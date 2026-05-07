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點新品送杯墊！海底撈「巴蜀牛油麻辣鍋底、竹笙蝦滑福袋」新菜上桌
連鎖麻辣鍋「海底撈」本季以「春夏多巴胺，創造你的美味調色盤」為主軸，推出巴蜀牛油麻辣火鍋、美國PRIME肩胛雪花牛、竹笙蝦滑福袋等一系列新品，並推出「免費抽餐點」、「加碼送限量杯墊」等活動，讓民眾把繽紛春意帶回家。
海底撈本次推出的新品，包括有巴蜀牛油麻辣鍋底，另外還有「美國PRIME肩胛雪花牛」、「竹笙蝦滑福袋」、「馬告鮮切牛」、「水晶寬粉」等特色品項，以及「春天三重奏蛋糕」、「火龍甜蕉果昔」、「金芒蕉香果昔」等新品，各有不同特色。即日起至5月31日期間，官方粉絲團與LINE推出「卡牌3選1」活動，提供3張幸運牌供民眾抽取，有機會獲得「巴蜀牛油鍋底」、「竹笙蝦滑菜品」、「水晶寬粉」等不同餐點的兌換券。
除了春夏新品，海底撈今年也持續推出「壽星限量生日禮包」，部分指定門店還提供平日「下午甜點吧吃到飽」方案，或是吸睛的「XXL巨型糖葫蘆」等內容。即日起，於店內用餐並點3款春夏新品，就能獲得獨家「春夏撈撈杯墊」，數量有限，送完為止。
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