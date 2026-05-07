快訊

MLB／李灝宇恩師遭老虎球團開除！承認對女同事發不當簡訊

愛爾麗開放退費…律師指不影響被害人提告及民事求償 喊話「別簽1文件」

電梯維修員曝日常「吃早餐到10點、2點回家睡」！同行揭暗黑吸金法：年薪200萬

聽新聞
0:00 / 0:00

全家自有品牌飲品年銷30億元 再推四款果茶新品迎旺季

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家FamiCollection飲品除全系列取得Clean Label潔淨標章外，亦導入HPP冷高壓技術，涵蓋蜂蜜水、蔬果汁及茶飲等多元品項，回應消費者對天然、少添加商品的需求。全家/提供
全家FamiCollection飲品除全系列取得Clean Label潔淨標章外，亦導入HPP冷高壓技術，涵蓋蜂蜜水、蔬果汁及茶飲等多元品項，回應消費者對天然、少添加商品的需求。全家/提供

全家（5903）自有品牌FamiCollection業績持續成長，其中飲品系列表現亮眼，2025年年銷突破30億元。全家表示，隨著健康飲食趨勢升溫，主打天然、少添加並取得Clean Label潔淨標章的商品策略，帶動整體銷售穩步提升，飲品品項累計已推出近50款。

觀察銷售結構，全家指出，夏季冷藏飲品需求明顯升溫，果茶類商品業績較冬季成長逾三成，具咀嚼口感的飲品銷量亦同步攀升。因應此一趨勢，全家推出四款FamiCollection果茶系新品，包括主打100%無添加的「黃金奇異果銀耳露」與「草莓銀耳露」，以及具雙潔淨標章的「玫瑰荔枝果茶」與「桂花蜜桃果茶」，強化夏季商品布局。

全家表示，FamiCollection飲品除全系列取得Clean Label潔淨標章外，亦導入HPP冷高壓技術，涵蓋蜂蜜水、蔬果汁及茶飲等多元品項，回應消費者對天然、少添加商品的需求。此次新品中，「銀耳露」系列結合水果與白木耳，主打口感與營養兼具；果茶系列則以茉莉綠茶為基底，強調清爽風味。

除飲品外，全家同步擴大健康零食布局，推出100%無添加的「FMC米的洋芋片-經典海苔風味」，採用台灣米與馬鈴薯製成，並以氣炸工法降低油脂負擔。另攜手船井生醫推出添加膳食纖維的米米花，以及多款強調高纖、蛋白質補充的機能零食，擴大健康商品選擇。

全家指出，近年消費者對飲食健康與機能性的需求提升，除零食外亦延伸至飲品市場，帶動相關商品銷售成長。此次亦推出「玉米鬚茶」等新品，主打補水同時補充膳食纖維，並導入多款全通路獨家販售商品，強化夏季銷售動能。

為帶動買氣，全家同步規劃會員促銷與加價購活動，即日起至5月26日，購買指定FamiCollection商品可加價購限量積木商品，並透過APP發放指定商品買一送一優惠券，串聯線上線下通路，擴大新品上市效益。

全家 荔枝

延伸閱讀

全家聯名五桐號！泰奶霜淇淋升級回歸 同場加映鹹甜起司蛋糕口味超搭

全家霜淇淋再出招！攜五桐號推泰奶口味、酷繽沙聯名CHOYA

全家化身母親節外送特勤！FamiNow 空運康乃馨限時免運外送

萊爾富推「金運卡」回饋升級！母親節限時3天「指定咖啡買一送一」

相關新聞

卡地亞獻母親節獻好禮 官方LINE加好友免費互動親手畫驚喜給媽媽

情感沒有形狀色彩，而卡地亞（Cartier）賦予愛具體的模樣，把相伴的片刻雕琢為雋永記憶。母親節將至，卡地亞獻上囊括珠寶、腕表、配件與香水的完整禮讚，致敬生命中最優雅而堅韌的存在，同時亦透過台灣LIN

麥當勞「4種人氣品項」買1送1！免費送麥克雞塊、指定套餐76折起

延續2025年「晚安 早餐見」創意概念，今年母親節前夕，麥當勞聯手推出全新版「晚安 早餐見」，創意詮釋《晚安曲》，創造出「早點睡、明天早起吃早餐」的美好連結，讓人聯想到媽媽「點睡、明天早餐見」的溫馨叮

香菜控暴動！端午最狂粽子登場 香菜花生冰心粽掀兩極討論

太狂了！「香菜」竟也包進粽子裡。以肉品與創意料理聞名的湯瑪仕肉舖，推出2026端午限定系列，首度將近年總能掀起兩極討論熱潮的「香菜」正式包進粽子，打造「香菜花生冰心粽」，欲將掀起另一波端午粽新話題。

母親節外送平台祭超殺優惠 甜點、咖啡銅板價 5千家指定美食買1送1

母親節倒數，外送平台祭出超強折扣寵愛媽媽！銅板價商品、買1送1、5折起激省活動，從療癒甜點、日常備品到毛孩物資，甚至涵蓋孕媽咪乘車優惠，全面滿足居家寵媽與即時送禮需求。

Swatch發表全新聯名預告影片 網友神留言：又要準備熬夜排隊了？

Swatch近日在品牌官方社群發表多只預告片，今日最新進度讓手錶愛好者與網路社群引起高度討論，甚至也有網友神留言笑稱：我（又）要準備過夜排隊了嗎？

全台烤鴨餐廳推薦TOP 10！聚餐必吃人氣名店 享鴨、晶華軒、紅樓怎麼選？

聚餐想吃烤鴨，餐廳怎麼選？精選北京烤鴨與廣式片皮鴨人氣名店，主打酥脆外皮與一鴨多吃料理，滿足聚餐與老饕必吃需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。