全台烤鴨餐廳推薦TOP 10！聚餐必吃人氣名店 享鴨、晶華軒、紅樓怎麼選？

有些餐點，不只是好吃，更像是一種把人聚在一起的理由，烤鴨就是其中之一。當金黃酥脆的鴨皮在眼前被細緻片下，油潤的鴨肉微微透著光澤，空氣中瀰漫著誘人的香氣，那一刻，餐桌上的期待也悄悄被點亮。比起各自點餐的料理方式，烤鴨多了一份「一起分享」的溫度，你幫我夾餅、我替你添肉，一來一往之間，連對話都變得更輕鬆自在。

而烤鴨的迷人，也藏在一層層用心的吃法裡。從第一口酥脆包餅的滿足，到鴨架熱炒帶出的濃郁鍋氣，最後再用一碗溫熱的鴨湯或粥慢慢收尾，讓整頓飯在暖意中畫下句點。無論是為了慶祝母親節，還是單純想找個理由和家人、朋友好好坐下來吃一頓飯，這樣一桌烤鴨，總能讓人吃得開心，也記得更久。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點全台人氣烤鴨餐廳TOP 10，從經典片皮鴨到一鴨多吃的創意料理一次網羅，帶你輕鬆掌握唇齒留香的必吃名單。

No.1 享鴨 烤鴨與中華料理

享鴨嚴選來自花東山水孕育的櫻桃鴨，強調油脂與肉質的黃金比例，製作上歷經10道工序與3大工法煉製，先以「糖浴」讓外皮形成酥香質地，再以3段高溫「焠煉」烘烤鎖住油脂，最後以職人「刀藝」片皮手法呈現，讓鴨皮保持脆感與光澤。除了經典的甜麵醬與蔥段外，另有獨家的百香果季節蘸水與花椒鹽，酸甜百香果風味與微辣花椒鹽搭配烤鴨捲餅，別有一番風味。

最被饕客推薦的菜色之一，就是享鴨獨有的「白糖酥胸」！將鴨胸上的黃金8片酥脆鴨皮沾上白糖，酥脆爽口的口感，以及白糖與鴨皮完美平衡的油脂香氣，只有在享鴨才品嚐得到。美味程度令網友驚艷，「砂糖片鴨第一名，無話可說，糖直接沾滿」、「鴨皮搭白砂糖一起吃，這在外面比較少見，香脆甜鹹一次到位」。

適合多人聚餐，主打「輕鬆入手烤鴨料理」的享鴨，更推出適合2、4、6人的套餐份量。Threads網友指出，「吃雙人套餐也能吃到半隻烤鴨，份量很剛好～烤鴨的靈魂就是酥脆的鴨皮」、「快炒後鴨肉香氣更明顯也不會乾柴」。Dcard也有人發文稱讚，「烤鴨外酥內嫩的真的好吃，想吃一定要先預訂」、「烤鴨好吃，份量剛好，一家人吃起來超有儀式感」。

除了烤鴨本體誘人，享鴨更將傳統中菜重新解構，透過職人桌邊說菜與片鴨儀式，讓顧客了解食材背後的故事與靈魂，呈現獨到的中華料理風格。包含琥珀酥皮烤鴨搭配陳釀梅子雞球、金銀蒜蒸魚、金沙海鮮豆腐煲，以及人氣鴨架料理的芋香鴨架湯米粉、琥珀生菜鴨胸等，都是必點的經典明星菜色。Google網友評論提及，「梅子雞球必點，酸酸甜甜好吃」、「鴨骨架芋頭米粉很入味，湯汁及米粉充滿芋香，真的很讚的一道菜」、「蘿蔔糕的口感與椒鹽梅花豬的味道也令人驚豔」、「特別推薦翡翠魚卵蒸蛋跟金沙海鮮豆腐煲，味道很有層次」。

No.2 初食軒餐廳

初食軒餐廳位於宜蘭礁溪福朋喜來登酒店1樓，整體空間明亮寬敞、桌距舒適。主打廣式烤鴨與一鴨多吃料理，其中「先知鴨」、「廣式一品鴨」與「脆皮叉燒」皆需提前2日預訂。餐廳提供桌邊片鴨服務，現場可看到師傅俐落刀工，鴨皮呈現明顯油亮感、入口偏脆，鴨肉則帶有柔軟與肉汁。

