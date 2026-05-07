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「全家場景積木」第二彈來了！買FamiCollection指定商品限量加價購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店場景積木限量預購中，活動期間購買指定FamiCollection商品任選3件並加價59元，即可獲得「全家」場景積木鹼性離子水款或蜂蜜水款，兩款皆為限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店場景積木限量預購中，活動期間購買指定FamiCollection商品任選3件並加價59元，即可獲得「全家」場景積木鹼性離子水款或蜂蜜水款，兩款皆為限量售完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店去年推出即引爆蒐集熱潮的「全家」場景積木「蜂蜜水」款，迅速完銷，今年再推第二彈限量場景積木「鹼性離子水」款，即日起至5月26日凡購買指定FamiCollection商品任選3件並加價59元即可獲得，另去年熱銷的「蜂蜜水」款亦可於5月15日前購買指定FamiCollection商品任選3件並加價59元預購，兩款皆為限量售完為止。

「全家」自有品牌FamiCollection秉持「發現生活的原味」之核心精神，以天然少添加的價值策略深耕市場，其中飲品憑藉全系列取得Clean Label潔淨標章驗證、導入HPP冷高壓技術兩大特色，陸續推出蜂蜜水、蔬果原汁及茶系列等多元飲品。「全家」於今年初夏再次運用HPP冷高壓技術，推出4款保留鮮果自然風味的果茶系新品，其中兩款主打100%無添加的「銀耳露」系列，包含選用優質白木耳搭配黃金奇異果與芒果的「黃金奇異果銀耳露」（售價50元），以及加入草莓果肉與覆盆莓的「草莓銀耳露」（售價50元），可同時享受清新果香與咀嚼口感。另外兩款果茶系列則以茉莉綠茶為基底並結合優雅花香，推出具有雙潔淨標章的「玫瑰荔枝果茶」（售價60元）與「桂花蜜桃果茶」（售價60元），酸甜滋味清爽不膩。

根據「全家」內部銷售數據顯示，近年台灣飲品市場的健康化趨勢日益顯著，零食消費也從單純解饞逐漸轉向健康機能補充。「全家」此次亦同步推出100%無添加的「FMC米的洋芋片—經典海苔風味」（售價49元），結合台灣在地米與馬鈴薯，搭配鮮美海苔，採用單純配方與氣炸工法製作，創造零油感的酥脆口感。

秉持「多一點機能、少一點添加」商品開發概念，「全家」積極擴展健康志向系列商品陣容，2025年推出紅豆薏仁水、黑豆決明子、桂圓紅棗水3款日常補水飲品，至今已累積銷售超過300萬瓶。因應炎夏補水需求，新推出健康志向飲料新品「玉米鬚茶」（售價35元）；無咖啡因飲品亦有新選擇，主推味丹「焙香蕎麥冬瓜茶」（售價29元）。

針對夏日午後的解饞時刻，「全家」則與船井生醫獨家合作推出添加纖維粉的「米米花」（售價42元）；全通路獨家的超纖日記系列更推出多款新品，包含富含奶香的「纖米脆脆玉米濃湯PLUS風味」（售價39元）、以高纖燕麥入料的「燕麥脆片椰香可可風味」（售價49元），以及散發奢華香氣的「貝果脆片法式黑松露風味」（售價49元）。另外亦有小農契作紅薏仁與白米製成的「多穀脆脆」系列，共有蔓越莓、海鹽焦糖風味兩款可選擇（每款售價49元），透過低溫烘烤的非油炸製程打造酥脆口感。

歡慶FamiCollection新品上市，「全家」APP 「優惠趣」將於5月13日、5月20日上午10點接力發放會員限定的FMC旨味日式生茶、檸檬芭樂雪酪冰棒等指定明星商品買1送1優惠券。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

<a href='/search/tagging/2/全家便利商店' rel='全家便利商店' data-rel='/2/103894' class='tag'><strong>全家便利商店</strong></a>FamiCollection飲品全系列獲Clean Label潔淨標章，再推4款HPP冷高壓銀耳露、果茶新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiCollection飲品全系列獲Clean Label潔淨標章，再推4款HPP冷高壓銀耳露、果茶新品。圖／全家便利商店提供

全家便利商店自有品牌FamiCollection新推出4款無添加、雙潔淨飲品；另還有8款獨家飲料零食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自有品牌FamiCollection新推出4款無添加、雙潔淨飲品；另還有8款獨家飲料零食。圖／全家便利商店提供

全家便利商店自有品牌FamiCollection新推出4款無添加、雙潔淨飲品；另還有8款獨家飲料零食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自有品牌FamiCollection新推出4款無添加、雙潔淨飲品；另還有8款獨家飲料零食。圖／全家便利商店提供

全家便利商店FamiCollection飲品全系列獲Clean Label潔淨標章，再推4款HPP冷高壓銀耳露、果茶新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiCollection飲品全系列獲Clean Label潔淨標章，再推4款HPP冷高壓銀耳露、果茶新品。圖／全家便利商店提供

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