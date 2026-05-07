格上租車全新會員制度上線 里程最高回饋15%

台灣智慧移動領導品牌格上租車於2026年4月中旬正式推出全新會員權益制度，領先業界首創「里程數回饋」機制，並首度全面整合「門市租車」與「共享車」兩大服務場景，實現跨平台數據合併累積。

租車不再只看消費金額，行駛的每一公里也開始被納入回饋計算。無論是平日通勤或假日旅遊，每一趟出行的消費金額與行駛里程，皆可於還車後即時歸戶，轉化為銅鑰匙、銀鑰匙、金鑰匙、黑鑰匙四大會員等級的升等動力。

格上更承諾「過去的每一公里都值得被看見」，系統將依據用戶過去一年的使用紀錄核定初始會員等級，讓長期支持的忠實客戶免去從零開始累積的等待時間。

全新會員制度同步整合三大類核心權益，涵蓋里程回饋、壽星專屬優惠、車型升級等多項禮遇，並隨著會員等級提升而持續加碼。最高等級「黑鑰匙」會員一次即可享有多達八項尊榮權益，並享最高15%的里程回饋。

從出發前的尊榮取還服務、租車時的免費車型升級與完善保障，到行程中的每一個細節，皆有專屬待遇相伴，讓每一趟出行不只是移動，更是可以真實感受的頂級禮遇。

為慶祝全新會員權益制度正式上線，即日起至6月21日，格上租車推出限時抽獎活動，新戶註冊或成功邀請好友即可參加抽獎，有機會獲得威秀影城電影票；首次租車達指定門檻，更有機會把 iPhone 17 Pro 帶回家。

此外，格上租車攜手樂天國際銀行推出聯名優惠，完成指定開戶條件即可享有999元現金回饋，多重好禮一次到位，讓用戶在體驗新制度的同時，收穫滿滿驚喜。

現在就加入格上租車會員，讓每一趟出行都成為累積回饋的開始。把握6月21日前的限時活動機會，立即前往格上租車官網或下載 Go Smart APP 完成註冊，開啟屬於你的智慧移動新體驗。

格上租車於2026年4月中旬正式推出全新會員權益制度，領先業界首創「里程數回饋」機制。業者提供