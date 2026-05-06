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信義區時髦吃貨地圖 韓排隊人氣吐司Standard Bread 5家話題新店整理

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓國人氣吐司Standard Bread全台首店進駐新光三越信義A11 B2F，預計5/29開幕。圖／新光三越提供
韓國人氣吐司Standard Bread全台首店進駐新光三越信義A11 B2F，預計5/29開幕。圖／新光三越提供

新光三越台北信義新天地上半年對比去年同期業績成長5％、來客成長6%，當中尤其以A11、A9業績、來客成長表現最突出亮眼。成長動能包括A9 SKM Men's的進駐以及A11的療癒IP經濟。今年春夏，新光三越陸續引進5家潮流、咖啡、韓國人氣吐司、餐飲新櫃，持續串連起討論與人氣熱度。

★韓國人氣吐司「Standard Bread」（A11 B2F預計5/29開幕）

在韓國首爾、釜山都有高人氣的話題店「Standard Bread」插旗台灣，全台首店進駐新光三越信義A11 B1樓。韓國Standard Bread主打店內每天每半小時就有現烤麵包出爐，讓消費者踏進店內就能被奶油與麥香的香氣包圍，人氣招牌包括鐵鍋法式吐司與生吐司，濕潤軟綿的口感以及多款抹醬搭配吃法，在社群走紅。

店舖設計以木質色調的溫暖法式鄉村風呈現，台灣首店預計呈現韓國本地店的體驗，台北信義A11店同步推出麵包、咖啡飲品與早午餐品項。Standard Bread官方社群指出，開幕時間為2026年5月29日，5月18日開放網路訂位。

★印尼知名連鎖品牌「凱娜克咖啡Kenangan Coffee」（A11 2F）

在印尼、馬來西亞、新加坡、澳洲等皆設有據點的印尼第一連鎖咖啡「凱娜克咖啡Kenangan Coffee」登陸台灣，4月份進駐新光三越信義A11 2F空橋開設全台首店。

在台灣咖啡市場競爭激烈，密集的超商分布隨時都可以買到咖啡，以及各式風格咖啡店鋪林立。Kenangan Coffee登陸台灣主打高性價比，咖啡豆全數來自印尼的峇里島與蘇門答臘島的阿拉比卡等咖啡豆，透過契作農場優勢，提供「從產地到杯中」(Farm to Cup) 的安心好咖啡。

同時帶來「全日型咖啡All-day coffee」概念，針對早上、中午、午後等不同時間段，推出相對應的飲品選項、提供輕量咖啡因品項。

印尼知名連鎖咖啡「凱娜克咖啡Kenangan Coffee」登陸台灣，進駐新光三越信義A11 2F空橋。圖／新光三越提供
印尼知名連鎖咖啡「凱娜克咖啡Kenangan Coffee」登陸台灣，進駐新光三越信義A11 2F空橋。圖／新光三越提供

★台灣潮流指標選品店「INVINCIBLE®」首度插旗（A11 1F ）

台灣街頭潮流指標選品店INVINCIBLE®正式進駐A11 1F。將品牌深耕多年的日系潮流能量與獨到選品視角帶到信義，包含HUMAN MADE以及西山徹主理的WTAPS等品牌。

台灣潮流指標選品店INVINCIBLE®進駐新光三越A11 1F。圖／新光三越提供
台灣潮流指標選品店INVINCIBLE®進駐新光三越A11 1F。圖／新光三越提供

★韓系潮流新選擇「KODAK APPAREL」（A11 B1F ）

大量運用柯達經典的「黃 x 紅」配色與底片彩虹標誌，將柯達百年的攝影文化底蘊轉化為時尚語彙，主打「Newtro」（新復古）風格。以復古色彩與戶外機能風格，搶攻年輕族群與攝影愛好者的搭配目光。

韓系潮流服飾品牌KODAK APPAREL進駐新光三越A11 B1F。圖／新光三越提供
韓系潮流服飾品牌KODAK APPAREL進駐新光三越A11 B1F。圖／新光三越提供

★個人炭火燒肉「和庵燒肉株式會社」（A4 B2F ）

繼「牛喜」進駐帶動樓面人潮成長逾一成後，豊漁集團新創品牌「和庵燒肉株式會社」近日再進駐A4 B2F。主打日本A5 和牛產地直送，提供一人一爐的個人炭火燒肉，享受獨食的自在時光。

豊漁集團新創品牌「和庵」進駐新光三越A4 B2F，提供個人板前燒肉。圖／新光三越提供
豊漁集團新創品牌「和庵」進駐新光三越A4 B2F，提供個人板前燒肉。圖／新光三越提供

新光三越 韓國 餐飲業

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