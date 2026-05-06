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2門市與官網限定！MUJI無印良品推「寵物生活用品」 還有外出背包
如果居家布置偏好簡約的日系無印風，不用再煩惱總是走可愛路線的寵物用品格格不入了！隨著寵物逐漸成為家庭的重要成員，MUJI無印良品不僅關心人的生活面向，更進一步將「好感生活」延伸至寵物日常，為人與毛小孩打造自在共居的生活提案，新推出一系列包含餐具、玩具、衛生與外出背包等多元寵物用品，於MUJI無印良品松高門市、大立門市與MUJI無印良品官網購物限定販售。
針對毛小孩每日使用的食物器皿，MUJI無印良品推出「炻器寵物碗」，採用耐用的炻瓷材質與光滑釉面設計，兼顧耐用性與清潔便利性。也可依寵物體型及照顧需求，搭配「炻器寵物碗用木架」使用，透過調整進食高度，減輕頸部負擔，並可於不使用時輕鬆拆卸收納。
在貓咪日常衛生方面，MUJI無印良品推出可拆卸上蓋與寬敞設計的「軟質貓砂盆／附蓋」；另可搭配多孔洞結構、適用不同貓砂材質的「貓砂鏟」。兩款皆採用簡約純白的設計，讓寵物衛生用品也可自然融入居家空間。
為了對應毛小孩的活動需求與日常互動，MUJI無印良品推出多款寵物玩具，包括內置鈴鐺的「貓用玩具／軟木」、造型多樣的「貓用玩具／逗貓棒」、採高密度結構設計的「貓抓瓦楞紙板」，以及具韌性的「狗用玩具／繩編球」等。透過軟木、繩編、布料及紙板等不同材質的運用，讓寵物在日常遊戲中釋放精力，也為人與毛孩之間創造更多互動與陪伴的時刻。
此外，如果需要帶毛小孩外出，MUJI無印良品同步推出兩款寵物背包，可依使用情境與毛小孩體型選擇適合的款式。其中一款是以肩背為主、具大容量設計，適合較長時間外出使用的「寵物背包」；另一款採用輕量可折疊材質，可側背款式，方便隨時關心毛孩狀況的「寵物用聚酯纖維棉麻包」。
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