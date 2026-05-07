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搶母親節商機 跳脫傳統「吃大餐」台南、嘉義飯店逆勢吸客

聯合報／ 記者林伯驊萬于甄／連線即時報導
和逸飯店台南西門館9日首次推出母親節限定午宴，結合親子互動活動、抽獎及戶外奇趣操場遊樂設施暢玩。圖／和逸飯店台南西門館提供
和逸飯店台南西門館9日首次推出母親節限定午宴，結合親子互動活動、抽獎及戶外奇趣操場遊樂設施暢玩。圖／和逸飯店台南西門館提供

母親節將至，南部飯店業搶攻聚餐商機，不少跳脫傳統「吃大餐」形式，成功吸引消費者，訂桌逼近客滿；和逸飯店台南西門館推出限定午宴結合親子活動；台南老爺行旅則升級全自助餐的菜色；嘉市樂億皇家酒店的茶餐廳有創意港點，吸客效果不輸桌菜。

和逸飯店台南西門館9日首次推出母親節限定午宴，目前訂位全數額滿，業者表示，此次將午宴「一站式節慶」，結合親子互動活動、抽獎及戶外奇趣操場遊樂設施暢玩，讓家庭客能一次享受節慶儀式感與親子同樂體驗，當天還同步舉辦「飛天小女警見面會」，於戶外草地打造野餐情境、備妥餐點和用品，都帶動家長預訂主題餐點。

和逸台南西門館表示，本月加碼推出多場家庭體驗活動，包含16日「幸福黏黏手」、23日「寶寶爬行賽」、24日「寶寶搬搬樂」，剩前兩個還有少數名額。

台南老爺行旅表示，甘粹餐廳訂位狀況座客率約8成，跟去年同期持平，不過市場狀況，去年約母親節前兩周開始大量預訂，今年到接近母親節一周內才有大量預訂。

台南老爺行旅指出，檔期推出菜色升級的全自助餐，新增現切新鮮黃鰭鮪魚、松葉蟹腳、藍鑽鮮蝦、法國海螺等菜品，並特調多款飲品，並贈予媽媽蔓越莓乳酪麵包1顆，再加上母親節限定販售的藍莓乳酪蛋糕，從正餐、伴手禮至慶祝甜點一次到位。

嘉市樂億皇家渡假酒店的餐飲總監張勤賢去年上任後，於501茶餐廳推出精緻創意港點，包括松露雞肉飯、松露蘿蔔糕等，相對平實價位，在港式料理打造新亮點，吸引外縣市顧客慕名前去，到10日前用餐再送蛋糕和滿2千送500元抵用券，目前母親節檔期訂位滿載，業者還加開其他空間因應。

樂億皇家也推出母親節家宴方案，5人桌6800元、10人桌1萬2800元，也會送餐飲抵用券。

嘉市樂億皇家渡假酒店的501茶餐廳推出精緻創意港點。圖為松露雞肉飯。記者林伯驊／翻攝
嘉市樂億皇家渡假酒店的501茶餐廳推出精緻創意港點。圖為松露雞肉飯。記者林伯驊／翻攝

台南老爺行旅的甘粹餐廳，母親節檔期推出菜色升級的全自助餐，新增現切新鮮黃鰭鮪魚、松葉蟹腳、藍鑽鮮蝦、法國海螺等菜品，並特調多款飲品。圖／台南老爺行旅提供
台南老爺行旅的甘粹餐廳，母親節檔期推出菜色升級的全自助餐，新增現切新鮮黃鰭鮪魚、松葉蟹腳、藍鑽鮮蝦、法國海螺等菜品，並特調多款飲品。圖／台南老爺行旅提供

嘉市樂億皇家渡假酒店的501茶餐廳推出精緻創意港點。圖為松露蘿蔔糕。記者林伯驊／翻攝
嘉市樂億皇家渡假酒店的501茶餐廳推出精緻創意港點。圖為松露蘿蔔糕。記者林伯驊／翻攝

和逸飯店台南西門館9日首次推出母親節限定午宴，結合親子互動活動、抽獎及戶外奇趣操場遊樂設施暢玩。圖／和逸飯店台南西門館提供
和逸飯店台南西門館9日首次推出母親節限定午宴，結合親子互動活動、抽獎及戶外奇趣操場遊樂設施暢玩。圖／和逸飯店台南西門館提供

台南老爺行旅的甘粹餐廳，母親節檔期推出菜色升級的全自助餐，並贈予媽媽蔓越莓乳酪麵包1顆。圖／台南老爺行旅提供
台南老爺行旅的甘粹餐廳，母親節檔期推出菜色升級的全自助餐，並贈予媽媽蔓越莓乳酪麵包1顆。圖／台南老爺行旅提供

嘉市樂億皇家渡假酒店推出母親節桌菜，訂桌將贈送餐券。圖／樂億皇家渡假酒店提供
嘉市樂億皇家渡假酒店推出母親節桌菜，訂桌將贈送餐券。圖／樂億皇家渡假酒店提供

母親節 台南 媽媽 嘉義

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