三星攜手aespa推專屬應援活動 指定購機即享「保留席限量購票序號」

追星不只是沉浸於現場氛圍，粉絲更重視透過手機即時捕捉、分享與偶像共處的每一個瞬間。韓國人氣女團aespa以獨特的虛實世界觀與強烈舞台魅力席捲全球，此次宣布於8月啟動世界巡迴「aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY - in TAIPEI」，暌違兩年再度來台，掀起粉絲高度期待。三星同步宣布攜手aespa推出專屬應援活動，讓MY（aespa官方粉絲名）全方位感受科技加持的追星魅力，即日起於活動期間至全台三星智慧館、三星商城購買Galaxy指定機種並完成申請，即可獲得「aespa LIVE TOUR - SYNK: COMPLæXITY - in TAIPEI」專屬購票序號，現場還有多項體驗好禮。

三星Galaxy S26旗艦系列集結多項AI及頂規攝錄功能，在影像方面，Galaxy S26 Ultra光圈加大，「超明亮夜幕攝影」能有效降低雜訊，再昏暗的場景依然能清晰捕捉台上人物動作與神情；搭配最高100倍超高倍變焦，即使身處遠處看台，也能將偶像身影拉近定格。此外，使用者可透過「相片智慧助理」輸入指令，以AI將天馬行空的想像力化為現實，例如將服裝、背景換成Y3K時尚風格，與aespa進入同個科幻元宇宙；或運用「創意工作室」製作專屬應援貼圖，把成員的經典表情變身Q版珍藏。

三星Galaxy S26 Ultra首創內建「智慧防窺」，在人潮擁擠的演唱會場館中，也能安心查看私人訊息。參加海外見面會時，透過eSIM便能靈活切換上網，即時跟上最新資訊。搭配最新耳機Galaxy Buds4系列，其Hi-Fi音質完美呈現錄音室等級原聲，最佳化主動式降噪強化版能隔絕外界雜音，隨時隨地進入個人K-POP音樂世界。

指定活動期間內於全台三星智慧館、三星商城購買指定機型並完成申請步驟，即可獲得「aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY - in TAIPEI」購票序號，每人每筆訂單限購一支，每筆訂單贈一組購票序號，每組序號可購買一張門票。消費者須於2026年5月17日上午11點至5月19日上午11點專屬購票序號至拓元售票系統實名制購買，逾期序號無效，購票方式及詳情請至拓元售票系統查詢。

三星智慧館活動日期為5月6日至5月14日，購機指定型號包括Galaxy S26 Ultra、Galaxy S26+、Galaxy Z Fold7；三星商城活動日期為即日起至5月7日，購機指定型號為Galaxy S26 Ultra 1TB／512GB，下單結帳時需輸入指定序號。三星星粉專屬保留席次專區皆開放限量張數，數量有限，售完為止。

●aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY - in TAIPEI

日期：2026年8月11日

地點：臺北大巨蛋

●附註：詳細活動內容以官網、門市公告為準。