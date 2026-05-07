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母親節應景食品主打手工精製 預約皇冠金天鵝蛋糕只到今晚9點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮人氣店貝林古堡母親節蛋撻圖案都是手工繪製。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮人氣店貝林古堡母親節蛋撻圖案都是手工繪製。記者簡慧珍／攝影

母親鄉將來臨，食品業者挖空心思推出應景產品，創始於彰化縣的連鎖烘焙店麥仕佳製作皇冠金天鵝蛋糕，100片白巧克力羽毛都是人工插上，無獨有偶人氣店貝林古堡蛋撻圖案也是手工逐一繪製。兩家母親節食品都比預期還熱銷，皇冠金天鵝蛋糕今晚9點截止預訂，否則無法在星期日前趕製完成。

麥仕佳食品母親節蛋糕有多款，以商標一對天鵝為設計主題的皇冠金天鵝蛋糕使用8吋蛋糕裁切，插上特別烤製白巧克力的頭頸部、羽毛片，製作相當費工、費時。麥仕佳第二代陳威霖今表示，烘烤蛋糕時間都一樣為40分鐘，100片白巧克力羽毛插在蛋糕上，每次製作都需5、6人，至少半小時才能完成，比一般蛋糕裝飾多出兩倍時間。

陳威霖說，皇冠金天鵝蛋糕和8吋芋見幸福、6吋粉愛妳的母親節蛋，主內餡是芋泥，採用新鮮台灣芋頭經德國旋轉烤箱均勻烤熟，100公斤芋頭僅生成55公斤芋泥，口感軟稠，加上台灣小農鮮乳製成的鮮奶油，風味獨樹一格；皇冠金天鵝原限量500個，已被追加100個，為滿足消費者需求再延長一天到今晚9點前截止預約。

彰化縣人氣店貝林古堡今年母親節限定款蛋撻，每個都有手繪圖案，最有趣的是都出自老闆永旭之手。蛋撻出爐放涼後他開始作畫，基本圖案為愛心、媽媽笑臉、康乃馨和兔子、小熊等可愛動物，原本規畫5盒蛋撻送1盒4顆母親節蛋撻，未料特製款爆紅，母親節蛋撻售出約千盒。

麥仕佳發現近年民眾對節慶蛋糕食用量下降，所以今年母親節蛋糕強調6吋小家庭款，優惠價每個650元，精緻路線的皇冠金天鵝蛋糕優惠價1600元。貝林古堡母親節蛋撻現場價380元，預約價299元。

創始於彰化縣的麥仕佳食品推出皇冠金天鵝蛋糕，第二代陳威霖說這款手工蛋糕製作費時費工。記者簡慧珍／攝影
創始於彰化縣的麥仕佳食品推出皇冠金天鵝蛋糕，第二代陳威霖說這款手工蛋糕製作費時費工。記者簡慧珍／攝影

母親節 彰化縣 蛋撻 巧克力

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