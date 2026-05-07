母親節買氣爆發！Global Mall餐廳訂位破8成 禮品蛋糕齊熱賣

母親節倒數，迎接周末假期，消費熱潮持續升溫。Global Mall各店截至目前餐廳預訂率破8成，其中以適合家庭聚餐的桌菜型餐廳最為搶手，涵蓋中式料理與多元異國風味，顯示民眾提前規劃歡慶佳節的需求明顯攀升。禮品方面，家電、3C產品及黃金珠寶表現最為亮眼；同時，蛋糕與伴手禮買氣亦相當熱絡。Global Mall板橋車站、南港車站等分店備有多款精緻禮盒，為返鄉過節的消費者提供豐富且便利的選擇。

Global Mall 今年榮獲由台灣連鎖加盟協會（TCFA）頒發的「服務金賞認證」，展現其服務品質已達國際標準。此次評核透過第三方專業機構進行神秘客抽樣調查，從「服務款待力」、「基礎運營力」、「賣場力」、「銷售力」及「團隊服務力」五大面向，全面檢視品牌第一線的營運表現與整體服務品質，再次肯定Global Mall在顧客體驗與服務管理上的卓越實力。

母親節前後適逢用餐旺季，周末期間餐廳預訂率突破八成，熱門時段更幾近客滿，顯示節慶檔期帶動強勁的聚餐需求與消費熱度。Global Mall表示，51勞動節連假期間人潮明顯湧現，館內餐廳幾近滿座，其中以桌菜型餐廳最為熱門、甚至一位難求。以Global Mall新北中和為例，包括欣葉小聚、瓦城、開飯川食堂等餐廳皆全時段爆滿，現場亦出現排隊等候人潮；新進品牌「朵頤牛排」開幕後即人氣飆升，吸引不少消費者嘗鮮體驗。

送禮需求方面，每逢母親節最受歡迎的家電、健康器材與黃金珠寶等品類買氣熱絡，其中按摩椅、掃地機器人及電子鍋等家電產品表現尤為亮眼，因享有全年少見的優惠回饋價，帶動買氣明顯成長。特別是Global Mall新北中和同步加碼推出滿萬元送千元等優惠方案，有效提升消費者購買意願。

為便利返鄉過節民眾快速採購伴手禮，Global Mall板橋車站與南港車站亦推出多款獨家優惠商品。其中，板橋車站店日藥本舖推出多項優惠組合，包含Q10霜、化妝水等明星商品，指定組合加贈面膜。南港車站店亦提供多款會員獨享優惠價商品，吸引消費者搶購。

蛋糕多款品牌經典口味賣翻

Global Mall全台8店網羅市場人氣蛋糕品牌，推出多款經典熱銷口味，帶動整體訂單表現熱絡，業績較去年同期成長逾一成，目前仍持續掀起搶購熱潮。從口味選擇來看，涵蓋冰淇淋、巧克力、起司等多元品項；在造型設計上，則從優雅的玫瑰花造型到可愛吸睛的卡通圖案一應俱全，不僅滿足不同年齡層與消費喜好的需求，也為母親節增添滿滿儀式感與溫馨氛圍。

此外，Global Mall與包大山合作推出的「熊超人」限量會員禮。5月7日至5月10日，再贈「熊超人摺疊購物袋」，以兼具收藏性與實用性的限量小物，為節慶增添更多溫度與互動感。