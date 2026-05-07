聽新聞
0:00 / 0:00

承繼「櫻桃莓果生巧克力布朗尼」登場！好丘「紅豆蜜薯貝果」享優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
承繼「櫻桃莓果生巧克力布朗尼」限定登場。圖／承繼提供
承繼「櫻桃莓果生巧克力布朗尼」限定登場。圖／承繼提供

人氣甜點「承繼」本季建構全新的風味系統，推出新品「櫻桃莓果生巧克力布朗尼」。為展現更完整的櫻桃面貌，除了保留酸櫻桃的清香，也加入經過長時間酒漬的櫻桃果肉，還將櫻桃乾浸泡在酸櫻桃汁與酒漬原汁中熬煮，讓果肉吸飽精華，整體透過不同型態的元素堆疊，不僅增加口感，同時也帶來細緻又深層的風味。蛋糕體部份，選用馬達加斯加單一產區黑巧克力，並搭配全新麵糊配方，並添加櫻桃原汁，讓蛋糕體與果香風味更為融合。入口後，能夠感受到鮮明的櫻桃酸甜滋味，並具有宛若生巧克力般的柔化細緻口感。

「櫻桃莓果生巧克力布朗尼」採限量供應，現已於承繼官網開放訂購，5月10日前也於承繼台中快閃店限量販售，5月9日起則於品牌概念店、台北101店開始販售，每盒8入，售價790元。

連鎖貝果「好丘」本季將台灣在地食材入饌，推出全新「黑糖紅豆蜜薯貝果」，選用台灣萬丹紅豆、紅心66號地瓜等食材，將紅豆與黑糖地瓜丁包入麵體，讓黑糖的焦糖香氣與紅豆、地瓜的自然甜味交織融合；麵體中再加入芝麻粒、芝麻粉與芝麻油，提升整體香氣與厚實口感，具有外皮微脆、內裡富嚼勁的品嚐樂趣。

「黑糖紅豆蜜薯貝果」採初夏期間限量供應，每顆68元。慶祝新品上市，5月11日前，門市可享「任選4顆貝果88折」優惠，官網宅配則可享「全品項95折」。

好丘限時推出「黑糖紅豆蜜薯貝果」。圖／好丘提供
好丘限時推出「黑糖紅豆蜜薯貝果」。圖／好丘提供

巧克力

延伸閱讀

全聯We Sweet跟上杜拜巧克力風潮 「開心果可可千層」試賣掀網路熱議

萊爾富推「金運卡」回饋升級！母親節限時3天「指定咖啡買一送一」

全家霜淇淋再出招！攜五桐號推泰奶口味、酷繽沙聯名CHOYA

全家聯名五桐號！泰奶霜淇淋升級回歸 同場加映鹹甜起司蛋糕口味超搭

相關新聞

戰損版？粉絲搶購麥當勞「鋼彈馬克杯」氣炸 業者出聲了

台灣麥當勞近日攜手經典動漫《機動戰士鋼彈》推出聯名商品，其中「鋼彈雙機體馬克杯組」立刻吸引大批鐵粉手刀搶購。然而，商品才剛發售就傳出慘烈的品質災情，不少網友開箱後發現...

承繼「櫻桃莓果生巧克力布朗尼」登場！好丘「紅豆蜜薯貝果」享優惠

人氣甜點「承繼」本季建構全新的風味系統，推出新品「櫻桃莓果生巧克力布朗尼」。為展現更完整的櫻桃面貌，除了保留酸櫻桃的清香，也加入經過長時間酒漬的櫻桃果肉，還將櫻桃乾浸泡在酸櫻桃汁與酒漬原汁中熬煮，讓果

點新品送杯墊！海底撈「巴蜀牛油麻辣鍋底、竹笙蝦滑福袋」新菜上桌

連鎖麻辣鍋「海底撈」本季以「春夏多巴胺，創造你的美味調色盤」為主軸，推出巴蜀牛油麻辣火鍋、美國PRIME肩胛雪花牛、竹笙蝦滑福袋等一系列新品，並推出「免費抽餐點」、「加碼送限量杯墊」等活動，讓民眾把繽

有行旅／沉浸絕美地貌 入住黃石國家公園

入住國家公園一房難求，連續入住更是難上加難。有行旅安排連續六晚入住黃石與大堤頓國家公園內，特別是幅員廣闊的黃石國家公園，安排入住南、北黃石區域各二晚，沉浸享受黃石國家公園。

母親節吃A5和牛！日山、Extension 1 by橘色「壽喜燒禮盒」在家開煮

適逢母親節即將到來，曾連續10年獲得《東京米其林指南》一星肯定的日本名店「壽喜燒割烹 日山」，首度在台針對母親節推出「日山精選A5和牛壽喜燒禮盒」，肉品厚薄度特別針對壽喜燒所規劃，並安排符合日山鑑定標

2門市與官網限定！MUJI無印良品推「寵物生活用品」 還有外出背包

如果居家布置偏好簡約的日系無印風，不用再煩惱總是走可愛路線的寵物用品格格不入了！隨著寵物逐漸成為家庭的重要成員，MUJI無印良品不僅關心人的生活面向，更進一步將「好感生活」延伸至寵物日常，為人與毛小孩

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。