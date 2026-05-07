母親節外送平台祭超殺優惠 甜點、咖啡銅板價 5千家指定美食買1送1

母親節倒數，外送平台祭出超強折扣寵愛媽媽！銅板價商品、買1送1、5折起激省活動，從療癒甜點、日常備品到毛孩物資，甚至涵蓋孕媽咪乘車優惠，全面滿足居家寵媽與即時送禮需求。

foodpanda攜手全聯、屈臣氏、寵物公園及全家便利商店祭出市場最低價優惠。即日起至5月10日，全聯We Sweet濃厚鮮奶布丁每日下午2時限量9元開搶，法式布蕾派、巧克力捲等甜點更下殺5折起；屈臣氏則推出歐芮坦衛生紙10包59元的超值銅板價，滿足日常補貨需求。

針對「毛小孩的媽媽」，即日起至5月20日寵物公園提供CIAO啾嚕系列商品39元及多款肉泥7折起。延續溫馨氣氛，5月11日至5月31日全家經典美式咖啡推出9元限量優惠，持續傳遞小確幸。

除了限時折扣，本月還有多個優惠碼快筆記！5月底前於生鮮雜貨指定店家滿799元輸入「雜貨一擊棒」最高折抵80元；大全聯、屈臣氏、康是美、寵物公園及全家，使用優惠碼「生鮮一擊棒」分別可享7.9折至8.8折不等之折扣，單筆最高現折180元。甜點美食、居家備品及寵物照護一應俱全，讓消費者以最划算的價格度過溫馨佳節。

母親節Uber Eats推出「媽咪感謝祭」，聯合超過5,000間人氣商家祭出買1送1優惠，包含星馬快餐、頂呱呱及五桐號等知名品牌。生鮮雜貨部分亦針對指定蔬果與蛋糕推出5折起折扣，還有家樂福推出「非籠飼蛋」指定品項8.7折優惠不論是居家聚餐或遠端致贈禮禮，都能輕鬆滿足。

觀察到節慶期間即時送禮需求提升，Uber「優快送」新用戶首趟免費，5月10日前輸入序號「優快送溫馨」再享4趟50元折扣。針對孕媽咪，Uber App攜手合作車隊，只要符合資格並使用「臺北好孕2U」電子乘車金，最高可額外獲得200元乘車優惠。

母親節檔期開跑，foodpanda攜手全聯福利中心、屈臣氏、寵物公園、全家便利商店等4大品牌祭出市場最低價。圖／foodpanda提供