戰損版？粉絲搶購麥當勞「鋼彈馬克杯」氣炸 業者出聲了

台灣麥當勞近日攜手經典動漫《機動戰士鋼彈》推出聯名商品，其中「鋼彈雙機體馬克杯組」立刻吸引大批鐵粉手刀搶購。然而，商品才剛發售就傳出慘烈的品質災情，不少網友開箱後發現杯身破損、圖案消失，甚至買一組還無法拼出完整機體，引發消費者抱怨連連。

聯名馬克杯開賣首日，各大社群平台便湧現許多開箱「翻車」文。不少興奮購入的粉絲打開包裝後大傻眼，有網友苦笑分享自己的薩克杯身竟帶有凹洞，自嘲「機身有彈孔，我該不會是拿到隱藏版吧？」

除此之外，災情更是五花八門，有人秀出把手歪斜的「歪腰版」、有人拿到杯口明顯缺角的瑕疵品，更誇張的是，還有網友抽中圖案完全沒有印上去的「純白杯身」，讓大批滿懷期待的鐵粉怒轟此次聯名品質實在太過草率。

對於聯名馬克杯的品質爭議，麥當勞強調十分重視顧客的消費體驗，若民眾購買「鋼彈雙機體馬克杯組」後發現產品確實存在瑕疵，建議直接向原購買的餐廳反映，或致電顧客服務專線，客服將即時協助後續的滿意度處理。

不過，也有眼尖網友發現，麥當勞官網在活動注意事項中已預先聲明，「因印刷工法因素，如有小黑點、溢色、分模線等不影響到使用之狀況，非歸屬於瑕疵。」因此退換貨的標準仍須由門市人員判定。

除了品質控管問題遭到炎上，馬克杯的「巧妙圖案設計」也引發熱烈討論。本次活動規定，只要購買任一超值全餐或分享盒（不含鋼彈特餐），加價499元即可獲得一組（含RX-78-2鋼彈與夏亞專用薩克各一個）。

但有買家仔細對比後驚覺，若要把鋼彈或薩克的頭部（正面）與身體（背面）組合成完整的上半身圖案，單買一組根本無法達成，必須「購買兩組」才能完美展示。這項行銷巧思讓不少粉絲直呼中計，「太邪惡了，真的是大陷阱」、「一開始還以為買一組就有兩隻不同機體，沒買兩組怎麼可以！」