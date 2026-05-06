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母親節吃A5和牛！日山、Extension 1 by橘色「壽喜燒禮盒」在家開煮

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日山推出A5和牛壽喜燒禮盒，分別有肋眼、沙朗、上肩胛共三款部位禮盒可選。圖／壽喜燒割烹 日山提供
日山推出A5和牛壽喜燒禮盒，分別有肋眼、沙朗、上肩胛共三款部位禮盒可選。圖／壽喜燒割烹 日山提供

適逢母親節即將到來，曾連續10年獲得《東京米其林指南》一星肯定的日本名店「壽喜燒割烹 日山」，首度在台針對母親節推出「日山精選A5和牛壽喜燒禮盒」，肉品厚薄度特別針對壽喜燒所規劃，並安排符合日山鑑定標準的日山特選和牛A5等級的肋眼、沙朗、上肩胛等3個精選部位。

其中「肋眼」具有豐富大理石油花紋，涮煮後具有濃郁的甜味與軟嫩質地；「沙朗」在咀嚼間能感受到細膩油花與赤身肉感的口感交織；「上肩胛」擁有獨特的肉香與彈性，油花比例分布均勻，各有不同特色。3款肉品禮盒，均搭配日山獨家傳承百年的壽喜燒醬汁，以及質感木盒與品牌木牌，為佳節贈禮帶來滿滿的儀式感，禮盒每款450公克，售價1,780～2,280元，現已開放預定，並於即日起開放店內自取。

橘色生活旗下單人鍋物「Extension 1 by 橘色」，將壽喜燒鍋物升級打造為全台宅配組合，推出2人份的外帶組合。「日本A5和牛盛合」以和牛肋眼及霜降作為主角，油花細緻均勻，入鍋煎炙釋放豐富脂香，吸附鹹香醬汁後能享受入口即化的感受。組合中亦包含特製的「手切牛筋肉」，筋肉比例均勻，入鍋滾煮3分鐘使醬香入味後，展現Q彈膠質與柔嫩肉質的雙重口感，每套3,800元；「特選豬肉盛合」則精選彈牙帶脆的松阪豬與鮮嫩多汁的豬梅花，涮煮後具有鮮明的口感變化，每套2,800元。

宅配組合並包括職人手作豆腸、油揚絹豆腐、生鮮腐竹、栗子地瓜、玉子燒等配料，並提供昆柴魚醬、昆布高湯、蔬菜炒料、法國 La Conviette發酵奶油，還有池上冠軍米、銀耳蓮子湯、野菇味噌湯，更隨餐搭配鑄鐵壽喜鍋，一次滿足民眾在家吃鍋歡度母親節的需求，現正開放訂購中。

Extension 1 by 橘色推出「日本A5和牛盛合」、「特選豬肉盛合」等壽喜燒禮盒。圖／橘色提供
Extension 1 by 橘色推出「日本A5和牛盛合」、「特選豬肉盛合」等壽喜燒禮盒。圖／橘色提供

母親節 日本 禮盒

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