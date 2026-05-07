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卡地亞獻母親節獻好禮 官方LINE加好友免費互動親手畫驚喜給媽媽

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tortue玫瑰金鑲鑽腕表小型款，18K玫瑰表殼鑲鑽、石英機芯，亮面紅色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供
Tortue玫瑰金鑲鑽腕表小型款，18K玫瑰表殼鑲鑽、石英機芯，亮面紅色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供

情感沒有形狀色彩，而卡地亞（Cartier）賦予愛具體的模樣，把相伴的片刻雕琢為雋永記憶。母親節將至，卡地亞獻上囊括珠寶、腕表、配件與香水的完整禮讚，致敬生命中最優雅而堅韌的存在，同時亦透過台灣LINE官方帳號更推出「愛的描摹」互動體驗，透過指尖筆觸定格真摯情感，為送禮增添獨一無二的儀式感。

珠寶向來是最動人的情感載體。LOVE系列自1969年於紐約誕生以來，便以獨特螺絲設計成為愛與承諾的經典象徵，簡潔利落的線條搭配玫瑰金、黃K金等材質，或鑲嵌璀璨鑽石，無論是戒指、手環或項鍊，單戴優雅、疊戴時髦，將親情的堅定與溫柔凝結其中。1924年誕生的三色金環Trinity系列，透過白K金、玫瑰金與黃K金三環緊密相扣，是超過百年的愛、忠誠與友誼象徵，流暢的流動線條兼具現代感與情感厚度，枕形設計體現個性魅力，將跨世代的情感羈絆化為可觸摸的溫柔。

腕表有將流光歲月掌握於方寸之間的深刻寓意，兼具實用與藝術氣質，向來是送禮首選。身為腕表造型大師的卡地亞，在1912年推出的Tortue腕表，以經典龜甲形表殼為基礎，今年以更為圓潤柔和的比例登場，黃K金、玫瑰金與白K金材質搭配鑽石，表冠鑲嵌藍寶石或鑽石，簡約雅致且氣質雋永，映現歷久彌新的優雅魅力。方中帶圓的Panthère de Cartier美洲豹腕表，是品牌標誌之作，配上靈活柔軟的金屬鍊帶，輕鬆舒適貼合手腕，將珠寶工藝與製表美學完美融合，於舉手投足間綻放自信動人的女性風采。

除了珠寶與腕表，品牌的靈魂動物美洲豹，也躍然各式配件與香氛，是最具辨識度的實用好禮。Panthère C de Cartier美洲豹手提包推出迷你與小型款，採用溫柔高雅的蜜桃色粒面小牛皮材質製作，點綴黑色琺瑯與金色鍍層的美洲豹造型搭扣，內部收納空間規劃完善，可手提、肩背與斜挎，輕鬆應對職場、約會與家庭聚會等多元場景。

Blooming Panthère美洲豹絲巾則採用經典的以90見方尺寸斜紋真絲打造，蜜桃色為霸氣的美洲豹圖騰增添柔美氣質，可作髮帶、領巾或包款綁帶。La Panthère美洲豹淡香水以清新梔子花香揉合細膩麝香，優雅明亮的美洲豹特質流蘊而出，瓶身雕刻豹頭設計極具辨識度，能巧妙展現媽媽獨特的個人魅力。

Panthère de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表小型款，18K玫瑰表殼與鍊帶鑲鑽、石英機芯。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表小型款，18K玫瑰表殼與鍊帶鑲鑽、石英機芯。圖／卡地亞提供

Trinity三色金枕形項鍊中型款。圖／卡地亞提供
Trinity三色金枕形項鍊中型款。圖／卡地亞提供

La Panthère美洲豹淡香水。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹淡香水。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier紅色瑪瑙玫瑰金戒指。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier紅色瑪瑙玫瑰金戒指。圖／卡地亞提供

LOVE 8顆鑽石玫瑰金戒指小型款。圖／卡地亞提供
LOVE 8顆鑽石玫瑰金戒指小型款。圖／卡地亞提供

Tortue白K金鑲鑽腕表系列，配亮面海軍藍鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供
Tortue白K金鑲鑽腕表系列，配亮面海軍藍鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供

Tortue玫瑰金鑲鑽腕表小型款，18K玫瑰表殼鑲鑽、石英機芯，亮面紅色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供
Tortue玫瑰金鑲鑽腕表小型款，18K玫瑰表殼鑲鑽、石英機芯，亮面紅色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供

VIII L'Heure Diaphane淡香水。圖／卡地亞提供
VIII L'Heure Diaphane淡香水。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier玫瑰金縞瑪瑙耳環。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金縞瑪瑙耳環。圖／卡地亞提供

Panthère美洲豹淡香精頭髮噴霧。圖／卡地亞提供
Panthère美洲豹淡香精頭髮噴霧。圖／卡地亞提供

Panthère C de Cartier蜜桃色小牛皮美洲豹皮夾迷你款，金色鍍層飾面Cartier標誌。圖／卡地亞提供
Panthère C de Cartier蜜桃色小牛皮美洲豹皮夾迷你款，金色鍍層飾面Cartier標誌。圖／卡地亞提供

Tortue黃K金腕表小型款，18K黃金表殼、石英機芯、亮面黑色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供
Tortue黃K金腕表小型款，18K黃金表殼、石英機芯、亮面黑色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供

Panthère C de Cartier蜜桃色粒面小牛皮美洲豹手提包迷你款，黑色琺瑯和金色鍍層飾面搭扣，可肩揹和斜揹。圖／卡地亞提供
Panthère C de Cartier蜜桃色粒面小牛皮美洲豹手提包迷你款，黑色琺瑯和金色鍍層飾面搭扣，可肩揹和斜揹。圖／卡地亞提供

Trinity三色金枕形戒指。圖／卡地亞提供
Trinity三色金枕形戒指。圖／卡地亞提供

Tortue白K金鑲鑽腕表迷你款，鍍銠飾面18K白金表殼鑲鑽、石英機芯、亮面海軍藍鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供
Tortue白K金鑲鑽腕表迷你款，鍍銠飾面18K白金表殼鑲鑽、石英機芯、亮面海軍藍鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供

Trinity枕形鋪鑲鑽石戒指大型款。圖／卡地亞提供
Trinity枕形鋪鑲鑽石戒指大型款。圖／卡地亞提供

Panthère C de Cartier蜜桃色粒面小牛皮美洲豹手提包小型款，黑色琺瑯和金色鍍層飾面搭扣，可手提和斜揹。圖／卡地亞提供
Panthère C de Cartier蜜桃色粒面小牛皮美洲豹手提包小型款，黑色琺瑯和金色鍍層飾面搭扣，可手提和斜揹。圖／卡地亞提供

LOVE 3顆鑽石黃K金戒指經典款。圖／卡地亞提供
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LOVE 8顆鑽石玫瑰金戒指小型款。圖／卡地亞提供
LOVE 8顆鑽石玫瑰金戒指小型款。圖／卡地亞提供

Blooming Panthère美洲豹90見方蜜桃色斜紋真絲絲巾。圖／卡地亞提供
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