除了經典片鴨包餅，還延伸出脆皮鴨壽司、醬爆炒鴨架、鴨肉粥、原味鴨湯等吃法。鴨皮壽司以酥脆口感搭配起司與醬料，鴨粥則以長時間熬煮呈現濃稠米香，加入三星蔥花後更顯清香。到訪過餐廳的網友提及，「建議第一口先品嚐其原味鴨湯，第二口再加上宜蘭的紅露酒，以糯米及紅麴所發酵釀成，酒味完全將湯頭提升了風味及香氣」、「享用了櫻桃鴨多層次的美味，吃得飽足又滿足」。

No.3 翠庭中餐廳

隸屬天成飯店集團的翠庭中餐廳，據點遍布台北多處，包含天成大飯店、TICC世貿會館與台北花園大酒店等，主打江浙菜結合港式點心，走穩健細緻的中菜路線。其掛爐烤鴨在台北烤鴨市場中亦具口碑，不少饕客特別推薦鴨絲料理與加點餅皮的吃法。多名部落客評價表示，「杭州鴨絲小炒，這道菜是放入豆干絲和豆芽菜和鴨胸一起炒，不但本身好吃，也可以包入餅皮來吃」、「我們吃得超過癮，後來還多加一份餅皮」。

迎接2026年母親節，天成世貿國際會館翠庭推出「海陸五吃雙饗宴」，招牌明爐烤鴨選用約3公斤級的宜蘭櫻桃鴨，以慢火烘烤至外皮呈現焦糖色澤，入口帶有明顯酥脆感，同時保留鴨肉的嫩度與肉汁，還有暖胃的「剝皮辣椒燉鴨骨湯」，搭配其他海鮮料理，呈現海陸交錯的層次感。

No.4 紅樓中餐廳

《網路溫度計DailyView》

說到宜蘭烤鴨，蘭城晶英酒店的紅樓中餐廳幾乎是許多人心中的代表。選用宜蘭當地好山好水養育而成的櫻桃鴨，經40小時嚴控濕度、溫度的前置，再經過1小時烤製出爐，每隻鴨都散發鴨油肉香和焦糖皮脆感。師傅桌邊片鴨秀、專人服務一鴨多吃，鴨滷味、櫻桃鴨皮壽司、片皮鴨捲餅、三杯鴨骨煲及慢火白菜燉鴨湯都是老饕精選必吃菜色。

紅樓中餐廳曾獲得日本時尚潮流雜誌介紹，更在2025年9月公布的「500盤」中強勢入榜。網友大讚「第一次吃就被櫻桃鴨握壽司口感給驚艷到！這等級真的頂天了」、「慢火白菜燉鴨湯是濃郁乳白色，入味後的白菜能品嚐出蔬菜的清甜」。

No.5 鴨覓烤鴨餐廳

被部落客推為「信義區最潮片皮烤鴨」的鴨覓，品牌命名音同「Yummy」，是御嵿集團旗下首間進駐百貨商場的餐飲品牌。首店於2024年落腳大直美麗華，隔年再進駐信義區微風南山，餐點設計以烤鴨作為主軸，嚴選3公斤櫻桃鴨，以旋轉爐烘烤至外皮酥脆，鴨架可做成十三香酥鴨架、金湯泡飯、老火湯等多元吃法，結合港式點心與台式小吃，適合多人聚餐。

有網友指出，鴨覓的其他菜色也相當有趣，「藤椒皮蛋豆腐，吃得到迷人的花椒香」、「有一道冒烤鴨，是鴨架與冒菜的結合，直白一點就是麻辣鴨骨鍋，外面吃不到」、「手沖木桶豆花是現場倒入豆漿，然後開始計時制作，配料是珍珠、花生、紅豆，另外還有一壺糖水」。

No.6 頤宮中餐廳

君品酒店的頤宮中餐廳是台灣唯一蟬聯米其林三星的粵菜餐廳，挾著「米其林三星8連霸」的招牌，吸引許多饕客前往一探究竟。每月1號凌晨開放訂位，熱門時段一位難求。溫馨提醒，用餐前記得先看好服儀規定，若穿涼鞋、拖鞋、勃肯鞋、短褲或背心可能會被拒之門外。

招牌「火焰片皮鴨」選用宜蘭櫻桃鴨，有片皮鴨捲餅、烤鴨腿、生菜包鴨鬆、芋頭米粉鴨肉湯等吃法，建議8人以上吃最剛好。若人數較少，則可選擇肉質細緻的28天小鴨「先知鴨」。網友評價提及，「烤鴨秀一定是頤宮，大人小孩外國人都很喜歡，一鴨四吃非常過癮」、「頤宮的火焰烤鴨皮脆肉肥麵皮優，但很貴」、「鴨鬆、鴨架豆腐湯都表現優秀，吃完都會念念不忘」。

