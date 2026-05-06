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全盈+PAY迎4周年萬店同慶 消費滿額抽iPhone 17 Pro、20萬購物金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全盈+PAY周年活動推出包括全家Fa點4倍贈及「鮮食立折」等多重好康。記者黃筱晴／攝影
全盈+PAY周年活動推出包括全家Fa點4倍贈及「鮮食立折」等多重好康。記者黃筱晴／攝影

隨著台灣電子支付市場邁入成熟期，台灣電子支付帳戶使用人數已逼近4,000萬大關。全盈+PAY歡慶4周年，宣布啟動「萬店同慶」大型回饋活動，不僅祭出iPhone 17 Pro、20萬購物金等重磅抽獎，更深刻展現其從單一工具升級為生活金融平台的野心。總經理劉美玲表示，電子支付的競爭核心已從交易規模轉向數據應用與場景整合能力，未來將以「普惠金融的3D新價值」為核心，深耕多元客群與智慧布局。

全盈+PAY與全家便利商店推出包括全家Fa點4倍贈及「鮮食立折」等多項贈點、現折、回饋、抽獎好康，甚至針對繳稅季推出累積代收滿6,000元抽萬元儲值金的優惠。針對上班族提供使用全盈+PAY乘車碼搭乘台北捷運抽全年免費搭乘的機會；針對外籍會員，則透過乘車碼與消費任務，加碼抽價值20,000元的旅遊購物金，鼓勵外國朋友在台體驗無縫支付。

劉美玲指出，全盈+PAY的發展已從早期的3E策略進化至「3D」新戰略。首先是「多元客群Diverse Customers」，全盈特別關注外籍移工與配偶的需求，透過多語系App介面與全家便利商店的實體場景，填補移工族群缺乏信用卡或銀行帳戶的金融服務缺口，目標首階段達成10萬名外籍會員。其次是「多維生態Dynamic Ecosystems」，平台已串聯超過48萬個支付據點，並積極進攻高成長的「寵物經濟」，整合醫療、保險與生活用品消費，扮演生態圈的樞紐角色。最後則是「智慧布局Digital Intelligence」，利用AI技術強化風險控管與防詐，並引進數位員工優化內部流程。

劉美玲強調，雖然電子支付市場競爭激烈，但全盈+PAY正轉向「新金融、新商機」，透過與國泰世華等金融夥伴合作新服務，滿足特定客群痛點以創造獨特價值。針對獲利預期，全盈+PAY正穩步朝向3年內轉虧為盈的目標邁進，致力讓「嗶一下」成為跨文化、跨情境的共通生活語言，建構一個更友善且平等的金融環境。

全盈+PAY「嗶」出超狂回饋，抽20萬購物金、iPhone與北捷全年免費搭。記者黃筱晴／攝影
全盈+PAY「嗶」出超狂回饋，抽20萬購物金、iPhone與北捷全年免費搭。記者黃筱晴／攝影

（左起）全盈支付總經理劉美玲、董事長薛東都、執行副總經理鄭沛倫。記者黃筱晴／攝影
（左起）全盈支付總經理劉美玲、董事長薛東都、執行副總經理鄭沛倫。記者黃筱晴／攝影

全家便利商店 平台 電子支付

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