快訊

MLB／李灝宇恩師遭老虎球團開除！承認對女同事發不當簡訊

愛爾麗開放退費…律師指不影響被害人提告及民事求償 喊話「別簽1文件」

電梯維修員曝日常「吃早餐到10點、2點回家睡」！同行揭暗黑吸金法：年薪200萬

聽新聞
0:00 / 0:00

母親節買氣爆發！Global Mall餐廳訂位破8成 禮品蛋糕齊熱賣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
為便利返鄉過節民眾快速採購伴手禮，Global Mall板橋車站與南港車站亦推出多款獨家優惠商品。Global Mall/提供
為便利返鄉過節民眾快速採購伴手禮，Global Mall板橋車站與南港車站亦推出多款獨家優惠商品。Global Mall/提供

母親節倒數，迎接周末假期，消費熱潮持續升溫。Global Mall各店截至目前餐廳預訂率破8成，其中以適合家庭聚餐的桌菜型餐廳最為搶手，涵蓋中式料理與多元異國風味，顯示民眾提前規劃歡慶佳節的需求明顯攀升。禮品方面，家電、3C產品及黃金珠寶表現最為亮眼；同時，蛋糕與伴手禮買氣亦相當熱絡。Global Mall板橋車站、南港車站等分店備有多款精緻禮盒，為返鄉過節的消費者提供豐富且便利的選擇。

Global Mall 今年榮獲由台灣連鎖加盟協會（TCFA）頒發的「服務金賞認證」，展現其服務品質已達國際標準。此次評核透過第三方專業機構進行神秘客抽樣調查，從「服務款待力」、「基礎運營力」、「賣場力」、「銷售力」及「團隊服務力」五大面向，全面檢視品牌第一線的營運表現與整體服務品質，再次肯定Global Mall在顧客體驗與服務管理上的卓越實力。

母親節前後適逢用餐旺季，周末期間餐廳預訂率突破八成，熱門時段更幾近客滿，顯示節慶檔期帶動強勁的聚餐需求與消費熱度。Global Mall表示，51勞動節連假期間人潮明顯湧現，館內餐廳幾近滿座，其中以桌菜型餐廳最為熱門、甚至一位難求。以Global Mall新北中和為例，包括欣葉小聚、瓦城、開飯川食堂等餐廳皆全時段爆滿，現場亦出現排隊等候人潮；新進品牌「朵頤牛排」開幕後即人氣飆升，吸引不少消費者嘗鮮體驗。

送禮需求方面，每逢母親節最受歡迎的家電、健康器材與黃金珠寶等品類買氣熱絡，其中按摩椅、掃地機器人及電子鍋等家電產品表現尤為亮眼，因享有全年少見的優惠回饋價，帶動買氣明顯成長。特別是Global Mall新北中和同步加碼推出滿萬元送千元等優惠方案，有效提升消費者購買意願。

為便利返鄉過節民眾快速採購伴手禮，Global Mall板橋車站與南港車站亦推出多款獨家優惠商品。其中，板橋車站店日藥本舖推出多項優惠組合，包含Q10霜、化妝水等明星商品，指定組合加贈面膜。南港車站店亦提供多款會員獨享優惠價商品，吸引消費者搶購。

蛋糕多款品牌經典口味賣翻

Global Mall全台8店網羅市場人氣蛋糕品牌，推出多款經典熱銷口味，帶動整體訂單表現熱絡，業績較去年同期成長逾一成，目前仍持續掀起搶購熱潮。從口味選擇來看，涵蓋冰淇淋、巧克力、起司等多元品項；在造型設計上，則從優雅的玫瑰花造型到可愛吸睛的卡通圖案一應俱全，不僅滿足不同年齡層與消費喜好的需求，也為母親節增添滿滿儀式感與溫馨氛圍。

此外，Global Mall與包大山合作推出的「熊超人」限量會員禮。5月7日至5月10日，再贈「熊超人摺疊購物袋」，以兼具收藏性與實用性的限量小物，為節慶增添更多溫度與互動感。

母親節

延伸閱讀

萊爾富推「金運卡」回饋升級！母親節限時3天「指定咖啡買一送一」

爭鮮「 樂敘」新開幕吃A5和牛現省100！井賀鍋物「母親節送套餐2選1」

全家化身母親節外送特勤！FamiNow 空運康乃馨限時免運外送

星巴克母親節優惠來了！好友分享買一送一、滿888送康乃馨

相關新聞

卡地亞獻母親節獻好禮 官方LINE加好友免費互動親手畫驚喜給媽媽

情感沒有形狀色彩，而卡地亞（Cartier）賦予愛具體的模樣，把相伴的片刻雕琢為雋永記憶。母親節將至，卡地亞獻上囊括珠寶、腕表、配件與香水的完整禮讚，致敬生命中最優雅而堅韌的存在，同時亦透過台灣LIN

麥當勞「4種人氣品項」買1送1！免費送麥克雞塊、指定套餐76折起

延續2025年「晚安 早餐見」創意概念，今年母親節前夕，麥當勞聯手推出全新版「晚安 早餐見」，創意詮釋《晚安曲》，創造出「早點睡、明天早起吃早餐」的美好連結，讓人聯想到媽媽「點睡、明天早餐見」的溫馨叮

香菜控暴動！端午最狂粽子登場 香菜花生冰心粽掀兩極討論

太狂了！「香菜」竟也包進粽子裡。以肉品與創意料理聞名的湯瑪仕肉舖，推出2026端午限定系列，首度將近年總能掀起兩極討論熱潮的「香菜」正式包進粽子，打造「香菜花生冰心粽」，欲將掀起另一波端午粽新話題。

母親節外送平台祭超殺優惠 甜點、咖啡銅板價 5千家指定美食買1送1

母親節倒數，外送平台祭出超強折扣寵愛媽媽！銅板價商品、買1送1、5折起激省活動，從療癒甜點、日常備品到毛孩物資，甚至涵蓋孕媽咪乘車優惠，全面滿足居家寵媽與即時送禮需求。

Swatch發表全新聯名預告影片 網友神留言：又要準備熬夜排隊了？

Swatch近日在品牌官方社群發表多只預告片，今日最新進度讓手錶愛好者與網路社群引起高度討論，甚至也有網友神留言笑稱：我（又）要準備過夜排隊了嗎？

全台烤鴨餐廳推薦TOP 10！聚餐必吃人氣名店 享鴨、晶華軒、紅樓怎麼選？

聚餐想吃烤鴨，餐廳怎麼選？精選北京烤鴨與廣式片皮鴨人氣名店，主打酥脆外皮與一鴨多吃料理，滿足聚餐與老饕必吃需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。