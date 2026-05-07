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壽司郎聯名《貓貓蟲咖波》開戰 盲袋吊飾＋咖波壽司盤搶翻

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「咖波50盤大挑戰！」獎項為咖波茶碗蒸抱枕。壽司郎/提供
「咖波50盤大挑戰！」獎項為咖波茶碗蒸抱枕。壽司郎/提供

咖波迷快集合！壽司郎攜手台灣人氣插畫IP《貓貓蟲咖波》聯名合作，於5月11日至6月14日於全台展開「咖波躲貓貓大戰」，集結咖波、狗狗、小雞、兔兔等經典角色，打造多款聯名餐點與限定周邊，並於全台規劃６家主題店，邀請粉絲走進《貓貓蟲咖波》療癒又獵奇的世界。

壽司郎表示，本次聯名菜單以《貓貓蟲咖波》鮮明的角色特性為概念，將其看到什麼都想吃，貪吃獵奇又萌萌可愛的形象巧妙融入餐點設計，研發出4款限定聯名餐點，其中，「青森縣產鱒鮭拼盤（220元）」將青森縣產鱒鮭以多元料理方式呈現，並附贈乙款盲袋壓克力吊飾（共6款，含1款隱藏版），全台限量45,000個。

「日式烤牛肉雙饗（60元）」源自咖波愛吃肉的角色設定，嚴選肉質鮮美柔嫩的牛肉，搭配蒜片的微辛香氣、海苔的淡雅鹹香，創造豐富且有層次的味覺享受；「鹽漬熟成鮪魚極上赤身（70元）」以熟成工法提升魚肉旨味，口感緊實柔滑。

甜點則推出「咖波躲躲碳酸冰聖代（120元）」，壽司郎首次推出採用特殊製程打造的「碳酸冰」，將彈珠汽水風味融入其中，一入口氣泡於舌尖輕盈躍動，帶來層次分明的清爽口感。此次更將人氣角色咖波巧妙藏入碳酸冰之中，增添趣味性與視覺驚喜，搭配香甜濃郁的香草冰淇淋與經典糖漬櫻桃點綴，打造兼具風味與話題性的全新甜點體驗。同步推出飲料組合，凡於5月11日起在全台壽司郎內用點購特定飲料組（可口可樂／雪碧／可爾必思/冷泡茶）組合價（200元），即可獲得「咖波壽司列車杯」乙個，全台限量20,000個。

此外，加價購於5月18日起，於全台壽司郎店鋪，內用消費單筆發票滿500元，即可以299元加購盲盒「咖波躲躲絨毛吊飾」乙個（共5款），最多可加購3個，全台共35,000個、售完為止。滿額贈則於5月25日起，於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿1,200元即可獲得「咖波壽司盤-迴轉壽司款」乙個，全台共30,000個，數量有限、贈完為止。6月1日起，於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿1,200元即可獲得「咖波壽司盤-偷吃鮪魚款」乙個，全台共30,000，數量有限、送完為止。

除了豐富的聯名活動外，合作期間亦同步推出限定特別活動「咖波50盤大挑戰！」於5月11日至6月14日，於壽司郎用餐累積盤數，每10盤可獲得１點，集滿指定點數即可參加抽獎。

壽司郎並悉心規劃全台6家主題限定店，以聯名主題「咖波躲貓貓大戰」發想，讓《貓貓蟲咖波》的狗狗、兔兔變裝成小偵探、拿著放大鏡到壽司郎店鋪找尋咖波。主題店包含壽司郎台北公館店、中壢中正店、三重Citylink店、台中黎明市政南店、台南永康店、高雄義享天地店。

壽司郎聯名咖波全系列商品。壽司郎/提供
壽司郎聯名咖波全系列商品。壽司郎/提供

單筆發票滿1,200元即可獲得「咖波壽司盤-迴轉壽司款」乙個。壽司郎/提供
單筆發票滿1,200元即可獲得「咖波壽司盤-迴轉壽司款」乙個。壽司郎/提供

壽司郎 驚喜

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