承繼「櫻桃莓果生巧克力布朗尼」登場！好丘「紅豆蜜薯貝果」享優惠

人氣甜點「承繼」本季建構全新的風味系統，推出新品「櫻桃莓果生巧克力布朗尼」。為展現更完整的櫻桃面貌，除了保留酸櫻桃的清香，也加入經過長時間酒漬的櫻桃果肉，還將櫻桃乾浸泡在酸櫻桃汁與酒漬原汁中熬煮，讓果肉吸飽精華，整體透過不同型態的元素堆疊，不僅增加口感，同時也帶來細緻又深層的風味。蛋糕體部份，選用馬達加斯加單一產區黑巧克力，並搭配全新麵糊配方，並添加櫻桃原汁，讓蛋糕體與果香風味更為融合。入口後，能夠感受到鮮明的櫻桃酸甜滋味，並具有宛若生巧克力般的柔化細緻口感。

「櫻桃莓果生巧克力布朗尼」採限量供應，現已於承繼官網開放訂購，5月10日前也於承繼台中快閃店限量販售，5月9日起則於品牌概念店、台北101店開始販售，每盒8入，售價790元。

連鎖貝果「好丘」本季將台灣在地食材入饌，推出全新「黑糖紅豆蜜薯貝果」，選用台灣萬丹紅豆、紅心66號地瓜等食材，將紅豆與黑糖地瓜丁包入麵體，讓黑糖的焦糖香氣與紅豆、地瓜的自然甜味交織融合；麵體中再加入芝麻粒、芝麻粉與芝麻油，提升整體香氣與厚實口感，具有外皮微脆、內裡富嚼勁的品嚐樂趣。

「黑糖紅豆蜜薯貝果」採初夏期間限量供應，每顆68元。慶祝新品上市，5月11日前，門市可享「任選4顆貝果88折」優惠，官網宅配則可享「全品項95折」。