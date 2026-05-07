台中福華×西螺福興宮×瑞春醬油聯名 推端午最狂粽禮

迎接2026端午佳節，台中各大飯店紛紛推出特色粽禮盒搶攻市場，台中福華大飯店今年用台中福華傳承30年的好味道，攜手超過300年的西螺福興宮太平媽，以及西螺百年老店瑞春醬油，推出限量的聯名守護禮，將平安與祝福封藏於粽香之中。

這次三強聯手，將「傳承」與「創新」包進粽子裡，推出《百年傳奇-福興粽》三款端粽禮盒，從經典老滷、奢華海味到風味蔬食，一次到「味」。

端粽禮盒即日起至6月19日(五)限量預購，凡購買禮盒即贈送台中福華品牌時尚保冷袋乙個、西螺福興宮太平有象平安吊飾乙個及百年瑞春醬油聯名款秘製辣椒醬油膏乙瓶，在品嚐美味之餘，更能獲得太平媽祖的慈悲守護。

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台中福華端粽禮盒集結了館內知名江浙、粵式及異國料理精髓，今年全面升級回歸，延續往年一上市即銷售一空的熱銷實績，一開賣即備受關注。「百年傳香禮盒」主打傳承30年的好味道，包含年年熱銷的老饕經典荷葉粽3顆及珠貝老滷東坡粽3顆。

超人氣的「老饕經典荷葉粽」，荷葉包裹嚴選食材蒸炊，精湛手藝經典之作，上選鹹蛋黃、栗子、香菇搭配肥瘦勻稱的滷肉與軟嫩多汁的香腸，完美呈現記憶中傳承的好滋味。

「珠貝老滷東坡粽」以台中福華知名的東坡肉為主角，加入珠貝、花生、鹹蛋黃等，竹葉香氣滲入糯米間，滋味豐醇軟嫩，干貝的鮮味與獨門30年老滷汁交織相融，層層堆疊出豐盈而細膩的口感，每一口，都是時間淬鍊的經典之作。

針對日益增長的蔬食需求，台中福華打破傳統素粽框架，用西式料理手法推出「興饗太平素粽禮盒」，包含南法黑松露珍珠薏仁粽1顆、南洋薑黃珍寶粽2顆、野菇義式青醬粽3顆。

南法黑松露珍珠薏仁粽(全素)：富含膳食纖維的珍珠小薏仁與精選比例調配的黑松露糯米飯結合，精選釀造醬油調味的日本花菇、醬燒栗子。醬油的回甘與松露的雋永香氣，成就令人再三回味的星級蔬食饗宴。

南洋薑黃珍寶粽(全素)：一款專為當代飲食美學打造的精品素粽。以南洋靈魂香料—薑黃為主調，將金黃色澤緩緩滲入糯米之中，結合健康珍寶的低卡花椰菜米，內餡則回歸土地本味，選用當令鮮蔬-麻竹筍、筊白筍搭配香椿醬入餡，演繹健康輕盈的飲食新趨勢。

野菇義式青醬粽(全素)：全以義式靈魂青醬為基底，羅勒的清新滲入糯米。內餡選用飽滿厚實的三杯杏鮑菇，再佐以椒鹽菜脯點睛，撞擊出台義交錯的驚喜火花，既有義式料理的輕盈優雅，也保留台式的溫潤底蘊，餘韻迷人。

主打高端市場的鼎極冠軍粽禮盒，包含鼎極海鮮粽1顆、南法黑松露珍珠薏仁粽1顆、野菇義式青醬粽1顆。其中鼎極海鮮粽絕對是海鮮珍饈的頂級演繹，以廣式裹蒸工藝為基底，豪邁加入鮮味馥郁的松葉蟹、鮑魚、鰻魚等珍饈入粽，搭配主廚私房XO醬，堪稱本季舌尖上的奢華首選。

台中福華大飯店2026《百年傳奇福興粽》禮盒即日起至6月19日開始預購，線上商城-饗福商城同步販售，凡購買端粽禮盒即贈送台中福華品牌時尚保冷袋乙個、及跨界聯名西螺福興宮與百年瑞春醬油推出的限定贈禮-太平有象平安吊飾乙個及聯名款秘製辣椒醬油膏乙瓶，讓端午送禮，不只是美味，更傳遞祝福與心意。

今年台中福華以「一顆粽子，吃進30年的滷香記憶」，讓端午不只是節慶，更是一場跨越時間與文化的風味旅程。

西螺福興宮太平有象鈴鐺吊飾「太平有象」代表祥瑞、穩定與承載，平安可見。業者提供

鼎極冠軍粽禮盒包含鼎極海鮮粽、義式黑松露珍珠薏仁粽、野菇義式青醬粽。業者提供