全家自有品牌飲料年營收破30億！夏日果茶新品齊發

全家（5903）自有品牌FamiCollection飲料年創30億業績！FamiCollection以天然、少添加與Clean Label潔淨標章驗證為商品開發核心，自2020年起業績穩健成長，其中FMC飲品陸續推出近50項商品，並於2025年創下30億元業績。邁入夏季，全家觀察冷藏飲品銷售數據，果茶類商品業績會較冬季成長超過三成，且具備咀嚼感的飲品銷量亦於夏日顯著提升。

看準此一消費動能，全家即日起推出四款FamiCollection果茶系新品，包含主打100%無添加且具豐富口感的「黃金奇異果銀耳露」與「草莓銀耳露」，以及具雙潔淨標章的「玫瑰荔枝果茶」與「桂花蜜桃果茶」。零食則同步推出100%無添加的「FMC米的洋芋片-經典海苔風味」，並導入多款全通路獨家販售的健康機能零食，讓消費者在夏日解饞補水的同時亦能輕鬆補充營養素，全面打造便利飲控的健康提案。

全家去年推出引發蒐集熱潮的全家場景積木「蜂蜜水」款，迅速完銷，此次再推第二彈限量場景積木「鹼性離子水」款，即日起至5月26日，凡購買指定FamiCollection商品任選3件並加價59元即可獲得，另去年熱銷的「蜂蜜水」款亦可於5月15日前預購。歡慶FMC新品上市，「全家」APP 「優惠趣」將於5月13日、5月20日，接力發放 FMC旨味日式生茶、檸檬芭樂雪酪冰棒等明星商品買1送1券，透過實體店舖的加價購與線上的專屬優惠，全面帶動夏日消暑買氣。

「全家」自有品牌FamiCollection秉持「發現生活的原味」之核心精神，以天然少添加的價值策略深耕市場，帶動業績穩定成長。其中，飲品憑藉全系列取得Clean Label潔淨標章驗證、導入HPP冷高壓技術兩大特色，陸續推出蜂蜜水、蔬果原汁及茶系列等多元飲品，不僅年創30億元業績，更突顯消費者對天然、少添加商品的強勁需求。「全家」於今年初夏再次運用HPP冷高壓技術，推出四款保留鮮果自然風味的果茶系新品，其中兩款主打100%無添加的「銀耳露」系列，包含選用優質白木耳搭配黃金奇異果與芒果的「黃金奇異果銀耳露」，以及加入草莓果肉與覆盆莓的「草莓銀耳露」，讓消費者同時享受清新果香與咀嚼口感。另外兩款果茶系列則以茉莉綠茶為基底並結合優雅花香，推出具有雙潔淨標章的「玫瑰荔枝果茶」與「桂花蜜桃果茶」，其酸甜滋味清爽不膩，絕對是初夏微熱時節的少添加飲品首選。