台灣大哥大「指定iPhone電池換修優惠」限量預約開搶！最低2千元有找

為號召用戶「以修代換」，延長舊機使用年限，台灣大哥大於母親節前夕推出限量2,500名的Apple原廠全新電池換修優惠，凡持有iPhone 12、14與15全系列共12款機型的果粉，不限台灣大哥大用戶，只要事先預約並完成指定流程，持手機至全台myfone門市，即可享受電池換修優惠，最低67折起、2千元有找，輕鬆優化手機效能，從日常消費中隨手減碳愛地球。

台灣大哥大iPhone電池維修優惠採取預約制，限量2,500名，額滿即關閉預約。透過活動網址線上預約，並於選定期間內將手機送至全台myfone門市，即可享優惠：iPhone 12、12 mini、12 Pro、12 Pro Max換修電池優惠價1,990元（原價2,990元），相當於下殺67折；iPhone 14、14+、14 Pro、14 Pro Max換修電池優惠價2,350元（原價3,350元）；iPhone 15、15+、15 Pro、15 Pro Max換修電池優惠價2,450元（原價3,350元）。必須於預約成功的指定區間送件，若於非預約區間送件將不符活動資格。

台灣大哥大電池換修皆使用原廠正品，並享有90天原廠維修零件保固，維修期間消費者可持維修單號與手機號碼至台灣大哥大官網查詢進度，完修後亦會以簡訊通知取件，部分直營門市另提供備用機可供申請，數量有限建議提前洽詢。換修電池由myfone門市收件後，將轉送原廠授權維修中心換修，一般維修時效為4～7個工作天，若遇原廠電池缺料，維修中心將電聯客戶是否願意等候到料。

根據《2024全球電子廢棄物監測報告》，2022年全球電子廢棄物高達6,200萬公噸，僅22.3%被妥善回收。有鑑於此，台灣大哥大持續號召千萬用戶響應循環經濟行動，透過回收舊機、選購二手機、以修代換等方案，延長裝置生命週期，降低環境衝擊。早於2008年即在全台myfone門市設置廢手機回收箱，並於2024年領先全台推出電信首創「認證盒裝二手機」，至今累積回收近50萬支廢舊手機；更與環境部資源循環署、臺北科技大學及多家供應鏈夥伴攜手合作，於2025年完成國內首套「行動電話回收及循環服務」碳足跡產品類別指引，讓相關業者可依循本規範，以一致且具公信力的方式評估行動電話循環服務的減碳效益。

●台灣大哥大換修電池預約網址：https://svy.twm5g.cc/s/xN7py

●附註：詳細活動內容以活動網頁、官方粉絲團公告為準。