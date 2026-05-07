德克士「脆脆日」12年不斷 全門市閉關4小時練炸雞

深耕台灣市場的德克士（Dicos）於5月7日清晨6時，迎來年度內部品質研習「脆脆日」，今年延續連續十二年不間斷的「閉關修練」傳統，並同步推出脆脆日限定優惠，以實質回饋邀請粉絲同樂。

活動主打以台灣本土鮮雞炸製的咔滋脆皮炸雞，搭配屏東小農檸檬製成的鮮萃檸檬紅茶，推出優惠獨享餐限時99元；另祭出德克士雞塊買一送一，回應粉絲期待。5月7日清晨6:00至10:00，全台德克士夥伴將於清晨6點提前集結，投入封閉式炸雞技藝研習，從職人的用心到匠人的執著，持續打磨脆皮工藝的力道掌握、油溫掌控與起鍋時機等每一道製程細節，只為在恢復營業後，呈現外酥內嫩、鮮嫩多汁、香氣四溢的在地好炸雞。

每年「脆脆日」期間，當城市尚未完全甦醒，全台德克士門市夥伴已於清晨準時集結，展開長達4小時的封閉式炸雞研習。對講求效率的速食品牌而言，選擇在營業時段前暫停營業，是一項不計成本、專注品質的品牌承諾，更是德克士堅持「每位夥伴都必須成為脆皮炸雞專家」的核心精神展現。

為了呈現「出類拔萃」的好炸雞，德克士將所有精神投入每一道製程細節，從脆皮工藝手感、油溫掌控到起鍋時機，反覆練習與校準；其中也包含品牌長年累積的關鍵工法—「兩扣一拍」，搭配超過300道製作流程的層層把關，讓每一塊炸雞都能呈現金黃酥脆、外酥內嫩、鮮嫩多汁的穩定口感。

油鍋翻騰之間，是夥伴對炸雞技藝的專注；金黃酥脆背後，則是品牌對品質近乎匠人般的執著。這份持續十二年的堅持，讓「脆脆日」不只是內部訓練，更成為德克士與消費者之間關於品質的年度約定，也讓品牌在市場中維持討論度居高不下，成為粉絲期待的經典儀式。

德克士「脆脆日」炸雞＋鮮萃檸檬紅茶 限時獨享餐99元 用好食材回饋粉絲。業者提供