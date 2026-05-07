母親節別訂餐廳了！麥當勞母親節買一送一、再推「我愛媽咪餐」

母親節餐飲檔期開打，麥當勞端出高強度優惠搶客。除推出早餐「豬肉滿福堡買一送一」限時優惠外，亦同步祭出520元「我愛媽咪餐」共享餐組，最低76折起，從早餐到外送全面布局，主打在家也能輕鬆陪媽媽用餐，搶攻母親節聚餐與外帶外送商機。

今年母親節，麥當勞早餐帶來一場從睡前到早餐的暖心體驗。延續2025年廣受好評的「晚安 早餐見」創意概念，今年麥當勞號召在地媽媽們齊聲說晚安，用暖心問候提醒你「早點睡、明天早餐見」。麥當勞APP 5月11日起，會員輸入專屬優惠碼，即可領取「豬肉滿福堡買一送一」早餐優惠券，母親節麥當勞邀你一起早睡早起吃早餐，就是給媽媽最好的母親節禮物。

麥當勞APP 於5月8日起至5月10日加碼推出母親節限定優惠券，包含「指定餐點買一送一」及「買就送」共六款優惠，包括中薯、迷你Q紫薯、金選美式等四款人氣品項，並特別加入「買四盎司牛肉堡分享盒送大薯」及「買四盎司牛肉堡分享餐送六塊鷄塊」兩款限定組合優惠，提供多元優惠選擇。

麥當勞歡樂送更自4月29日起至5月26日推出限定「我愛媽咪餐」，餐組專為多人共享設計，共五款餐組，統一優惠價520元，最低76折起，餐組內容包括多款人氣產品及早餐餐組供選擇；麥當勞用超值價格，讓母親節暖心時刻可以在家好好陪媽媽。

同時，自5月13日起至6月9日，麥當勞APP週週送「歡樂送2.0專屬優惠券」，只要透過歡樂送2.0點餐，套用該時段專屬優惠券，單筆消費滿350元，就能獲得免費「6塊麥克鷄塊」，無論是白天或晚上的用餐時段，還是深夜追劇、天氣不好不想出門，只要打開麥當勞 APP 歡樂送2.0一鍵下訂，美味送到家。

此外，麥當勞更推出APP會員專屬早餐優惠，只需輸入指定優惠碼，即可領取限量買一送一早餐優惠券。第一波於5月11日起至5月15日輸入「早睡吃滿福」優惠碼，即可領取「豬肉滿福堡買一送一」優惠券乙張；第二波於5月18日起至5月22日輸入「早起吃滿福」優惠碼，即可再領取「豬肉滿福堡買一送一」優惠券乙張，數量有限，領完為止。此優惠限早餐時段（05:00–10:30）使用，可於全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速，或透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送使用。