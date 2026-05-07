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BTS V加持！可口可樂5月16日華山快閃 限量周邊、首爾機票開抽

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
可口可樂提倡全新生活主張「Coke® TIME 快充快樂」，由品牌大使BTS V帥氣代言。圖/可口可樂提供
可口可樂提倡全新生活主張「Coke® TIME 快充快樂」，由品牌大使BTS V帥氣代言。圖/可口可樂提供

可口可樂請來BTS V擔任品牌大使，今夏推出全新生活主張「Coke® TIME快充快樂」，以「忙碌日常中的即刻放鬆時刻」為概念，結合線上抽獎與實體互動活動，打造夏季話題體驗。品牌同步於5月16、17日在台北華山1914文化創意產業園區舉辦限定活動，現場除有互動裝置與限量周邊外，還加碼抽台北－首爾來回機票。

可口可樂表示，今年以「Coke® TIME 快充快樂」為核心，希望讓消費者在快節奏生活中，透過一瓶可樂獲得短暫卻療癒的充電時光。此次由BTS V擔任品牌大使，也讓活動話題度再升溫。

配合全新主題，即日起至7月31日推出「Coke® TIME 快充快樂立即抽」線上活動，消費者購買指定包裝商品後，只要加入COKE+®會員並掃描金蓋內QR Code或輸入鋁罐序號，即可參加抽獎。獎項包括智慧型手錶搭配限定可口可樂表帶、北極熊手提包、鴨舌帽等品牌周邊。

此外，每日下午3點至5點再加開「Coke® TIME限定時段」，可抽便攜式數位相機與特製皮套組，成為本次活動另一大亮點。

實體活動則將於5月16、17日在華山登場，現場規劃「Coke® 快樂養成站」、「Coke® 快樂互動站」及「Coke® 快樂放送站」三大互動區。參與者除可DIY限定鑰匙圈、完成互動任務兌換迷你罐可樂外，每日前500名還可獲得BTS V限定周邊，並參加首爾來回機票抽獎。

現場也將隨機發送「Coke® TIME限定雷雕瓶」，並設置戶外休憩分享區，營造夏日放鬆氛圍。

可口可樂將「Coke® TIME快充快樂」的生活態度延伸至實際場景，在華山1914文化創意產業園區打造周末體驗活動。圖/可口可樂提供
可口可樂將「Coke® TIME快充快樂」的生活態度延伸至實際場景，在華山1914文化創意產業園區打造周末體驗活動。圖/可口可樂提供

可口可樂推出「Coke® TIME 快充快樂立即抽」線上活動，透過數位互動為消費者即時充電。圖/可口可樂提供
可口可樂推出「Coke® TIME 快充快樂立即抽」線上活動，透過數位互動為消費者即時充電。圖/可口可樂提供

可口可樂 首爾 台北

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