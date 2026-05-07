麥當勞「4種人氣品項」買1送1！免費送麥克雞塊、指定套餐76折起

延續2025年「晚安 早餐見」創意概念，今年母親節前夕，麥當勞聯手推出全新版「晚安 早餐見」，創意詮釋《晚安曲》，創造出「早點睡、明天早起吃早餐」的美好連結，讓人聯想到媽媽「點睡、明天早餐見」的溫馨叮嚀。

活動期間並推出APP會員專屬早餐優惠，5月11日至5月15日輸入「早睡吃滿福」優惠碼，即可領取「豬肉滿福堡買1送1」優惠券1張；5月18日至5月22日輸入「早起吃滿福」優惠碼，即可再領取「豬肉滿福堡買1送1」優惠券1張，數量有限，領完為止。

迎接母親節，麥當勞APP自5月8日至5月10日加碼推出6款限定優惠券。包括「中薯」、「迷你Q紫薯」、「金選美式咖啡（冰／熱）」等4款人氣品項，皆享「買1送1」優惠；另有2款4盎司牛肉堡限定組合優惠，於全台麥當勞餐廳、得來速及手機點餐購買「四盎司牛肉堡分享盒」即贈大薯1份，透過歡樂送2.0訂購「四盎司牛肉堡分享餐」則贈6塊麥克鷄塊1份。

麥當勞歡樂送自4月29日至5月26日推出母親節限定「我愛媽咪餐」，共5款多人共享餐組，包括有「2份四盎司牛肉堡（原/辣味）＋2份麥香鷄＋2份4塊鷄塊＋2包大薯＋4杯38元飲品」、「2份勁辣鷄腿堡＋2份麥香魚＋2份4塊鷄塊＋2包大薯＋4杯38元飲品」，或是「2份無敵豬肉滿福堡＋2份豬肉滿福堡加蛋＋4份薯餅＋2份4塊鷄塊＋4杯38元飲品」等不同組合內容，每套原價633～686元，均一優惠價520元，現享76折起。

同時，自5月13日至6月9日，麥當勞APP週週送「歡樂送2.0專屬優惠券」，透過歡樂送2.0點餐，套用該時段專屬優惠券，單筆消費滿350元，即可獲得免費「6塊麥克鷄塊」。

麥當勞APP限時推出母親節限定優惠券，包含「指定餐點買1送1」等6款優惠。圖／麥當勞提供

麥當勞APP週週送「歡樂送2.0專屬優惠券」，滿額可獲得「6塊麥克鷄塊」。圖／麥當勞提供