No.7 龍都酒樓

起家於六條通的老字號粵菜餐館龍都酒樓，以復古裝潢重現80年代香港餐廳氛圍，自1983年創立以來始終維持高人氣。近年更因輝達執行長黃仁勳在內湖店席開25桌宴請投資法人而再度引發話題，成為其公開分享的愛店之一。

招牌廣式片皮烤鴨主打三吃，選用與宜蘭鴨場契作的成熟成鴨，油脂分布均勻、肉質細緻。從酥脆原味片皮，到搭配麵皮享用，再到鴨骨煲湯或熬粥，展現經典且完整的烤鴨風味。「但凡說到台北烤鴨，一定會有這家出現」、「CP值最高還是龍都」、「最難訂的烤鴨餐廳之一」。

No.8 辰園

寒舍集團旗下的台北喜來登大飯店，從十二廚、請客樓到安東廳等餐廳都名氣響亮。其中主打道地粵菜、港式點心的辰園，以皮酥肉嫩且骨頭細軟的「脆皮先知鴨」及「脆皮叉燒」備受食客推崇。

辰園由素有「鴨王」的燒臘行政主廚楊華廣掌杓，端出師承香港的極致正宗「廣式片皮鴨」，特選宜蘭北平鴨以10餘種中藥材及辛香料醃製入味，在外皮反覆淋上由麥芽糖及醋調製的鴨水後風乾，精準火侯烘烤至皮脆肉滑、香嫩帶汁。烤鴨四吃從片皮鴨捲餅開始，到肥嫩脆皮鴨腿、獨家XO醬七彩炒鴨絲，最後以「老火酸菜鴨骨細粉湯」收尾。網友大讚，「烤鴨怎麼可以沒有辰園，牛排怎麼可以沒有ROBIN'S」、「喜來登辰園、龍都酒樓烤鴨都超好吃」。

No.9 漢來名人坊

漢來名人坊目前在全台共有五家分店，包括台北世貿店、台中新光中港店、台中漢神洲際店、台南新光西門店與高雄漢來店。其中，位於世界貿易中心國際貿易大樓34樓的台北世貿店，前身為會員制餐廳「世貿聯誼社」，後由漢來美食集團接手經營並對外開放，讓饕客能在高樓景觀中，悠閒品味道地粵菜與精緻港點。

品牌源自香港名人坊，由有「隱世廚神」之稱的主廚鄭錦富（富哥）主理，自2010年起連續多年獲得米其林星級肯定。許多部落客提到烤鴨料理非常美味，「鴨皮更酥脆，鴨肉捲餅皮是傳統麵粉荷葉餅，配角是最簡單的甜麵醬、帶皮小黃瓜與蔥段」、「炒鴨架調味適當、又入味，最厲害的是仍保有肉汁」、「我們點京式片皮鴨3吃，片皮鴨、生菜包鴨鬆還有酸菜鴨架湯，湯喝起來微酸香鮮甜，裡面的鴨架肉還很大塊」。

No.10 晶華軒

粵菜餐廳「晶華軒」位於台北晶華酒店3樓，空間融合書法藝術與現代燈光設計。中餐廚藝總監鄔海明主廚將菜單聚焦於粵式料理，隨著時令推出季節菜色，例如2026年春季4月推出「四鳳呈祥．春禽饗宴」，以鴿、鴨、鵝、雞為主角，吸引許多饕客慕名而來。晶華軒在2025年9月公布的「500盤」評選中表現亮眼，以14盤成績居冠，如蟹粉撈麵、鱈蟹西施泡飯與生拆膏蟹燴麻婆豆腐等，都獲得2位以上的名人推薦。

烤鴨也是晶華軒的核心招牌，鴨皮酥脆、油脂均勻，入口時先是脆皮聲響，接著是鴨油香氣緩慢化開；包餅時常見搭配蔥段、小黃瓜，或加入芹菜與甜椒增加清爽度。網友表示，「晶華軒烤鴨真的油香好吃」、「推薦各位要點斬件（鴨腿）！肉質比較緊實Q彈，加上香脆的鴨皮好吃得不得了」、「生菜的爽脆與鴨鬆的軟嫩調和，帶有些微的醬香」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月23日至2026年4月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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