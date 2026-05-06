母親節請媽媽吃Tiffany！ 名廚林明健打造限定饗宴、只有兩天

坐落於台北市信義區、洋溢著Tiffany Blue夢幻色調的Blue Box Café Taipei，今年特別在5月9、10日兩天，為天下的媽媽們打造母親節限定套餐。主廚林明健（Chef Kin）憑藉其細膩的料理美學，將這份難以言說的愛與感謝，轉化為一道道精緻優雅的節慶料理，邀請賓客與家人在Tiffany經典藍的迷人空間中，珍藏相聚的美好時光。

本次母親節限定套餐展現了主廚對風味層次的精準掌控，以清爽開胃的前菜「炙燒干貝」揭開序幕，搭配彩色大根的脆爽與拇指檸檬的酸香，喚醒味覺；接著端上經典的「法式酥皮洋蔥湯」，慢火炒至焦糖化的洋蔥釋放出深邃甜味，暖心且溫潤。主菜部分則提供兩款選擇，無論是肉質緊實鮮甜、搭配松露起司通心粉的「緬因龍蝦」，亦或是香煎至外層微酥、內裡軟嫩的「美國特級菲力」，都能感受到頂級食材的純粹本質。

最後，餐點以細膩雅緻的「香草玫瑰舒芙蕾、荔枝雪酪」作為結尾，柔軟鬆軟的口感伴隨著淡淡花香，再佐以酸甜荔枝雪酪，透過冷熱交織的味覺對比，為這場母親節饗宴畫下完美句點。在這個溫馨的五月，Blue Box Café Taipei 不僅提供餐飲，更希望透過儀式感十足的空間與料理，讓平日忙碌的家人能在優雅氛圍中，找回最親密的對話時光。

Blue Box Café Taipei母親節限定套餐每人每套3,680元＋10%，包含前菜、湯品、主菜、甜點及指定飲品。餐點依現場提供為主，Blue Box Café Taipei保有活動內容更改或終止權利。

主菜二選一「美國特級菲力、馬鈴薯泥、乾蔥醬、黑胡椒牛肉汁」。圖／Blue Box Café Taipei提供

Blue Box Café Taipei家具家飾皆以品牌經典的Tiffany Blue色調打造。圖／Blue Box Café Taipei提供

甜點「香草玫瑰舒芙蕾、荔枝雪酪」。圖／Blue Box Café Taipei提供

主菜二選一「緬因龍蝦、松露起司通心粉、紅酒醬汁」。圖／Blue Box Café Taipei提供

母親節限定套餐每人每套3,680元＋10%。圖／Blue Box Café Taipei提供