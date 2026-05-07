MO-MO-PARADISE 台北京站牧場升級亮相！打造日式美學饗宴

MO-MO-PARADISE 台北京站牧場特別邀請日本設計師近野先生重新規劃，展開全面性的感官升級。以全新的「現代日式空間」正式回歸，透過暖色木質調與開放式用餐氛圍，為聚餐、約會與家庭團聚打造一處溫暖的用餐空間。

此次改裝不僅著眼於空間翻新，也同步強化品牌核心價值。除了深受大眾喜愛的人氣壽喜燒與涮涮鍋，其核心靈魂湯頭與特製醬汁，依舊堅持從日本母公司直送台灣，確保每一口都是道地的職人風味。

在產品策略上，門市亦導入新品擴充菜單深度。台北首度亮相新品包括「味噌牛肉煮」與「烏龍冷麵」，其中，味噌牛肉煮以濃郁的日式味噌為基底，結合嚴選牛肉慢火熬製，將甘甜、鹹香與牛肉油脂完美融合，是一道層次豐富、溫潤下飯的經典職人料理。烏龍麵提供冷熱雙享兩吃，選用Q彈滑順的烏龍麵，不僅能放入鍋底吸收壽喜燒醬汁飽滿精華，更推薦搭配天婦羅花、蘿蔔泥、蔥花與薑泥，淋上靈魂鰹魚醬汁，體驗清爽沁心的日式冷麵風味。

業者表示，除空間與新品升級外，門市仍保留既有蔬菜桌邊服務，持續提供現切肉品與新鮮時蔬，未來將透過空間優化與產品創新並進，提升顧客回訪意願，強化品牌在聚餐市場的競爭力。

MO-MO-PARADISE 台北京站牧場店景。業者/提供