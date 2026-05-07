壽司郎×貓貓蟲咖波「14款週邊」超可愛！再抽80cm抱枕、推車帶回家

壽司郎攜手台灣人氣插畫IP《貓貓蟲咖波》，於5月11日至6月14日展開「咖波躲貓貓大戰」，集結咖波、狗狗、小雞、兔兔等經典角色，打造多款聯名餐點與限定周邊，並規劃6家主題店，粉絲走進貓貓蟲咖波的療癒世界。

本次聯名菜單以《貓貓蟲咖波》鮮明的角色特性為概念，研發出4款限定聯名餐點。「青森縣產鱒鮭拼盤」將青森縣產鱒鮭以多元料理方式呈現，一次能享受4種品項，每份220元，並附贈「盲袋壓克力吊飾」1款（共6款，含1款隱藏版），全台限量45,000個。「日式烤牛肉雙饗」呼應咖波愛吃肉的個性，每份60元；「鹽漬熟成鮪魚極上赤身」以熟成工法提升魚肉旨味，口感緊實柔滑，妹份70元。

「咖波躲躲碳酸冰聖代」則首次推出特製「碳酸冰」，融入彈珠汽水風味，搭配香草冰淇淋與糖漬櫻桃，帶來層次分明的清爽口感，還將咖波巧妙藏入碳酸冰之中，增添趣味性與視覺驚喜，每份120元。壽司郎並推出「飲料組合」，凡內用點購特定飲料組（可口可樂／雪碧／可爾必思/冷泡茶），即可獲得「咖波壽司列車杯」1個，每組200元，全台限量20,000個。

5月18日起，還將推出一系列聯名週邊活動。5月18日起，於全台壽司郎店鋪，單筆內用滿500元，即可以299元加購盲盒「咖波躲躲絨毛吊飾」1個，共5款造型，最多可加購3個，全台共35,000個、售完為止。5月25日起，內用單筆滿1,200元即可獲得「咖波壽司盤-迴轉壽司款」1個，全台共30,000個。6月1日起，內用消費滿1,200元即可獲得「咖波壽司盤-偷吃鮪魚款」1個，全台共30,000，數量有限、送完為止。

除了豐富的聯名活動外，合作期間亦推出「咖波50盤大挑戰！」於5月11日至6月14日，於壽司郎用餐累積盤數，每10盤可獲得1點，集滿指定點數即可參加抽獎。「集滿2點」可參加咖波可愛周邊抽獎1次，獎品分別有「招財咖波麻將組」、「胖胖咖波絨毛娃娃」、「奶泡貓造型馬克杯」、「咖波擠擠睡摺疊露營推車」。「集滿5點」可參加壽司郎限定「咖波茶碗蒸抱枕」抽獎1次，抱枕高度達80公分，將咖波結合茶碗蒸造型，共計20個。

活動期間並規劃全台6家主題限定店，以聯名主題「咖波躲貓貓大戰」發想，讓《貓貓蟲咖波》的狗狗、兔兔變裝成小偵探、拿著放大鏡到壽司郎店鋪找尋咖波。主題店包含壽司郎台北公館店、壽司郎中壢中正店、壽司郎三重Citylink店、壽司郎台中黎明市政南店、壽司郎台南永康店、壽司郎高雄義享天地店。

壽司郎推出「咖波50盤大挑戰！」，有機會獲得咖波茶碗蒸抱枕。圖／壽司郎提供

壽司郎分批推出2款「咖波壽司盤」，消費滿額即可帶回家。圖／壽司郎提供

咖波躲躲碳酸冰聖代，120元。圖／壽司郎提供

鹽漬熟成鮪魚極上赤身，70元。圖／壽司郎提供

盲袋壓克力吊飾，共有6款造型。圖／壽司郎提供

找找咖波拼盤，220元，並附贈「盲袋壓克力吊飾」1款。圖／壽司郎提供

購買限定飲料組合，即可獲得「咖波壽司列車杯」1個。圖／壽司郎提供

壽司郎規劃全台6家《貓貓蟲咖波》主題限定店。圖／壽司郎提供

「日式烤牛肉雙饗」呼應咖波愛吃肉的個性，每份60元。圖／壽司郎提供

壽司郎規劃全台6家《貓貓蟲咖波》主題限定店，讓粉絲一起找尋咖波的身影。圖／壽司郎提供