母親節推薦單品 Max Mara、Valextra、MONTBLANC 有型傳情意

隨著母親節即將在下週末來臨，不少精品品牌包含Max Mara、Valextra、MONTBLANC、Marc Jacobs與DIESEL都推薦了品牌各自包款、服裝或配件，要為全天下媽媽獻上祝福，送禮送到媽媽心坎裡。

喜歡大地色系的媽媽不妨考慮向來以駝色、長大衣知名的Max Mara，品牌的母親節推薦禮物中包含一款駝色拉鍊夾克，尼龍材質、寬版與連帽的設計，正合適全身型的媽媽戶外運動、走山健行，又或是輕快透氣的Marine棕色編織肩背包與棕色皮革芭蕾舞鞋，展現典雅魅力。

追求雋永的純白？義大利包包品牌Valextra則有一只Iside Editor包款，俐落方正的輪廓與經典小方條磁扣，可輕易融入全風格的媽媽造型，另外再加碼一款羊皮紙白眼鏡套，將媽媽的太陽眼鏡輕巧收納、讓夏日豔陽生活時髦有型；而一旦回歸生活日常，Marc Jacobs則帶來包含平底休閒鞋、運動休閒鞋、或方扣高跟涼鞋多雙鞋款推薦，讓喜歡運動或逛街的媽媽走路有風，補齊媽媽（可能）永遠缺一雙好鞋的鞋櫃。

在新世代重新引燃熱潮的DIESEL則非常適合在「衣Q」上也保持年輕心態的媽媽，品牌除了以大寫D字母具高辨識度，包含漸層丹寧格紋長褲、丹寧連身洋裝、石洗丹寧長裙或滾邊短袖上衣等單品，都讓媽媽在風格上與新世代接軌，出門被誤認為姊妹也很可能（笑）。

萬寶龍（Montblanc）近年的設計則益發年輕，並發表不少亮色系新品，像是朱紅色的鑰匙釦、小型斜背包、手拿包或筆套等皮件，為全身造型營造亮焦點；此外再推薦一只傳承系列紅與黑特別版珊瑚色鋼筆，讓媽媽找回書寫的溫度，同時紀錄與家人的點滴溫馨回憶。

MONTBLANC 傳承系列紅與黑特別版珊瑚色Baby鋼筆，29,600元。圖／MONTBLANC

MONTBLANC 手拿包，27,100元。圖／MONTBLANC

DIESEL 丹寧連身洋裝，16,800元。圖／DIESEL提供

Marc Jacobs 平底休閒鞋，11,000元。圖／Marc Jacobs提供

向來以駝色、長大衣知名的Max Mara，母親節前夕推薦了大量風格單品，為天下媽媽獻上祝福。圖／Max Mara提供

Max Mara 駝色拉鍊夾克，34,600。圖／Max Mara提供

Marc Jacobs 運動休閒鞋，11,000元。圖／Marc Jacobs提供

Valextra Iside Editor包，價格店洽。圖／Valextra提供

DIESEL 反轉Logo短袖上衣，4,280元。圖／DIESEL提供

MONTBLANC 鑰匙扣，Grain皮革，10,200元。圖／MONTBLANC

DIESEL 1996 D-SIRE漸層丹寧格紋長褲，20,800元。圖／DIESEL提供

Max Mara 駝色拉鍊夾克，34,600元。圖／Max Mara提供

Valextra Iside包，可手提或肩背、造型多變。圖／Valextra提供