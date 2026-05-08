大谷翔平請客吃這間！東京一星燒鳥「Torishiki ICHIMON」首度登台

由日本燒鳥大師池川義輝創立、被譽為「東京最難預約燒鳥」體系的「Torishiki ICHIMON（鳥しき一門）」，首度由MMHG引進台灣，在台打造全新品牌「TORIKAZE TAIPEI（台北鳥風），店內提供有15道式的燒鳥套餐，預計將於6月正式開幕，並於5月26日開放訂位。

由池川義輝創立的「Torishiki（鳥しき）」自 2011年起多次獲得米其林一星，屬於一位難求的超人氣店家，也是燒鳥界指標性的名店。2025年3月，洛杉磯道奇隊赴東京時，大谷翔平即是特別安排池川義輝與其他名廚一同至飯店現場烹調，為隊友們提供夢幻級的餐點。

「Torishiki（鳥しき）」並發展出「Torishiki ICHIMON（鳥しき一門）」，據點已延伸至東京、京都、紐約、上海、香港等城市。即將開幕的「TORIKAZE TAIPEI」乃是該體系在海外第4間、台灣首間據點。

TORIKAZE TAIPEI空間延續品牌低調而沉穩的美學。運用炭化木材、黑灰色調、光線等組合，讓空間焦點凝聚於炭爐與職人手上。主用餐區採12席吧台設計，客人能近距離欣賞職人燒烤的過程。另設有6人獨立包廂，備有專屬出入口，適合需要私密性的用餐場合。

對於Torishiki ICHIMON而言，「燒鳥」是關於「直火強燒」的精緻技藝，無論是火候、距離、時間、部位特質的掌握，均是稍縱即逝的瞬間。此次在台推出15道式的燒鳥套餐，主食材選用台灣本地飼養約90天的赤岩雞，具有肉質細緻、水分飽滿的特性。

開場的「雞腿肉」肉質緊實帶有彈性，並以優雅炭香突顯肉質甜感。纖維多、易烤乾的「雞胗」，經反覆清洗、去膜、修整刀口，保留乾淨俐落的口感，並添加麻油增香，入口緊實帶著趣味脆度。「七里香」則藉由烈焰帶出濃郁的油脂香氣，並富有油潤的膠質感，飽滿而不膩。「雞頸肉」與「雞膝蓋肉」等部位，活動量高、筋性強，透過職人手藝賦予表面焦香，並保有水潤口感，同樣十分精彩。

自信之作「雞翅」同樣屬於帶皮部位，在保留甜美油脂與肉質口感之餘，透過火力運用，讓外皮宛若酥炸上桌，適合拆掉竹籤、直接手拿品嚐。除此之外，套餐中也安排「肩膀肉」、「雞胸肉佐山葵」等不同部位，另規劃穿插「茭白筍」、「豆腐泥拌過貓」等具有台灣特色的時蔬主題料理，還可吃得到「雞白湯細烏龍麵」、「雞肉末土鍋飯」、「雞骨高湯」等餐點。

TORIKAZE TAIPEI採全預約制營運，套餐每位2,980元，每晚共設17:30與20:30兩個餐期。訂位將於5月26日凌晨起開放，首波提供6～7月席次，7月1日凌晨起開放8～9月席次；後續亦將於每逢奇數月1日凌晨，依序開放後續2個月席次。

【TORIKAZE TAIPEI】

地址：台北市大安區建國南路一段65巷9號1樓

電話：02- 8772-6255

TORIKAZE TAIPEI空間設有12席吧台座位，能夠近距離欣賞職人燒烤技術。圖／TORIKAZE TAIPEI提供

雞頸肉。記者陳睿中／攝影

雞肉末土鍋飯。記者陳睿中／攝影

茭白筍。記者陳睿中／攝影

TORIKAZE TAIPEI透過溫度、時間的精準掌控，呈現精緻的燒鳥料理。圖／TORIKAZE TAIPEI提供

雞腿肉。記者陳睿中／攝影

雞胸肉佐山葵。記者陳睿中／攝影

雞膝軟骨。記者陳睿中／攝影

TORISHIKI創辦人池川義輝（Yoshiteru Ikegawa）。圖／TORIKAZE TAIPEI提供

雞白湯細烏龍麵。記者陳睿中／攝影

七里香。記者陳睿中／攝影

豆腐泥拌過貓。記者陳睿中／攝影

肩膀肉。記者陳睿中／攝影

雞翅。記者陳睿中／攝影