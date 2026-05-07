好市多熟食區搶攻母親節餐桌 烤雞、蛋糕帶動節慶買氣

母親節檔期帶動家庭聚餐與送禮需求升溫，美式賣場Costco（好市多）熟食區成為會員熱議的「一站式採購」選擇。相較外食餐廳訂位不易、價格較高，不少會員選擇直接到好市多採買熟食、壽司、冷凍食品與甜點，在家打造母親節大餐，帶動烤雞、海鮮炒飯、熟蝦盤、壽司拼盤及蛋糕類商品討論熱度升高。

從社群討論觀察，會員對好市多熟食區的採購邏輯，已從「日常補給」延伸到節慶聚餐。像是烤雞、干貝XO醬海鮮炒飯、豬腳切片佐起司馬鈴薯、海鮮壽司分享組、超大熟蝦盤等，因份量足、適合多人分享，被視為母親節家庭聚餐的高CP值選項。也有會員直言，「熟食＋蛋糕」就能完成一桌菜，凸顯量販通路在節慶餐飲市場的替代效應。

甜點則成為另一波帶貨焦點，其中開心果奶油蛋糕討論度最高，有會員分享媽媽已指定母親節要吃，也有人表示買回家很快就被家人分食完。雖然部分網友認為甜度偏高，但仍帶動話題聲量，顯示節慶甜點不只滿足送禮需求，也成為家庭聚會中的社群話題商品。

整體來看，好市多熟食區在母親節檔期具備三大消費優勢：一是商品品項多元，從主餐、配菜、壽司到甜點可一次購足；二是份量適合家庭共享，降低多人聚餐準備成本；三是社群會員口碑持續擴散，使熟食區從賣場附屬服務轉為節慶消費場景中的熱門選項。隨母親節聚餐需求升溫，相關熟食與甜點商品可望成為本週末賣場採購焦點。