卡地亞獻母親節獻好禮 官方LINE加好友免費互動親手畫驚喜給媽媽

情感沒有形狀色彩，而卡地亞（Cartier）賦予愛具體的模樣，把相伴的片刻雕琢為雋永記憶。母親節將至，卡地亞獻上囊括珠寶、腕表、配件與香水的完整禮讚，致敬生命中最優雅而堅韌的存在，同時亦透過台灣LINE官方帳號更推出「愛的描摹」互動體驗，透過指尖筆觸定格真摯情感，為送禮增添獨一無二的儀式感。

珠寶向來是最動人的情感載體。LOVE系列自1969年於紐約誕生以來，便以獨特螺絲設計成為愛與承諾的經典象徵，簡潔利落的線條搭配玫瑰金、黃K金等材質，或鑲嵌璀璨鑽石，無論是戒指、手環或項鍊，單戴優雅、疊戴時髦，將親情的堅定與溫柔凝結其中。1924年誕生的三色金環Trinity系列，透過白K金、玫瑰金與黃K金三環緊密相扣，是超過百年的愛、忠誠與友誼象徵，流暢的流動線條兼具現代感與情感厚度，枕形設計體現個性魅力，將跨世代的情感羈絆化為可觸摸的溫柔。

腕表有將流光歲月掌握於方寸之間的深刻寓意，兼具實用與藝術氣質，向來是送禮首選。身為腕表造型大師的卡地亞，在1912年推出的Tortue腕表，以經典龜甲形表殼為基礎，今年以更為圓潤柔和的比例登場，黃K金、玫瑰金與白K金材質搭配鑽石，表冠鑲嵌藍寶石或鑽石，簡約雅致且氣質雋永，映現歷久彌新的優雅魅力。方中帶圓的Panthère de Cartier美洲豹腕表，是品牌標誌之作，配上靈活柔軟的金屬鍊帶，輕鬆舒適貼合手腕，將珠寶工藝與製表美學完美融合，於舉手投足間綻放自信動人的女性風采。

除了珠寶與腕表，品牌的靈魂動物美洲豹，也躍然各式配件與香氛，是最具辨識度的實用好禮。Panthère C de Cartier美洲豹手提包推出迷你與小型款，採用溫柔高雅的蜜桃色粒面小牛皮材質製作，點綴黑色琺瑯與金色鍍層的美洲豹造型搭扣，內部收納空間規劃完善，可手提、肩背與斜挎，輕鬆應對職場、約會與家庭聚會等多元場景。

Blooming Panthère美洲豹絲巾則採用經典的以90見方尺寸斜紋真絲打造，蜜桃色為霸氣的美洲豹圖騰增添柔美氣質，可作髮帶、領巾或包款綁帶。La Panthère美洲豹淡香水以清新梔子花香揉合細膩麝香，優雅明亮的美洲豹特質流蘊而出，瓶身雕刻豹頭設計極具辨識度，能巧妙展現媽媽獨特的個人魅力。

Panthère de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表小型款，18K玫瑰表殼與鍊帶鑲鑽、石英機芯。圖／卡地亞提供

Trinity三色金枕形項鍊中型款。圖／卡地亞提供

La Panthère美洲豹淡香水。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier紅色瑪瑙玫瑰金戒指。圖／卡地亞提供

LOVE 8顆鑽石玫瑰金戒指小型款。圖／卡地亞提供

Tortue白K金鑲鑽腕表系列，配亮面海軍藍鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供

Tortue玫瑰金鑲鑽腕表小型款，18K玫瑰表殼鑲鑽、石英機芯，亮面紅色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供

VIII L'Heure Diaphane淡香水。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier玫瑰金縞瑪瑙耳環。圖／卡地亞提供

Panthère美洲豹淡香精頭髮噴霧。圖／卡地亞提供

Panthère C de Cartier蜜桃色小牛皮美洲豹皮夾迷你款，金色鍍層飾面Cartier標誌。圖／卡地亞提供

Tortue黃K金腕表小型款，18K黃金表殼、石英機芯、亮面黑色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供

Panthère C de Cartier蜜桃色粒面小牛皮美洲豹手提包迷你款，黑色琺瑯和金色鍍層飾面搭扣，可肩揹和斜揹。圖／卡地亞提供

Trinity三色金枕形戒指。圖／卡地亞提供

Tortue白K金鑲鑽腕表迷你款，鍍銠飾面18K白金表殼鑲鑽、石英機芯、亮面海軍藍鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供

Trinity枕形鋪鑲鑽石戒指大型款。圖／卡地亞提供

Panthère C de Cartier蜜桃色粒面小牛皮美洲豹手提包小型款，黑色琺瑯和金色鍍層飾面搭扣，可手提和斜揹。圖／卡地亞提供

LOVE 3顆鑽石黃K金戒指經典款。圖／卡地亞提供

LOVE 8顆鑽石玫瑰金戒指小型款。圖／卡地亞提供