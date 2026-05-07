快訊

MLB／李灝宇恩師遭老虎球團開除！承認對女同事發不當簡訊

愛爾麗開放退費…律師指不影響被害人提告及民事求償 喊話「別簽1文件」

電梯維修員曝日常「吃早餐到10點、2點回家睡」！同行揭暗黑吸金法：年薪200萬

聽新聞
0:00 / 0:00

全家自有品牌飲料年營收破30億！夏日果茶新品齊發

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家自有品牌飲料年營收破30億！夏日果茶新品齊發。全家／提供
全家自有品牌飲料年營收破30億！夏日果茶新品齊發。全家／提供

全家（5903）自有品牌FamiCollection飲料年創30億業績！FamiCollection以天然、少添加與Clean Label潔淨標章驗證為商品開發核心，自2020年起業績穩健成長，其中FMC飲品陸續推出近50項商品，並於2025年創下30億元業績。邁入夏季，全家觀察冷藏飲品銷售數據，果茶類商品業績會較冬季成長超過三成，且具備咀嚼感的飲品銷量亦於夏日顯著提升。

看準此一消費動能，全家即日起推出四款FamiCollection果茶系新品，包含主打100%無添加且具豐富口感的「黃金奇異果銀耳露」與「草莓銀耳露」，以及具雙潔淨標章的「玫瑰荔枝果茶」與「桂花蜜桃果茶」。零食則同步推出100%無添加的「FMC米的洋芋片-經典海苔風味」，並導入多款全通路獨家販售的健康機能零食，讓消費者在夏日解饞補水的同時亦能輕鬆補充營養素，全面打造便利飲控的健康提案。

全家去年推出引發蒐集熱潮的全家場景積木「蜂蜜水」款，迅速完銷，此次再推第二彈限量場景積木「鹼性離子水」款，即日起至5月26日，凡購買指定FamiCollection商品任選3件並加價59元即可獲得，另去年熱銷的「蜂蜜水」款亦可於5月15日前預購。歡慶FMC新品上市，「全家」APP 「優惠趣」將於5月13日、5月20日，接力發放 FMC旨味日式生茶、檸檬芭樂雪酪冰棒等明星商品買1送1券，透過實體店舖的加價購與線上的專屬優惠，全面帶動夏日消暑買氣。

「全家」自有品牌FamiCollection秉持「發現生活的原味」之核心精神，以天然少添加的價值策略深耕市場，帶動業績穩定成長。其中，飲品憑藉全系列取得Clean Label潔淨標章驗證、導入HPP冷高壓技術兩大特色，陸續推出蜂蜜水、蔬果原汁及茶系列等多元飲品，不僅年創30億元業績，更突顯消費者對天然、少添加商品的強勁需求。「全家」於今年初夏再次運用HPP冷高壓技術，推出四款保留鮮果自然風味的果茶系新品，其中兩款主打100%無添加的「銀耳露」系列，包含選用優質白木耳搭配黃金奇異果與芒果的「黃金奇異果銀耳露」，以及加入草莓果肉與覆盆莓的「草莓銀耳露」，讓消費者同時享受清新果香與咀嚼口感。另外兩款果茶系列則以茉莉綠茶為基底並結合優雅花香，推出具有雙潔淨標章的「玫瑰荔枝果茶」與「桂花蜜桃果茶」，其酸甜滋味清爽不膩，絕對是初夏微熱時節的少添加飲品首選。

全家 黃金奇異果 零食

延伸閱讀

全家自有品牌飲品年銷30億元 再推四款果茶新品迎旺季

全家聯名五桐號！泰奶霜淇淋升級回歸 同場加映鹹甜起司蛋糕口味超搭

全家化身母親節外送特勤！FamiNow 空運康乃馨限時免運外送

芋頭控、芒果控都暴動！桂冠冰菓室夏季冰品大升級　還有雙拼冰桶

相關新聞

卡地亞獻母親節獻好禮 官方LINE加好友免費互動親手畫驚喜給媽媽

情感沒有形狀色彩，而卡地亞（Cartier）賦予愛具體的模樣，把相伴的片刻雕琢為雋永記憶。母親節將至，卡地亞獻上囊括珠寶、腕表、配件與香水的完整禮讚，致敬生命中最優雅而堅韌的存在，同時亦透過台灣LIN

麥當勞「4種人氣品項」買1送1！免費送麥克雞塊、指定套餐76折起

延續2025年「晚安 早餐見」創意概念，今年母親節前夕，麥當勞聯手推出全新版「晚安 早餐見」，創意詮釋《晚安曲》，創造出「早點睡、明天早起吃早餐」的美好連結，讓人聯想到媽媽「點睡、明天早餐見」的溫馨叮

香菜控暴動！端午最狂粽子登場 香菜花生冰心粽掀兩極討論

太狂了！「香菜」竟也包進粽子裡。以肉品與創意料理聞名的湯瑪仕肉舖，推出2026端午限定系列，首度將近年總能掀起兩極討論熱潮的「香菜」正式包進粽子，打造「香菜花生冰心粽」，欲將掀起另一波端午粽新話題。

母親節外送平台祭超殺優惠 甜點、咖啡銅板價 5千家指定美食買1送1

母親節倒數，外送平台祭出超強折扣寵愛媽媽！銅板價商品、買1送1、5折起激省活動，從療癒甜點、日常備品到毛孩物資，甚至涵蓋孕媽咪乘車優惠，全面滿足居家寵媽與即時送禮需求。

Swatch發表全新聯名預告影片 網友神留言：又要準備熬夜排隊了？

Swatch近日在品牌官方社群發表多只預告片，今日最新進度讓手錶愛好者與網路社群引起高度討論，甚至也有網友神留言笑稱：我（又）要準備過夜排隊了嗎？

全台烤鴨餐廳推薦TOP 10！聚餐必吃人氣名店 享鴨、晶華軒、紅樓怎麼選？

聚餐想吃烤鴨，餐廳怎麼選？精選北京烤鴨與廣式片皮鴨人氣名店，主打酥脆外皮與一鴨多吃料理，滿足聚餐與老饕必吃需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。