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母親節推薦單品 Max Mara、Valextra、MONTBLANC 有型傳情意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Marc Jacobs 運動休閒鞋，11,000。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 運動休閒鞋，11,000。圖／Marc Jacobs提供

隨著母親節即將在下週末來臨，不少精品品牌包含Max Mara、Valextra、MONTBLANC、Marc Jacobs與DIESEL都推薦了品牌各自包款、服裝或配件，要為全天下媽媽獻上祝福，送禮送到媽媽心坎裡。

喜歡大地色系的媽媽不妨考慮向來以駝色、長大衣知名的Max Mara，品牌的母親節推薦禮物中包含一款駝色拉鍊夾克，尼龍材質、寬版與連帽的設計，正合適全身型的媽媽戶外運動、走山健行，又或是輕快透氣的Marine棕色編織肩背包與棕色皮革芭蕾舞鞋，展現典雅魅力。

追求雋永的純白？義大利包包品牌Valextra則有一只Iside Editor包款，俐落方正的輪廓與經典小方條磁扣，可輕易融入全風格的媽媽造型，另外再加碼一款羊皮紙白眼鏡套，將媽媽的太陽眼鏡輕巧收納、讓夏日豔陽生活時髦有型；而一旦回歸生活日常，Marc Jacobs則帶來包含平底休閒鞋、運動休閒鞋、或方扣高跟涼鞋多雙鞋款推薦，讓喜歡運動或逛街的媽媽走路有風，補齊媽媽（可能）永遠缺一雙好鞋的鞋櫃。

在新世代重新引燃熱潮的DIESEL則非常適合在「衣Q」上也保持年輕心態的媽媽，品牌除了以大寫D字母具高辨識度，包含漸層丹寧格紋長褲、丹寧連身洋裝、石洗丹寧長裙或滾邊短袖上衣等單品，都讓媽媽在風格上與新世代接軌，出門被誤認為姊妹也很可能（笑）。

萬寶龍（Montblanc）近年的設計則益發年輕，並發表不少亮色系新品，像是朱紅色的鑰匙釦、小型斜背包、手拿包或筆套等皮件，為全身造型營造亮焦點；此外再推薦一只傳承系列紅與黑特別版珊瑚色鋼筆，讓媽媽找回書寫的溫度，同時紀錄與家人的點滴溫馨回憶。

MONTBLANC 傳承系列紅與黑特別版珊瑚色Baby鋼筆，29,600元。圖／MONTBLANC
MONTBLANC 傳承系列紅與黑特別版珊瑚色Baby鋼筆，29,600元。圖／MONTBLANC

MONTBLANC 手拿包，27,100元。圖／MONTBLANC
MONTBLANC 手拿包，27,100元。圖／MONTBLANC

DIESEL 丹寧連身洋裝，16,800元。圖／DIESEL提供
DIESEL 丹寧連身洋裝，16,800元。圖／DIESEL提供

Marc Jacobs 平底休閒鞋，11,000元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 平底休閒鞋，11,000元。圖／Marc Jacobs提供

向來以駝色、長大衣知名的Max Mara，母親節前夕推薦了大量風格單品，為天下媽媽獻上祝福。圖／Max Mara提供
向來以駝色、長大衣知名的Max Mara，母親節前夕推薦了大量風格單品，為天下媽媽獻上祝福。圖／Max Mara提供

Max Mara 駝色拉鍊夾克，34,600。圖／Max Mara提供
Max Mara 駝色拉鍊夾克，34,600。圖／Max Mara提供

Marc Jacobs 運動休閒鞋，11,000元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 運動休閒鞋，11,000元。圖／Marc Jacobs提供

Valextra Iside Editor包，價格店洽。圖／Valextra提供
Valextra Iside Editor包，價格店洽。圖／Valextra提供

DIESEL 反轉Logo短袖上衣，4,280元。圖／DIESEL提供
DIESEL 反轉Logo短袖上衣，4,280元。圖／DIESEL提供

MONTBLANC 鑰匙扣，Grain皮革，10,200元。圖／MONTBLANC
MONTBLANC 鑰匙扣，Grain皮革，10,200元。圖／MONTBLANC

DIESEL 1996 D-SIRE漸層丹寧格紋長褲，20,800元。圖／DIESEL提供
DIESEL 1996 D-SIRE漸層丹寧格紋長褲，20,800元。圖／DIESEL提供

Max Mara 駝色拉鍊夾克，34,600元。圖／Max Mara提供
Max Mara 駝色拉鍊夾克，34,600元。圖／Max Mara提供

Valextra Iside包，可手提或肩背、造型多變。圖／Valextra提供
Valextra Iside包，可手提或肩背、造型多變。圖／Valextra提供

Max Mara 駝色拉鍊夾克，34,600元。圖／Max Mara提供
Max Mara 駝色拉鍊夾克，34,600元。圖／Max Mara提供

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