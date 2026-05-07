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「可樂旅遊幣」發行量破億枚！7月升級、折抵金額放大3倍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
可樂旅遊會員點數計畫「可樂旅遊幣」7月再升級，折抵金額放大3倍。可樂旅遊/提供
可樂旅遊會員點數計畫「可樂旅遊幣」7月再升級，折抵金額放大3倍。可樂旅遊/提供

可樂旅遊會員點數計畫「可樂旅遊幣」將於7月1日起迎來重磅升級，折抵金額3倍放大，可樂旅遊幣上線至今，累計發行量突破一億枚、總價值上看千萬元，除了展現強大的會員黏著度，也成功形塑「每次消費，都是為下次旅行儲值」，深化會員消費正循環。

可樂旅遊會員透過網站或APP訂購商品，單筆消費滿100元即可累積1枚可樂旅遊幣，累積後可用於折抵各項旅遊商品，主打「無消費門檻、折抵無上限」，亦可搭配不定期推出的優惠代碼合併使用，讓可樂旅遊幣運用更具彈性。根據數據觀察，會員最常將可樂旅遊幣用於國外團體旅遊、 國外票券及國外機票三大項目。

自7月起，可樂旅遊幣將全面升級，折抵價值最高提升3倍！以10枚可樂旅遊幣為單位，旅客購買國內外團體旅遊、團體自由行時，折抵金額可從原先的3元翻倍提升至6元；國內外機票、自由行、全球訂房、高鐵假期、票券當地遊等項目，折抵金額更從1元大幅躍升至3元。此次升級不僅是折抵幅度調整，更是品牌對「旅遊生活化」的具體實踐，讓旅行回饋更有感，也讓旅遊更貼近日常、更加輕鬆可及。

可樂旅遊重視每位旅客權益，權益升級的同時也規劃完善補償方案：凡旅客於5、6月網路下 單，且於7月1日後出發、入住、票券出票或使用之訂單，若已使用可樂旅遊幣折抵，可樂旅遊將主動退還差額數量。舉例說明，旅客若於6月1日在可樂旅遊官網線上購買7月15日出發之團體 旅遊行程，並使用1,000枚可樂旅遊幣折抵300元，依照7月新制調整後，同樣300元的折抵僅需使用500枚可樂旅遊幣即可達成。因此，系統將於旅客出發後，自動將多扣的500枚可樂旅遊幣退還至會員帳戶，確保會員權益不受影響。

除了可樂旅遊幣升級，可樂旅遊5月11日上午10點祭出「APP會員獨享限定價」，精選近50支國外團體旅遊商品、最低11,888元起。其中，韓國最多現省超過萬元，日本東北、北海道、東京富士山景、九州百選溫泉、北陸立山黑部等熱門行程免３萬即可成行，泰國全程五星十分吸晶。

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