香菜控暴動！端午最狂粽子登場 香菜花生冰心粽掀兩極討論

太狂了！「香菜」竟也包進粽子裡。以肉品與創意料理聞名的湯瑪仕肉舖，推出2026端午限定系列，首度將近年總能掀起兩極討論熱潮的「香菜」正式包進粽子，打造「香菜花生冰心粽」，欲將掀起另一波端午粽新話題。

隨著近年香菜風潮從手搖飲、披薩、冰品一路延燒到甜點市場，湯瑪仕肉舖也看準這股「有人超愛、有人超怕」的熱潮，將香菜元素延伸至端午節商品。此次推出的「香菜花生冰心粽」，選用彰化北斗新鮮香菜，將草本香氣揉入Q彈麻糬外皮中，內餡則搭配濃郁花生與細碎香菜，形成獨特的鹹甜風味組合。

業者表示，冰心粽採改良日式麻糬工法製成，即使冷凍後依舊保有柔軟口感，回溫約5至15分鐘即可享用，入口帶有冰涼滑順口感與淡淡香菜尾韻，顛覆傳統粽子的既定印象。該款商品6入裝，原價360元，端午優惠價299元。

除了創新，今年同步推出的「花雕牛犇寶粽」則主打重口味市場。以牛筋、牛肚與牛腱三種部位入粽，搭配超過20種辛香料滷製，再拌入酸菜與花雕酒提香，堆疊濃郁層次。粽葉則使用麻竹葉與桂竹葉雙層包裹，蒸煮後帶出淡雅竹葉香，每顆重量達210克，份量感十足。兩入組原價350元，優惠價295元。

甜點控則可鎖定「琥珀奶皇紅豆冰心粽」，以黑糖麻糬包裹紅豆與奶皇雙餡，外層再裹上日本黑豆粉，入口可同時感受紅豆綿密、奶皇滑順與黑糖香氣，走清爽系甜點風格。6入裝原價360元，優惠價299元。

湯瑪仕肉舖表示，今年端午主打「鹹甜雙主軸」，希望跳脫傳統肉粽框架，從創意風味到甜點型冰心粽，提供消費者更多元的節慶選擇。系列商品即日起於官方網站限量開賣。

花雕牛犇寶粽。圖/湯瑪仕肉舖提供