平即是特別安排池川義輝與其他名廚一同至飯店現場烹調，為隊友們提供夢幻級的餐點。

「Torishiki（鳥しき）」並發展出「Torishiki ICHIMON（鳥しき一門）」，據點已延伸至東京、京都、紐約、上海、香港等城市。即將開幕的「TORIKAZE TAIPEI」乃是該體系在海外第4間、台灣首間據點。

TORIKAZE TAIPEI空間延續品牌低調而沉穩的美學。運用炭化木材、黑灰色調、光線等組合，讓空間焦點凝聚於炭爐與職人手上。主用餐區採12席吧台設計，客人能近距離欣賞職人燒烤的過程。另設有6人獨立包廂，備有專屬出入口，適合需要私密性的用餐場合。

對於Torishiki ICHIMON而言，「燒鳥」是關於「直火強燒」的精緻技藝，無論是火候、距離、時間、部位特質的掌握，均是稍縱即逝的瞬間。此次在台推出15道式的燒鳥套餐，主食材選用台灣本地飼養約90天的赤岩雞，具有肉質細緻、水分飽滿的特性。

開場的「雞腿肉」肉質緊實帶有彈性，並以優雅炭香突顯肉質甜感。纖維多、易烤乾的「雞胗」，經反覆清洗、去膜、修整刀口，保留乾淨俐落的口感，並添加麻油增香，入口緊實帶著趣味脆度。「七里香」則藉由烈焰帶出濃郁的油脂香氣，並富有油潤的膠質感，飽滿而不膩。「雞頸肉」與「雞膝蓋肉」等部位，活動量高、筋性強，透過職人手藝賦予表面焦香，並保有水潤口感，同樣十分精彩。

自信之作「雞翅」同樣屬於帶皮部位，在保留甜美油脂與肉質口感之餘，透過火力運用，讓外皮宛若酥炸上桌，適合拆掉竹籤、直接手拿品嚐。除此之外，套餐中也安排「肩膀肉」、「雞胸肉佐山葵」等不同部位，另規劃穿插「茭白筍」、「豆腐泥拌過貓」等具有台灣特色的時蔬主題料理，還可吃得到「雞白湯細烏龍麵」、「雞肉末土鍋飯」、「雞骨高湯」等餐點。

TORIKAZE TAIPEI採全預約制營運，套餐每位2,980元，每晚共設17:30與20:30兩個餐期。訂位將於5月26日凌晨起開放，首波提供6～7月席次，7月1日凌晨起開放8～9月席次；後續亦將於每逢奇數月1日凌晨，依序開放後續2個月席次。

【TORIKAZE TAIPEI】

地址：台北市大安區建國南路一段65巷9號1樓

電話：02- 8772-6255

TORIKAZE TAIPEI空間設有12席吧台座位，能夠近距離欣賞職人燒烤技術。圖／TORIKAZE TAIPEI提供
TORIKAZE TAIPEI空間設有12席吧台座位，能夠近距離欣賞職人燒烤技術。圖／TORIKAZE TAIPEI提供

雞頸肉。記者陳睿中／攝影
雞頸肉。記者陳睿中／攝影

雞肉末土鍋飯。記者陳睿中／攝影
雞肉末土鍋飯。記者陳睿中／攝影

茭白筍。記者陳睿中／攝影
茭白筍。記者陳睿中／攝影

TORIKAZE TAIPEI透過溫度、時間的精準掌控，呈現精緻的燒鳥料理。圖／TORIKAZE TAIPEI提供
TORIKAZE TAIPEI透過溫度、時間的精準掌控，呈現精緻的燒鳥料理。圖／TORIKAZE TAIPEI提供

雞腿肉。記者陳睿中／攝影
雞腿肉。記者陳睿中／攝影

雞胸肉佐山葵。記者陳睿中／攝影
雞胸肉佐山葵。記者陳睿中／攝影

雞膝軟骨。記者陳睿中／攝影
雞膝軟骨。記者陳睿中／攝影

TORISHIKI創辦人池川義輝（Yoshiteru Ikegawa）。圖／TORIKAZE TAIPEI提供
TORISHIKI創辦人池川義輝（Yoshiteru Ikegawa）。圖／TORIKAZE TAIPEI提供

雞白湯細烏龍麵。記者陳睿中／攝影
雞白湯細烏龍麵。記者陳睿中／攝影

七里香。記者陳睿中／攝影
七里香。記者陳睿中／攝影

豆腐泥拌過貓。記者陳睿中／攝影
豆腐泥拌過貓。記者陳睿中／攝影

肩膀肉。記者陳睿中／攝影
肩膀肉。記者陳睿中／攝影

雞翅。記者陳睿中／攝影
雞翅。記者陳睿中／攝影

烤油豆腐。記者陳睿中／攝影
烤油豆腐。記者陳睿中／攝影

大谷翔平 東京 洛杉磯

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