Swatch發表全新聯名預告影片 網友神留言：又要準備熬夜排隊了？

Swatch近日在品牌官方社群發表多只預告片，今日最新進度讓手錶愛好者與網路社群引起高度討論，甚至也有網友神留言笑稱：我（又）要準備過夜排隊了嗎？

第一只影片只看到一串長型皮繩變換多種顏色，第二段影片則加上一組美式風格的Clac！爆炸字樣；今日Swatch再追加最新影片，搶眼的Royal與Pop兩組字樣下方加上May 16th，似乎暗示新品的上市時間。眼尖的手錶愛好者與國外社群持續推測，目前已有討論預測，新款很可能是頂級運動品牌愛彼（Audemars Piguet）的殺手級設計：皇家橡樹（Royal Oak）系列，甚至以AI合成圖片，推測可能設計外觀。

愛彼的皇家橡樹系列是品牌的旗艦級經典設計，品牌也曾在1979年發表過一只皇家橡樹懷表，由於傳統懷錶具有金屬外蓋，開啟或關上時彈簧鉸鏈將發出Clac的金屬聲響，似乎也和第二段預告影片中的Clac！有所關聯。同時最新預告中出現了Royal與Pop兩個獨立單字，其中Royal的字體頗為吻合現有Royal Oak系列Royal的字樣，另外也有國外網友翻出資料，指Swatch曾在2024年註冊了Royal Pop這個商標。

由於過去Swatch曾和同集團的高價位品牌包含OMEGA、Blancpain都發表聯名表款，叫好也叫座，甚至在全世界頻頻傳出徹夜排隊紀錄，也讓網友笑稱「難道我又要準備打地舖過夜排隊了嗎？（Looks like I’ll have to camp again⛺️😭）」

另外也有網友笑稱，Royal Pop系列也可能是與英王查爾斯King Charles的Royal Pop聯名親民款。但無論如何目前都僅為推測，下週六5月16（六）來臨的那一天，答案都將揭曉，又或是Swatch會否追加新的預告素材？且讓人拭目以待。

Royal Oak皇家橡樹系列是愛彼（Audemars Piguet）的經典設計，至今依然強勢、成為高級運動表的指標性設計。圖／Audemars Piguet提供

Swatch先前曾發表與同集團高價品牌OMEGA超霸Speedmaster設計相仿的MoonSwatch，引起熱烈討論與銷售實績。圖／Swatch提供

愛彼曾發表一只骨董Royal Oak懷表。圖／翻攝自Audemars Piguet官方網站