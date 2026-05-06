快訊

愛爾麗風暴擴大…謝金燕發聲譴責 林志穎也火速切割：已無合作

五六年級生共同陰影…共用毛巾一人感染全家治療 嚴重恐失明

關鍵48小時！傳美伊接近達成停戰協議 30天內逐步解封荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

母親節請媽媽吃Tiffany！ 名廚林明健打造限定饗宴、只有兩天

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Tiffany & Co.邀請米其林星廚林明健（Chef Kin）擔任Blue Box Café Taipei餐飲顧問。圖／Blue Box Café Taipei提供
Tiffany & Co.邀請米其林星廚林明健（Chef Kin）擔任Blue Box Café Taipei餐飲顧問。圖／Blue Box Café Taipei提供

坐落於台北市信義區、洋溢著Tiffany Blue夢幻色調的Blue Box Café Taipei，今年特別在5月9、10日兩天，為天下的媽媽們打造母親節限定套餐。主廚林明健（Chef Kin）憑藉其細膩的料理美學，將這份難以言說的愛與感謝，轉化為一道道精緻優雅的節慶料理，邀請賓客與家人在Tiffany經典藍的迷人空間中，珍藏相聚的美好時光。

本次母親節限定套餐展現了主廚對風味層次的精準掌控，以清爽開胃的前菜「炙燒干貝」揭開序幕，搭配彩色大根的脆爽與拇指檸檬的酸香，喚醒味覺；接著端上經典的「法式酥皮洋蔥湯」，慢火炒至焦糖化的洋蔥釋放出深邃甜味，暖心且溫潤。主菜部分則提供兩款選擇，無論是肉質緊實鮮甜、搭配松露起司通心粉的「緬因龍蝦」，亦或是香煎至外層微酥、內裡軟嫩的「美國特級菲力」，都能感受到頂級食材的純粹本質。

最後，餐點以細膩雅緻的「香草玫瑰舒芙蕾、荔枝雪酪」作為結尾，柔軟鬆軟的口感伴隨著淡淡花香，再佐以酸甜荔枝雪酪，透過冷熱交織的味覺對比，為這場母親節饗宴畫下完美句點。在這個溫馨的五月，Blue Box Café Taipei 不僅提供餐飲，更希望透過儀式感十足的空間與料理，讓平日忙碌的家人能在優雅氛圍中，找回最親密的對話時光。

Blue Box Café Taipei母親節限定套餐每人每套3,680元＋10%，包含前菜、湯品、主菜、甜點及指定飲品。餐點依現場提供為主，Blue Box Café Taipei保有活動內容更改或終止權利。

主菜二選一「美國特級菲力、馬鈴薯泥、乾蔥醬、黑胡椒牛肉汁」。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜二選一「美國特級菲力、馬鈴薯泥、乾蔥醬、黑胡椒牛肉汁」。圖／Blue Box Café Taipei提供

Blue Box Café Taipei家具家飾皆以品牌經典的Tiffany Blue色調打造。圖／Blue Box Café Taipei提供
Blue Box Café Taipei家具家飾皆以品牌經典的Tiffany Blue色調打造。圖／Blue Box Café Taipei提供

甜點「香草玫瑰舒芙蕾、荔枝雪酪」。圖／Blue Box Café Taipei提供
甜點「香草玫瑰舒芙蕾、荔枝雪酪」。圖／Blue Box Café Taipei提供

主菜二選一「緬因龍蝦、松露起司通心粉、紅酒醬汁」。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜二選一「緬因龍蝦、松露起司通心粉、紅酒醬汁」。圖／Blue Box Café Taipei提供

母親節限定套餐每人每套3,680元＋10%。圖／Blue Box Café Taipei提供
母親節限定套餐每人每套3,680元＋10%。圖／Blue Box Café Taipei提供

前菜「炙燒干貝、彩色大根、拇指檸檬、柴魚昆布湯、鹽膚木」。圖／Blue Box Café Taipei提供
前菜「炙燒干貝、彩色大根、拇指檸檬、柴魚昆布湯、鹽膚木」。圖／Blue Box Café Taipei提供

母親節

延伸閱讀

米其林一星中菜到原住民特色料理！3間母親節聚餐好去處　

爭鮮「 樂敘」新開幕吃A5和牛現省100！井賀鍋物「母親節送套餐2選1」

全家化身母親節外送特勤！FamiNow 空運康乃馨限時免運外送

王品火鍋4品牌齊拚母親節！打卡送肉、滿額送海鮮 最長優惠到6月底

相關新聞

戰損版？粉絲搶購麥當勞「鋼彈馬克杯」氣炸 業者出聲了

台灣麥當勞近日攜手經典動漫《機動戰士鋼彈》推出聯名商品，其中「鋼彈雙機體馬克杯組」立刻吸引大批鐵粉手刀搶購。然而，商品才剛發售就傳出慘烈的品質災情，不少網友開箱後發現...

全盈+PAY迎4周年萬店同慶 消費滿額抽iPhone 17 Pro、20萬購物金

隨著台灣電子支付市場邁入成熟期，台灣電子支付帳戶使用人數已逼近4,000萬大關。全盈+PAY歡慶4周年，宣布啟動「萬店同慶」大型回饋活動，不僅祭出iPhone 17 Pro、20萬購物金等重磅抽獎，更

母親節請媽媽吃Tiffany！ 名廚林明健打造限定饗宴、只有兩天

坐落於台北市信義區、洋溢著Tiffany Blue夢幻色調的Blue Box Café Taipei，今年特別在5月9、10日兩天，為天下的媽媽們打造母親節限定套餐。主廚林明健（Chef Kin）憑藉

信義區時髦吃貨地圖 韓排隊人氣吐司Standard Bread 5家話題新店整理

新光三越台北信義新天地上半年對比去年同期業績成長5％、來客成長6%，當中尤其以A11、A9業績、來客成長表現最突出亮眼。成長動能包括A9 SKM Men's的進駐以及A11的療癒IP經濟。今年春夏，新

全聯We Sweet跟上杜拜巧克力風潮 「開心果可可千層」試賣掀網路熱議

風靡全球的「杜拜巧克力」風潮，全聯We Sweet也跟上了！將於5月8日至6月4日推出「甜點女人節」，以「寵愛自己，從一口甜開始」為主軸，主打開心果與可可交織的奢華風味，打造「高質感但不高價」的甜點體

LV x BTS J-Hope 聯名款Buttersoft運動鞋 內藏細節讓阿米尖叫

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與品牌大使、防彈少年團（BTS）成員J-Hope攜手合作，推出特別聯名版的LV Buttersoft 運動鞋，完美結合偶像魅力與街頭潮流完美融合。鞋款於

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。